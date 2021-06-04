躺平主義當道，年輕人只想賺生存所需就好，不買房，不結婚，不搶名牌，不買車，不給自己壓力，多出時間躺平就好，造成消費指數下滑。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片，Pixabay，民報合成

習近平的經濟國師林毅夫，三不五時出來灌迷湯說：「中國經濟一片大好，2035超越美國」，偏偏李克強不吃這一套，持續放話：中國人日子越來越難過，很顯然，多數中國人相信李克強，拒絕習近平的大國夢，所以才出現最近中國年輕人流行的「躺平主義」。

最近中國網路流行一句話：「躺平對付趙家人」，我躺平了，其實是一種新型態的社會運動，簡單說，面對日漸無望的日子，什麼都不作，才是真正王道，這也是不合作主義的一種，當前中國，年輕人面對老共政治緊繃，動輒得咎，愛惜生命只好閉嘴，唯一出路只能專心賺錢，現在連經濟也緊縮，日子煎熬，一天工作十二小時，下班到家已經十點，準備睡覺，醒來清晨就出門，拼死拼活，只能溫飽，下場就是變成國家後院的韮菜，任人宰割，金錢進了貪官口袋，中國人生活安裕者，只有少數「趙家人」，多數人生活水深火熱，若活著只是努力替老共黨官賺錢，還不如躺平不幹了。

躺平主義宣揚：每天只賺可以生存所需就好，不買房、不結婚、不搶名牌、不買車、不給自己壓力，多出時間躺平就好，於是，在這個主義下，中國消費指數年年下滑，根據國家統計局數據，2016年消費指數10.6％，2019年指數來到5.8％，去年只有2.1％，顯示出老百姓沒錢了，從美中貿易戰以來，中國國內消費增速急速下降，分析原因與失業攀升有關，另一個原因是資金全部卡在房貸，普通勞工或白領月薪五千人民幣，一半要繳房貸，剩下的錢只夠吃飯，所以壓縮了其他消費，中國目前和2008年美國次貸風暴，爆發前情況極為相似。

整倒共黨 解救中國

國家統計局宣佈：去年整體失業率來到13.6％，意思是有一個億的人口沒事可作，加上年老回鄉養老的三億農民工，等於四億人要靠國家養，所以李克強說，六億人收入不到一千塊，是有所本，習近平定位中產階級收入是二千塊以上，但是，月收入上萬的人口，才一億人，這些人才是消費主力，問題在於這些人也在減少，害怕過度花錢，會被政府盯上。

每年有九百萬高校生畢業，其中失業率來到25％，說明了美中貿易戰以來，外資企業正在離開中國，加上人口老化快速，中國的人口紅利早已用完了。

年初，由中共引導的原物料上漲，本來要打擊美國基礎建設投資，搞垮美國經濟，現在卻反撲影響自己，很多民企不堪原料上漲壓力紛紛停工，失業率更加擴大，消費更少，加上房貸金融泡沫，眼下停滯性通膨風暴即將來臨。

習近平化身戰狼，效法成吉思汗，選擇與世界為敵，年輕人無力抗拒反對，唯一能作就是躺平了，用不合作抵抗不公義。

說來諷刺，西方國家社會福利制度，培養出躺平在公園晒太陽，領最低失業救濟金的頹廢一族，可以在公園放聲高歌，但是中共社會制度，沒有這種好事，中國年輕人，沒有福氣躺平，他們的躺平，必需維持最低程度勞動，養活自己，但或許會因此誤打誤撞，捲起千堆雪，整倒共產黨，解救了中國。



林毅夫三不五時出來灌迷湯說：「中國經濟一片大好，2035超越美國」，偏偏李克強不吃這一套，持續放話：中國人日子越來越難過。很顯然，多數中國人相信李克強，拒絕習近平的大國夢。圖／擷自CCTV