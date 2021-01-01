2020年川普（左）政府密集推出159項與中國有關的政策，鞏固對中強硬路線，拜登（右）上台這些政策仍將存在。對中關係和台灣問題，國會兩黨有共識，也獲得民意支持，拜登政府不可能大幅逆轉。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

台灣人最挺川普，因為川普最挺台灣。但美國大選塵埃落定，川普下台已成定局，國人應尊重美國人民的自由選擇。

美國大選選舉人團12月14日投票，確認民主黨總統候選人拜登獲得306票，擊敗川普的232票，當選第46任總統。參議院共和黨籍多數黨領袖麥康奈祝賀拜登勝選，強調選舉人團已經表態，他要祝賀「總統當選人」拜登，並與拜登通話安排會面。參議院共和黨2號人物圖恩也表示，當選舉人團作出決定，就是大家向前邁進的時候。儘管川普堅稱選舉舞弊，川粉依然鬥志高昂，議員揚言對計票結果提出異議。麥康奈告誡大家不要這麼做，因為此舉對共和黨不利。圖恩等黨內大咖也認為，這樣做徒勞無功。英國民調機構YouGov選前針對歐洲、亞太等15國進行調查，發現台灣人最挺川普，理由很簡單，川普最挺台灣。美國大選塵埃落定，川普下台已成定局，外交部已向拜登表達祝賀。國人應尊重美國人民的自由選擇。感謝川普，期待拜登。

改變與中國交往政策，無疑是川普留下的最重要政治遺產。美國放棄以交往為核心的對中政策，因為交往沒有改變中國，反而讓北京透過交往企圖改變美國及世界。改變對中交往政策讓美台關係回歸正常化，台灣因此受益。過去40年來，美中關係以交往為優先，美台關係只能低調進行，名不正言不順，台灣被視為麻煩製造者，淪為美中關係的犧牲品。美國放棄與中交往，肇因中國背棄國際信諾，破壞世界秩序，改變台海現狀，打壓民主台灣等。兩岸孰是孰非，對比鮮明。美國國務卿蓬佩奧首席中國政策顧問余茂春表示，對中政策居川普政府外交政策首位，如果幾十年後看川普政府的最大成就，很顯然是川普政府領導全世界對中共統治的中國，重新做了「戰略上的定義」。重新定義共產中國，為台灣帶來安全與契機。

川普反中 台灣受益

美國國務院11月中發表報告，直指中共不僅著眼於在既定的世界秩序中占主導地位，更想從根本上修訂世界秩序，為北京的威權目標和霸權野心服務。美國國會授權設立的「美中經濟與安全審查委員會」也指出，中國對美國與其他國家的敵對態度，隨著中國領導人變得愈來愈咄咄逼人和對立，達到了新高度。北京致力推動一個呼應中國世界觀、服從其優先事項，並效忠其政府形式的人類命運共同體。其目的是為爭取未來世界秩序的主導和話語權，試圖利用其日益增長的力量來改變國際秩序，最終使其專制治理的本質合理化。武漢肺炎疫情肆虐，突顯威權體制的隱匿風險。中國主導世界秩序的野心，對全球造成的破壞尤其可怕。川普徹底打破過去與中國交往的政策迷思，改變原先以為交往可以促進中國自由化與民主化的想法，形勢發展對台灣有利。

余茂春表示，川普政府並非不跟中國接觸，而是用不同於以往的方式接觸。前提是對中共不表信任，行事以結果為導向。「我們以不相信中共的承諾為基礎，但要求中共自己根據實際情況來核實，也就是所謂的Distrust And Verify（不信任，要核實）。」 因為「中共在香港問題上、國內的人權問題上、南中海問題上等等一系列問題，基本上是不誠實的。」中國對台灣也採取相同態度。2016年蔡英文甫當選總統，北京舖天蓋地逼迫台灣接受九二共識，不斷破壞台海現狀：片面啟用M503航線、出動軍機擾台、導彈瞄準台灣、奪走我邦交國、阻撓台灣參與國際組織、干擾我國主辦國際體育賽事、強迫各國民間公司更改台灣名稱、開放「台胞」申請居住證等等，兩岸現狀明顯失衡，無法維持下去。蓬佩奧受訪時說：「台灣一直不是中國的一部分」，雖引發學界議論，卻是對北京片面改變現狀的強力反制。

中國武統 必踩紅線

根據《台灣關係法》，美國不對台灣主權做任何決定，讓台灣和中國自行協商，美國的政策只要這個過程能夠和平，通過對話而非脅迫來解決。台灣主權屬於中國、美國或台灣人民？美國不持立場。但是，當中國宣稱擁有對台主權，不惜以武力達成目標，則已踩到美國紅線。中國一再強調台灣是中國的一部分，美國雖表達「認知」，但不等於「認同」或「接受」，蓬佩奧就認為台灣一直不是中國的一部分。《台灣關係法》明確規範，任何企圖以非和平方式決定台灣前途，包括使用經濟抵制及禁運手段等，為美國所嚴重關切。也要求美國總統如遇台灣人民安全或社會經濟遭受威脅，應迅速通知國會，採取適當行動。當中共軍機頻繁飛越海峽中線，企圖武統台灣，就是以行動毀棄國際承諾。蓬佩奧有關台灣地位的說法，就是對中國的具體回應。

美國改變與中國交往政策，對中國採取強硬立場，無關「台灣牌」，卻翻轉了台灣的命運。川普任內，美台關係緊密前所未見。全球台灣研究中心」(GTI)主任蕭良其列出川普政府9大對台政策升級，包括：1、當選總統川普與蔡英文總統通電話；2、 常態化軍售；3、恢復高層閣員部長訪台及美台國安顧問互動；4、簽署兩大重要涉台立法--《台灣旅行法》及《台北法》；5、給予台灣總統形同訪問的過境待遇；6、解密涉台六項保證及軍售電報；7、由高官公開表達支持擴大台灣國際空間；8、升級全球合作及訓練架構(GCTF)加入第3國主辦方；9、啟動新的美台經濟繁榮對話。台灣飽受中國霸凌，人民力挺川普，是投桃報李。川普因疫情之累，原本連任看好，結果豬羊變色，徒喚奈何！

民主科技 台灣王牌

隨著川普時代落幕、拜登政府上台，預料美中緊張關係仍將繼續，有些則會緩和。美中貿易戰持續進行，5G網路和其它高科技領域競爭激烈，習近平政權對新疆、香港的人權侵犯、對台灣的軍事威脅、在南中國海的擴張，並未止歇，是拜登上任後的第一道課題。2020年川普政府密集推出159項與中國有關的政策，鞏固對中強硬路線，拜登上台這些政策仍將存在。對中關係和台灣問題，國會兩黨有共識，也獲得民意支持，拜登政府不可能大幅逆轉。拜登團隊重視民主、人權，和台灣有共同價值觀。《紐約時報》文章指出，在全球爭搶科技優勢大戰中，台灣於晶片市場表現卓越，已成為世上最重要的地方。《華爾街日報》專欄也提到，拜登政府可能聯合台灣等盟友，確保最先進技術不會落入中國手中。民主、高科技是台灣強項，也是確保美台合作無間的關鍵紐帶。



隨著川普（左）時代落幕、拜登（右）政府上台，預料美中緊張關係仍將繼續，有些則會緩和。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成

※本文轉載《民誌》元月號