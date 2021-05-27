中華民國在1949年即已經亡國，由中華人民共和國繼承。美國早已立「台灣關係法」把台灣正名了，而今民進黨政府完全執政還是繼續使用已故中華民國國號、年號、國旗、國歌，讓China Airline照飛，還夢想要以「台灣」名義參加國際組織。示意圖／擷自總統府flickr

政治評論家金恆偉日前在某報批判「中華民國公民投票法」把領土變更及修憲不列入全國性公投適用項目，又取消公投綁大選，公投名存而實亡。批之成理！

中華民國早在1949年即已經亡國， 同年中國大陸主權已由奉共產主義的中華人民共和國繼承。中國國民黨政權逃亡來台灣後，所以能維持威權亡命政府達半世紀，先是受東西冷戰之惠，爾後在台澎執政的國、民兩黨仍能使用「中華民國在台灣」的稱呼統治台灣是靠美國的「台灣關係法（TRA）」的保護乃不爭的史實。

為了脫離來自中國的外來國民黨政權，台灣的黨外精英和人民，集思廣議並付之行動，遂於1986年9月成立民主進步黨。2000年民進黨的陳水扁首次當選總統，又於2004年連任，但前後八年的執政期間民進黨的立委席次從未過半。

完全執政未能改變國家現狀

蔡英文於2016年當選總統，民進黨的立委席次亦未過半，迨2020年蔡氏連任成功，立委席次才首次過半，於是民進黨政府終於完全執政。近年來民進黨政府以「轉型正義」為己任，但完全執政迄今尚未積極修改「公投法」，而無法改變中華民國法統的現狀，亦使台灣公民不能選擇建立新而自由民主的台灣共和國，以阻絕中華人民共和國日夜叫囂「台灣是中國的一部分」。

至今，民進黨政府仍樂於使用已故中華民國國號、年號、國旗、國歌，讓China Airline照飛，還夢想要以「台灣」名義參加國際組織。美國早已立法「台灣關係法」把台灣正名了;難道，台灣還要請美國立法制定台灣新憲法嗎？完全執政的民進黨政府雖高唱變型正義，但注重政、經、財的轉型正義之外，尚有待啓動為復興過去受外來政權歧視的台灣各族群母語的文化轉型正義。

自從中國武漢肺炎肆虐全球，行政院衛福部立即成立「中央流行疫情指揮中心」力圖阻止疫情的擴散，其他行政部署和立法委員則應為轉型正義各事項繼續著力，不可怠慢。不幸，台灣有一個親中，天天唱衰台灣的外來在野最大黨，它不但不敢批評中共政府連日派出海空軍武嚇台灣，而且唸唸不忘連習老大都不認同的「九二共識」，也不顧其所訂的法條規定，時常批評政府依意識形態拒買中國製疫苗。

有人說得好：「中國國民黨不倒，民主進步黨民主不進步，台灣不會好；中國共產黨不倒，世界不會好」。