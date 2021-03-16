美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本星期將與日本和韓國盟友會面，重申跨太平洋夥伴關係，以應對日益強硬的中國和沈默的朝鮮。

此次亞洲之行從星期一（3月15日）開始，行程的第一站是東京。這也是他們作為拜登政府官員的首次海外之行。國防部長奧斯汀已先期抵達東京。美聯社和日本放送協會（NHK）剛剛發出的報導說，布林肯國務卿也已經到達東京。

布林肯和奧斯汀將於星期二同日本外相茂木敏充和防衛大臣岸信夫舉行“2+2”會談。兩位美國官員將於星期三啟程前往首爾。

一些觀察人士說，兩位官員選擇日韓作為首訪國，反映了美國新總統對東北亞安全的擔憂。

政府資助的美國和平研究所資深分析師帕特里夏·金（Patricia Kim）上星期五在一份電子郵件聲明中寫道：「國務卿布林肯和防長奧斯汀首次出訪選擇日本和韓國，這表明了美國對這兩個盟國的高度重視。」

她說：「首爾和東京是共同應對中國挑戰以及推進朝鮮半島和平的重要夥伴。」

世界上最大的兩個經濟體之間的關係目前處於低點，部分原因是前總統川普發起的貿易戰，以及在中國視為其勢力範圍的地區不斷升級的軍事緊張局勢。

在上任不到兩個月的時間裡拜登總統的所作所為已顯示他並不急於減輕前總統川普對北京施加的一些壓力。他的政府在維持關稅的同時，也對台灣民主政府表示支持，並就香港和新疆侵犯人權問題譴責中國國家主席習近平。中國的新疆地區一直被控是強迫勞動和其他侵犯人權行為的主要地區。

白宮上星期發布了國家安全戰略指導方針，將中國描述為「唯一有潛力結合其經濟、外交、軍事和技術力量，對一個穩定和開放的國際體系構成持久挑戰的競爭對手」。

專家表示，通過派遣內閣成員前往美國兩個最親密夥伴的首都，新總統希望在該地區加強對中國的多邊制衡。

國防五廈大樓在一份聲明中表示，美國國防部長奧斯汀在前往亞洲的途中對記者說: 「中國是我們的主要威脅。我們的目標是確保我們有能力、作戰計劃和概念，能夠對中國或任何想與美國抗衡者形成可信的威懾。」

話雖這麼說，但華盛頓仍表示願意與北京對話。

國務卿布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文預計將於本週晚些時候在阿拉斯加州的安克雷奇會晤中國外交部長王毅和國務委員楊潔篪，這是自去年6月以來兩國官員首次舉行雙邊會談。