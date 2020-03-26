台北市大巨蛋（文化體育園區）開發案，去年都審闖關成功後，進入環差分析審查階段，台北市環境影響評估審查委員會25日審查後，有條件通過環境影響差異分析報告，開發單位遠雄公司盼6月底取得建照復工，是否會在柯文哲市長任內完工？對此，柯文哲今（26）日受訪時回應，大巨蛋依法行政，一關一關過，沒有預設時程表。

北市府認大巨蛋未按圖施工，自2015年勒令停工迄今已超過4年，去年7月都審闖關成功，進入環差分析審查，2月北市環境影響評估審查委員會召開大巨蛋環境影響差異分析報告，要求遠雄補齊光害、交通動線、生態池等資料再審。

北市環評委員會昨天進行環差審議，歷經2個多小時討論，環差審核修正通過，但須對體育館屋頂鈦鈑眩光，交通路型改善及生態景觀池地下水位等問題，在1個月內補正報告，遠雄發言人楊舜欽表示，目前大巨蛋已通過台灣建築中心性能審查，在1個月內補正環差報告後，待營建署認可核准，就會向北市府申請復工，希望6月底取得建築執照著手復工。

柯文哲今天出席雙城論壇，針對大巨蛋變更環差過關，遠雄下半年想拚復工，是否會在任期內讓大巨蛋完工？他在會後受訪時回應，大巨蛋就是依法行政，該一關一關過，這種題目他被問很多年了，好像老是問他（老師）什麼時候考試會過，他（遠雄）就要認真準備考試，要來考試，還要考過，而不是問什麼時候要發及格證書給他。

柯文哲強調，大巨蛋案一開始就沒有預設立場，市府都公開透明，大巨蛋會議幾乎都是網路直播，所以公開透明，該怎麼做就怎麼做，沒有預設時程表。