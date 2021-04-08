前國策顧問邱垂亮教授追思紀念會，今天下午在台大校友會館舉行。邱教授在台親友、門生、故舊，參加紀念活動。副總統賴清德代總統蔡英文頒褒揚令，表彰邱教授對倡導自由民主人權普世價值，在國際上替臺灣發聲的卓越貢獻。

前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、僑委會委員長童振源、客委會主委楊長鎮、陸委會主委邱太三、桃園市長鄭文燦、前國安會秘書長康寧祥、前僑委會委員長張富美、前僑委會委員長吳新興，前台獨聯盟主席張燦鍙等人，也出席今天的追思紀念會。

追思會由陳永興醫師主持，首先由女高音姜宜君及楊梅玉韻婦女合唱團演唱故人生前喜愛的歌曲：「菅芒花」、「行過死蔭的幽谷」、「化作千風」、「新的客家人」；並播放邱教授活動影像，回顧他浩然壯闊、豐富精彩的一生。

總統褒揚令全文為：

總統府前國策顧問、僑務委員會僑務諮詢委員邱垂亮，端愨闓敏，智器高華。少歲卒業國立臺灣大學外文系，嗣負笈遊美，獲加州大學河邊分校政治學博士學位，砥礪耽習，洽聞卓識。復移居澳洲，長期執鞭昆士蘭大學，陶甄薰沐，澤沾棫樸。其間相繼創設昆士蘭臺灣同鄉會、臺灣在澳協會，籌組臺僑團體聯合會，關注原鄉政經議題，推動僑界捐輸賑災；暢申自由民主理念，踐履人權普世價值，攄誠殫精，雅操胸臆；行潔志遠，物望允孚。平宿悉力僑社公共事務，敦睦鞏固友好邦誼；增益臺灣發聲管道，張拓國際組織參預，審勢揆情，協濟折衝。曾獲頒澳洲建國百年特殊貢獻勳章、僑委會一等華光專業獎章暨外交部追贈睦誼外交獎章等佳譽。綜觀生平，敷教默化—成海外之令績，眷懷故土—樹蓬島之榮名，盛業遐舉，儀型芳傳。遽聞溘然殂殞，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用示政府篤念俊賢之至意。



賴副總統致詞時推崇邱教授是民主鬥士，是台灣從黑暗、專制走向公民、民主的推手之一。圖／林世昌

賴副總統致詞時推崇邱教授是民主鬥士，是台灣從黑暗、專制走向公民、民主的推手之一。數十年來透過撰寫文章，參加研討會，宣揚民主理念，替台灣發聲，促進台澳關係不遺餘力；培育無數人才，積極推動建立國家認同，真心疼台灣，對國家社會貢獻良多，他的去世，是民主台灣的重大損失。



陳前總統認為，將中正紀念堂改為「李登輝紀念館」，就是對邱教授最好的追思。圖／林世昌

陳前總統回應邱教授在《民報》撰寫的專欄：「時候到了──台灣正名」，文中提到「把China Airlines改為Taiwan Airlines、中正紀念堂改為民主紀念館，習皇帝會氣急敗壞但不會、不敢搞武統」，非常認同，表示他任內就曾將中正紀念堂改為「台灣民主紀念館」。陳前總統認為，將中正紀念堂改為「李登輝紀念館」，就是對邱教授最好的追思。



前副總統呂秀蓮。圖／林世昌

呂前副總統提到，邱垂亮是台灣最早和中共領導人鄧小平互動的學者。雙方晤談時，邱教授明確向鄧小平反應台灣人的立場和心中的想法。呂秀蓮主張台灣人要直接面對北京，兩岸要正面處理問題，無須製造仇恨。張富美則提到，邱垂亮當年曾邀她一起訪問中國，她有所顧慮而加以婉謝。邱垂亮一生為台灣拼命，她高度敬佩這位老友。



前僑委會委員長張富美。圖／陳惠卿

康寧祥表示，當年他創辦的《台灣政論》，因為刊登邱垂亮撰寫的〈兩種心向〉一文，觸犯「煽動叛亂」，停刊一年，雜誌社相關人員還被抓起來判刑。回想當年艱辛，感慨特深。他對邱教離世，內心感傷不已。李筱峰教授回憶與邱教授結緣經過，強調邱教授講是非、看大局，被中共貼上「台獨頑固份子」標簽，其是如假包換的「民主頑固份子」。他並高歌「送別」，懷念故人。



前國安會秘書長康寧祥。圖／陳惠卿

吳釗燮表示，邱教授與駐外單位合作無間，經常在國際研討會上為台灣發聲，與許多澳洲政壇重量級人士建立良好關係，推動台澳關係深化獲各界肯定，並榮獲澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」。童振源推崇邱垂亮是國際知名學者，對台灣民主自由高度堅持，為台灣國際外交積極發聲，同時熱心服務僑胞，榮獲最高僑務業獎章—「華光專業獎章」。



外交部長吳釗燮。圖／林世昌



僑委會委員長童振源。圖／林世昌

鄭文燦推崇邱垂亮是台灣上一代知識份子的典範，不論在台灣或海外，奮力為台灣的民主化和國際地位打拼。他提到，邱教授對中國了解深刻，努力想為台灣找出路。他為關心台灣民主的未來，也期待本土政權能在國際站穩腳步。



桃園市長鄭文燦。圖／林世昌

邱垂亮教授1938年出生於台灣苗栗縣公館鄉，畢業於台大外文系，獲美國加州州立大學博士。1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，執教40多年。並曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。澳大利亞政治學會、亞洲學會、澳亞社會主義國家研究學會會員。邱教授為享譽國內外的政治學者，對台灣政治、中國政情、兩岸關係等領域，造詣精湛，極具影響力。他畢生關心台灣民主自由，曾受聘為總統府國策顧問。



李筱峰教授。圖／林世昌

邱教授於3月13日凌晨逝世，享壽84歲。告別式3月26日在澳洲布里斯班Mount Thompson 紀念墓園舉行，澳洲政要、僑界代表200餘人出席。台灣駐澳大利亞代表處常以立大使代表政府宣讀蔡總統及李大維秘書長唁電，並代表吳釗燮部長頒發睦誼外交獎章。澳洲聯邦參議員Senator Paul Scarr、昆州議員Duncan Pegg MP及布里斯本市議員黃文毅等分別代表澳洲聯邦政府、前總理陸克文及布里斯班市政府，向家屬致意，備極哀榮。



追思紀念會由陳永興醫師主持。圖／總統府flickr



姜宜君獨唱。圖／林世昌



楊梅玉韻婦女合唱團。圖／林世昌