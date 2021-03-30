由「台灣歐洲聯盟研究協會」主辦，「福和會」合辦的「區域經濟整合的趨勢」學術研討會，訂於4月10日（六）在淡江大學台北校園舉行，邀請學者專家參與精彩研討，「台灣綜合研究院創辦人」 劉泰英應邀發表專題演講，歡迎各界人士踴躍出席。

主辦研討會的「台灣歐洲聯盟研究協會」為一非營利社會團體，以促進並擴展台灣與歐盟國家民間之政治、經濟、文化、教育及學術等各領域的交流，並強化台灣人認識歐洲，提升對於歐盟了解之深度及廣度，促進，作為台歐民間交流之平台。

本次研討會主題包括：區域經濟整合—由歐盟成立到英國脫歐；美中競逐格局與疫情時代下，歐盟整合的發展與挑戰；跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；區域全面經濟夥伴協定（RCEP）；從北美自由貿易協定(NAFTA)到美加墨協定(USMCA)；跨大西洋貿易及投資夥伴協議（TTIP）；中日韓自由貿易區；台灣的經濟未來與前景。

因場地受限，額滿為止，有意參加研討會民眾請事先聯絡，以利座位安排。

「區域經濟整合的趨勢」學術研討會議程如下 ：



主辦單位：台灣歐洲聯盟研究協會

合辦單位：福和會

贊助單位 : 阿里山賓館股份有限公司、石川傳媒集團

承辦單位：台灣國際研究學會

時間：2021年4月10日（六）9:10-16:30（8:40報到）

地點：淡江大學台北校園 D207室 (台北市金華街199巷5號2樓)

※ 召集人：施正鋒

※ 聯絡人：陳柏達 0922-180372