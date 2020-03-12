習近平日前才武漢「視察疫情」，不知他在武漢是否也去探訪了那些位因公殉職的醫生們的家屬和死去親人的兩千多位武漢市民的家庭？他會向死者遺像鞠躬致謝，向倖存的家屬道歉，保證賠償嗎？圖／擷自中國共產黨新聞網

新冠疫情正以迅速蔓延的態勢侵襲到全球的各個角落。至今為止，全球已有100多個國家發現新冠病例，確診人數則已超過11萬，死亡人數超過4000。這場疫情為何得以快速傳播？是否凸顯了管理層面的缺陷或弊病？對此，獨立中文筆會會長廖天琪女士向本台闡述了她的看法。

法廣： 您如何看待新冠疫情蔓延全球的現狀？

廖天琪：這次的武漢新冠狀肺炎的疫情從爆發到蔓延全球，是一天一個新情況，今天說的，到明天又已經過時了。今天是3月10日，按照世衛宣布的數字是，全球有100個國家，超過11萬人有感染病例。這兩日，原爆發地武漢和中國的疫情似乎控制得不錯，昨日感染人數降低到最低點的19例。然而義大利成為重災區，9千多例，死亡人數達到463人，昨日宣布全國為疫區，進行封鎖公共的活動，個人除非有特殊理由，持有許可，才能到外地去。另外德國、法國、西班牙等地的確診病例都已經超過一千，其他西歐、北歐和東歐也有上百的感染人數。至於亞洲，我們知道韓國和日本也都中招，特別是韓國，已有7478病例。其他地方如東南亞、非洲、中東（伊朗也嚴重）等地的數字不清楚，但並非那裏沒有疫病，也許是當地的公共衛生設施沒有辦法進行統計，或者不願意公布消息。

總的說來，這次冠狀病毒的爆發，牽引出許多人們原來不曾留意，或者沒有想到的問題。比如說，網上和媒體上不斷出現各種「假新聞」，或者至少說是不實的報道和過度的渲染，制造了一種人心惶惶、大難臨頭的末世氣氛。各種「自保、防疫、救命」的招數和方子都拋出來，有的是病毒專家、醫生、甚至是病癒的患者提出的妙招，有的卻也是一些一知半解好事者搭上順風車，表現自己的機會。

另外，這次疫病凸顯了不同體制，不同民族在面對緊急事件時所作出的反應是大相徑庭的。

法廣：新冠病毒一度僅局限在湖北省，後來是什麼原因導致病毒廣泛、迅速傳播？

廖天琪：這個問題就涉及到體制的本身了。現在大家都知道去年11月時，病毒就已經冒尖了，但是一直拖到12月，甚至一月，不但湖北沒吱聲，北京也沒有動靜，錯失了控制病役擴散的黃金時期。回想一下「吹哨人」李文亮醫生，他在12月底就已經在同學群中發出了警示說：「冠狀病毒感染確定了，華南水果海鮮市場確診了7例，SARS。」為此，數天後他被公安局傳話訓誡，說他是造謠者，被要求簽署「訓誡書」。李醫生2月7日死於疫病，他所在的武漢市中心醫院內接連還死去另外幾位醫生。

這件事充分顯現中共體制的特色，出了問題，不去解決，而是壓制保密，處分「洩密」的人；還有就是：報喜不報憂，一月下旬是中國舊曆年，大家都在節日氣氛中，怎麼能捅出這個大簍子，壞了領導們年節的興致？早在12月31日中國衛生部門和政府高官肯定已經知道了疫情，但是習近平首次公開承認是在1月20日，這個「大限」之前，有500萬疫病中心的武漢人已經離開城市，返回全國各地自己的家鄉去了，他們之中許多都是帶病毒者。這些人之中也有外僑和外國人，他們在不知情的情況下，將病毒擴散到中國各省和世界各地。

習近平這個一句頂一萬句、唯我獨尊的統治者，他的話比專家學者都重要，他金口一開，全國才動員起來，但是為時已晚，成百上千的人命就此斷送。難怪媒體上說，這次不是「冠狀病毒」而是「官狀病毒」，是具有中國特色的「官狀病毒」。最可笑的是現在中國和武漢的危機已過，此時此刻，習大人才於昨天來到武漢「視察疫情」，網上公布了一張他帶著口罩，在「北京視察解放軍軍事醫學科學院」的照片，不知他在武漢是否也去探訪了那些位因公殉職的醫生們的家屬和死去親人的兩千多位武漢市民的家庭？他會向死者遺像鞠躬致謝，向倖存的家屬道歉，保證賠償嗎？每個其它民主國家的元首都會這麼做的。

