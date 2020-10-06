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每日國際焦點

印尼國會通過創造就業綜合法案，將大幅鬆綁勞動規定，以利迎接自中國撤離到印尼的企業。

亞美尼亞、亞塞拜然、阿爾察赫戰事持續擴大，北約呼籲停火。

葉門胡塞叛軍強攻北葉門的政府最後堡壘馬里卜，已經推進到80公里處，馬里卜是保衛葉門最大油氣田的最後防線，沙烏地聯軍積極防守，戰事激烈。

沙烏地阿拉伯前情報局長與美國大使，抨擊巴勒斯坦反對以阿關係正常化，表示「巴勒斯坦的主張是正義的，但是提倡者徹底失敗，以色列的主張是不正義的，但其提倡者卻證明相當成功，這總結了過去70~75年來的事件。」並強調「巴勒斯坦領導人歷史上都有個共同點：他們總是選擇站在會輸的那一方，而這是有代價的。」

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印尼

國會通過創造就業綜合法案，將大幅鬆綁勞動規定，以利迎接自中國撤離到印尼的企業。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞塞拜然稱和談需有土耳其加入。

北約呼籲停火。

白俄羅斯

立陶宛與波蘭撤回駐白俄羅斯大使。

塞浦路斯

土耳其探勘船離開塞浦路斯回到土耳其維修。歐盟歡迎土耳其降低東地中海緊張。

塞爾維亞

女總理Ana Brnabic再度獲得總統提名。

法國

東南部大雨，洪水導致4死18失蹤。

美國

美國無法容忍WHO的失敗，要求改革。

俄羅斯稱WHO應調查美國退出WHO的合法性。

美籍學者Harvey Alter, Charles Rice與英籍學者Michael Houghton共同因發現C型肝炎而得到諾貝爾醫學獎。

加拿大

由於無人機科技出口土耳其而遭轉給亞塞拜然使用，加拿大將禁止出口土國。

葉門

胡塞叛軍強攻北葉門的政府最後堡壘馬里卜，已經推進到80公里處，馬里卜是保衛葉門最大油氣田的最後防線，沙烏地聯軍積極防守，戰事激烈。

敘利亞

庫德族在美國協助下消滅佔據敘利亞東北部的伊斯蘭國，並俘虜了數千名伊斯蘭國戰俘，而其眷屬則有數萬人，居住在集中營，造成相當大負擔，先前美國已經將美籍伊斯蘭國戰士都引渡回美國受審判，美國也敦促歐洲國家如此進行，但歐洲國家不願面對本國的聖戰士。庫德族表示將把集中營1.5萬敘利亞人放回故鄉。

巴勒斯坦

沙烏地阿拉伯前情報局長與美國大使，抨擊巴勒斯坦反對以阿關係正常化，表示「巴勒斯坦的主張是正義的，但是提倡者徹底失敗，以色列的主張是不正義的，但其提倡者卻證明相當成功，這總結了過去70~75年來的事件。」並強調「巴勒斯坦領導人歷史上都有個共同點：他們總是選擇站在會輸的那一方，而這是有代價的。」

以色列

外長將與阿聯外長在德國會見討論關係正常化。

衣索比亞

引起區域爭端的藍尼羅河水壩12個月內將啟用。

衣索比亞禁止飛越水壩上空。

馬利

自8月18日政變後，5日終於組成新政府。

馬利將與叛軍以戰俘交換被綁架的政治人物與法國慈善工作者。