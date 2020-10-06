●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
印尼國會通過創造就業綜合法案，將大幅鬆綁勞動規定，以利迎接自中國撤離到印尼的企業。
亞美尼亞、亞塞拜然、阿爾察赫戰事持續擴大，北約呼籲停火。
葉門胡塞叛軍強攻北葉門的政府最後堡壘馬里卜，已經推進到80公里處，馬里卜是保衛葉門最大油氣田的最後防線，沙烏地聯軍積極防守，戰事激烈。
沙烏地阿拉伯前情報局長與美國大使，抨擊巴勒斯坦反對以阿關係正常化，表示「巴勒斯坦的主張是正義的，但是提倡者徹底失敗，以色列的主張是不正義的，但其提倡者卻證明相當成功，這總結了過去70~75年來的事件。」並強調「巴勒斯坦領導人歷史上都有個共同點：他們總是選擇站在會輸的那一方，而這是有代價的。」
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
印尼
國會通過創造就業綜合法案，將大幅鬆綁勞動規定，以利迎接自中國撤離到印尼的企業。
亞美尼亞、亞塞拜然
亞塞拜然稱和談需有土耳其加入。
北約呼籲停火。
白俄羅斯
立陶宛與波蘭撤回駐白俄羅斯大使。
塞浦路斯
土耳其探勘船離開塞浦路斯回到土耳其維修。歐盟歡迎土耳其降低東地中海緊張。
塞爾維亞
女總理Ana Brnabic再度獲得總統提名。
法國
東南部大雨，洪水導致4死18失蹤。
美國
美國無法容忍WHO的失敗，要求改革。
俄羅斯稱WHO應調查美國退出WHO的合法性。
美籍學者Harvey Alter, Charles Rice與英籍學者Michael Houghton共同因發現C型肝炎而得到諾貝爾醫學獎。
加拿大
由於無人機科技出口土耳其而遭轉給亞塞拜然使用，加拿大將禁止出口土國。
葉門
胡塞叛軍強攻北葉門的政府最後堡壘馬里卜，已經推進到80公里處，馬里卜是保衛葉門最大油氣田的最後防線，沙烏地聯軍積極防守，戰事激烈。
敘利亞
庫德族在美國協助下消滅佔據敘利亞東北部的伊斯蘭國，並俘虜了數千名伊斯蘭國戰俘，而其眷屬則有數萬人，居住在集中營，造成相當大負擔，先前美國已經將美籍伊斯蘭國戰士都引渡回美國受審判，美國也敦促歐洲國家如此進行，但歐洲國家不願面對本國的聖戰士。庫德族表示將把集中營1.5萬敘利亞人放回故鄉。
巴勒斯坦
沙烏地阿拉伯前情報局長與美國大使，抨擊巴勒斯坦反對以阿關係正常化，表示「巴勒斯坦的主張是正義的，但是提倡者徹底失敗，以色列的主張是不正義的，但其提倡者卻證明相當成功，這總結了過去70~75年來的事件。」並強調「巴勒斯坦領導人歷史上都有個共同點：他們總是選擇站在會輸的那一方，而這是有代價的。」
以色列
外長將與阿聯外長在德國會見討論關係正常化。
衣索比亞
引起區域爭端的藍尼羅河水壩12個月內將啟用。
衣索比亞禁止飛越水壩上空。
馬利
自8月18日政變後，5日終於組成新政府。
馬利將與叛軍以戰俘交換被綁架的政治人物與法國慈善工作者。