法廣：疫情發展至今，病毒已擴散到全球100多個國家，恐慌情緒也在逐步蔓延。世界衛生組織此時呼籲，要求各國向中國取經。此一呼籲引發非議。您對此有何感想？

廖天琪：我上面提到不同國家，不同體制，不同的人民對這種緊急事件的反應是各相徑庭的。中共治下的中國，人民生活在警察國家，公安、國安、武警、軍隊、法治系統和媒體都控制在上層的統治階級手中，上面一聲令下，就要執行，哪怕是開槍殺人，搶奪財產的命令都要執行。這次控制疫情，上面使用的手法一以貫之，先隱瞞、打壓、禁聲，後來則強制封城，強行「捉拿、逮捕」一切有病情的「嫌疑犯」。我們看到不少視屏是穿著隔離服裝，手拿棍棒的大漢，衝進民居，把人如死狗一樣拖出來，裝上警車送走。也看見被關在隔離區的人，一個個形狀淒慘，隔離病房裏擁擠不堪，食物、飲水和廁浴設備簡陋不足，這種強制處理的方式是匪夷所思的。這種「救人」的方法是不能讓人口服心服的。中國的執法人員有一種基本的態度是，不尊重人格，不尊重人命，只為完成上面交代的命令，完成數據的要求，所以才產生這種非人道、侵犯基本人權的做法。這種執法的方式在文明、自由的國家是絕對不可能的。

最為可笑的是武漢新市委書記王忠林新官上任不久，前幾天竟然宣布要在廣大市民中推展「感恩教育」，這種無恥的官場小人，才是誤國誤民的罪魁禍首，中共官場上盡是這類人物，既令人痛恨，又貽笑大方。

世衛組織某些昏庸的官員，在中國被當上賓接待，好吃好喝，盛宴侍候，根本就不知道下面發生的實際情況。一些官員也只知道看那些有水分和不實的來自中國的數據，當然驚訝於這個厲害國家雷厲風行的手段，短時期內就控制了疫情，他們認為這種激進的控制手段，能讓數十萬人免受感染。讓他們親自到武漢隔離區去待上幾天生不如死的日子，看他還怎樣去向中國取經。

世衛總幹事譚徳塞博士說，「只能有賴於整個政府機器集中、協調一致而全面廣泛的行動」，這種傳染病才能被打敗。但是博士先生，自由民主國家是做不到這些的，看看西方其它國家，看看台灣、香港、新加坡、澳門這些自由地區不是也處理得很好嗎？開放資訊、開放言論、聽取專家的建議實行防疫措施，哪怕是像意大利那樣封住國門的作法，人們都能心平氣和地接受，而不至於像中國那樣的粗暴方式，引起民怨、民憤，弄不好，疫民變暴民，整個社會都會引起動蕩，造成更大的災難。

法廣：本次疫情給了各國怎樣的啟迪？各國政府又應從中汲取哪些教訓？

廖天琪：雖然目前疫情在世界各地擴大，但是各國都有自己的處理方式，上面言及的：開放言論和資訊，讓信息流通，同時政府真心實意地站在人民一邊，給予保護，給在自己家中隔離的人送去食物。在德國，懷疑自己染病的人，在跟醫生電話通報後，可以獲准在家一周觀察，不用上班。沒有人因為染病而失去工作，或被苛扣工資。公司、工廠因開工不足的損失，由國家承擔，可以減稅或免稅。大型的超過一千人參加的公共活動，建議取消。各國政府已經開始計劃如何輔助企業的損失，定出幫助他們度過難關的各種方案。至目前為止，所有的限制和隔離都依然是以建議和勸阻的方式進行，同時提供補償和幫助，讓有疫情的人能安心地自行隔離。

中國號稱經濟強國，政府有錢，羊毛出在羊身上，為什麼此時不拿出錢來幫助那些因為不能工作而失去收入的武漢人？為了維持生產，各地都已經復工了，這冒著多大的風險？政府拿出了怎樣的輔助工商企業的方案？兩相對比，我們就看出了民主和專制兩種體制孰優孰劣了。

此外，我還想說，中國人民因為對政府缺乏信心，資訊又遭到封鎖，心中存有恐懼和不安全感，一有風吹草動就驚恐萬狀，既難以接受政府的強制命令，又不知道如何保護自己，因為沒有法制，也沒有公正的執法人員，有時候只能抗命自保。我們看到的一些警民沖突就是在彼此缺乏信任感的情況下發生的。

在民主國家，人民抗拒政府有許多途徑，上街示威，尋求媒體來發聲，或者在自媒體上發聲，不會招致報復。此外還有法制系統，它總是站在弱勢一方，保護弱者。還有警察、醫生、醫療系統永遠站在民眾一邊，而不認為自己是國家機器的工具。我深為同情大陸同胞在面臨疫情挑戰時的窘境。請相信，民主制度才是維護人民生命財產最佳的制度。請看台灣、新加坡是如何處理危機，看看那裏人民是如何從容淡定地面臨危機的，因為他們對政府和制度有信心，執法的人把人當人，而不是需要向上級交代的數字。