美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在研究報告中說，在中國政府對新疆維吾爾以及其他穆斯林少數民族進行打壓之際，也日益採用「新疆模式」對回族社區和回民對伊斯蘭的信奉和身份認同進行限制。

美國國會兩院兩黨在這份題為《回族穆斯林與國家壓制宗教的「新疆模式」》的工作人員報告中說，儘管中國政府在以往對回族穆斯林採取了相對寬鬆的政策，但中國政府在回族社區與個人對伊斯蘭的信奉與身份認同上的官方言論和政策，變得不那麼寬容。

研究報告說，在回族社區與回民身上，中國當局對伊斯蘭的限制越來越類似對新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的限制。除了與維吾爾族人、哈薩克族人、吉爾吉斯族人以及其他一些人一起被關押在新疆的大規模拘留營以外，當局對回族穆斯林採取了一些人所說的「新疆模式」的侵擾以及壓制性的宗教政策。

報告說，與維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族一樣，回族人會因為從事與伊斯蘭有關的活動而被中國當局關押在拘禁營裡。

拘留他們的理由包括倡導穆斯林的宗教自由、在清真寺閱讀《古蘭經》、通過微信傳授《古蘭經》、主持伊斯蘭葬禮、瀏覽在線宗教媒體內容、資助清真寺建設、「私自傳授《古蘭經》」以及在巴基斯坦生活和學習等。

這份報告認為，中國當局的這種政策轉變部分是由於中國官員把對伊斯蘭的身份認同和極端主義混為一談，以及中國政府開展「伊斯蘭教中國化」運動的緣故。

今年2月，在《紐約時報》發表了《中國壓制穆斯林行動延伸至三亞》的報導後，三亞回輝區一家清真餐館的人向美國之音確認，當局要求他們去掉餐館的招牌和菜單上的「清真」字樣，家居和商店所貼的「真主至大」標記也被要求刮掉或遮蓋起來，但當局禁止女生戴頭巾入校的禁令因遭到民眾反對而沒有得到實施。

近年來，在新疆的維吾爾以及其他穆斯林少數民族受到當局打壓的時候，越來越多的中國回族穆斯林當時就擔心，他們會成為當局打壓的下一個目標。一些地方的清真寺被當局強拆。

按照中國官方網站數字，中國的回族人口有1千多萬。在中國法定的55個少數民族中，回族是唯一以宗教（伊斯蘭教）為統一身份標識的民族，但很多回族成員並不踐行伊斯蘭教。雖然回族人分佈在中國各地，說不同方言，但與突厥語系民族不同，他們經常被認為是說漢語者。

國會及行政當局中國委員會由美國國會2000年成立的機構，關注中國的人權及法治發展，並向國會和總統提交年度報告。目前的委員會主席是民主黨參議員默克利，共同主席是民主黨眾議員麥戈文。