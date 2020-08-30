斯伯丁在《隱形戰》書中說：「今天美國被中共搞到幾乎要倒台，民主崩盤，原因就是西方國家太輕敵，自以為民主制度刀槍不入，卻忘了資本主義的基礎就是金錢，所以用金錢可以打敗民主，西方國家所謂『民主防衛』，事實上很脆弱。」圖／擷自博客來網站

解讀中共國的語言很困難，即便是被稱為黨國喉舌的《環球時報》，也是顛三倒四，和戰之間，自我矛盾，不知所云，但是，語言只是煙幕心理戰。

白邦瑞是真正中國通

拆穿中共戰略煙幕彈第一人就是白邦瑞，白邦瑞的《百年馬拉松》揭露中共百年超英趕美的大計畫，中共是馬克思主義代理人，幹掉資本主義國家，奴隸全世界的信念，從未改變。第二人就是羅伯斯伯丁，所以，我們就來解讀這一句話的意義，以及中共是否對台灣進行軍事冒進主義。

中共對世界的隱形戰

過去我的專欄說過：中共對世界已經發動無煙硝的隱形戰爭，因為中共深知導彈無法征服人心，但是金錢可以。

四十年下來，中共自以為歐洲各國政經界已被控制，只要分析德國對中共政策左右兩難，就知道，紅色力量深入骨頭，正在左右德國政壇，如果中共可以控制美國，中共就是天下第一了。

長期以來，毛澤東的三分軍事，七分政治，被他的紅色黨國門徒奉為座右銘，所以搞宣傳，搞滲透，本來就是心理戰爭的一種，無須小看，也不要中計，斯伯丁在書中說：「今天美國被中共搞到幾乎要倒台，民主崩盤，原因就是西方國家太輕敵，自以為民主制度刀槍不入，卻忘了資本主義的基礎就是金錢，所以用金錢可以打敗民主，西方國家所謂『民主防衛』，事實上很脆弱。」

斯伯丁曾經在美國空軍服役，飛過隱形戰機，後來進入華府擔任中國戰略專家，以及聯席會議參謀，他所寫的《隱形戰》最經典的話——「西方世界睡覺的時候，中共對西方的戰爭早已發動]」，軍事武力的戰爭是最後的選擇，能夠從超限戰爭控制敵國，武力就只是備而不用，從這句話可以分析出——是否開第一槍，根本無關戰局，如果到了中共必須先開槍的時候，那就是中共已經輸的時候，因為一旦動刀動槍，即便征服台灣，也無法統治台灣，光戰後復原工作，就是一筆大錢，更需要一段很長時間，拿下一個廢墟島嶼是智者所不為。

中共不會輕易動用軍事

我是從這個觀點看待台海戰爭，99%不會發生，因為只要有1%可以用非武力方式拿下台灣機會，中共就不會動武，何況台灣如此脆弱的民主，要找一位聽話的紅色代理人，透過民主選舉掌權，代價最低，你說會很困難嗎？馬英九突然做好眼袋手術，假裝青春，奮起發言，正在透漏這樣的訊息。

斯伯丁的分析，是以美國為樣本，書中的開場，斯伯丁說了一個故事：

2016年，斯伯丁想要做一個研究，這個研究的題目是「中共如何透過美國政客，以及華爾街菁英，影響美國的政策」，斯伯丁找到的合作對象是華府前五大的智庫，一開始題目被接納了，但是，一周之後，斯伯丁接到電話通知——他的研究計畫被取消了。後來，斯伯丁發現，這家美國頂尖智庫的背後出資者，都是華爾街親中金融家，以及華府親中政客，這家智庫的名字就暫時保留了。

從智庫到政客到媒體網路，川普說，中共已經掌控半個美國這是實話，一旦拜登當選，中共就可以控制美國，這話也很真實。

美國已經被入侵四十年

斯伯丁以自己的親身經驗發現——美國被紅色入侵，不輸台灣、澳洲、紐西蘭以及加拿大，至於歐盟國家更是嚴重，歐盟從90年起就陷入衰敗，長期政治上的左右之爭，給了中共機會，中共用經濟利益，掐住西方國家脖子，這種狀況絕非一朝一夕，而是一段很長時間的布局，但是，西方國家被侵入，無聲無息，還以為中共是可以當朋友的國家，甚至相信中國會走向民主，最後證明完全錯誤，中共是獨裁政體，若走向民主，給人民自由，就是意味著中共就要讓出權力，這一點是中共無法接受的。所以，美國扶持中共強大，中國人反而生活更苦，好康的只有和掌權者沾上邊的少數人，這是中共的現實狀況。



川普眼看美國被滲透情況嚴峻，高喊脫鉤。川普的脫鉤政策，其實就是開出第一槍，卻也可能是最後一槍。圖／民報後製

美國政壇充斥紅色木馬

中共的紅色力量進入美國議會政壇，甚至國務院，已經不是新聞，斯伯丁說；從小布希時代，被任命為勞工部長的趙小蘭，家族企業就是紅頂商人航運巨頭，從中共手上拿到很多好處，趙小蘭的丈夫麥康諾更是眾院領袖，寫《祕密帝國》的史懷哲（Peter Schweizer）書中揭露，目前被民主黨提名的拜登，2001年大力促成美國給予中國最惠國待遇，永久正常貿易國關係，而他的兒子杭特，被揭發從中共手上大撈錢，現在為了選舉，才被迫退出「渤海華美控股公司」。

史懷哲書中說，華爾街親中大亨更多，包括：黑石集團、橘橋避險基金，這些人在這次選舉全部押寶民主黨，就可以理解了。

川普眼看美國被滲透情況嚴峻，高喊脫鉤，這項工程其實不容易，吸血的血蛭更是咬住不放，四十年來糾纏不清的關係，無法一夕砍斷，中共更清楚，無須開第一槍，只要吸血蟲無法吸血，中共必亡，除非歐洲持續提供吸血目標，所以，王毅夜奔歐盟各國，說服歐洲不要反共，目的也就很清楚了，中共已經超前準備，一旦失去美國這為供血大戶，至少還有歐洲可以吸血。

川普的脫鉤政策，其實就是開出第一槍，卻也可能是最後一槍。