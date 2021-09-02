●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

塔利班表示已經包圍潘傑希爾，要求和談。

南韓醫療人員不堪防疫壓力醞釀罷工，全國3400家醫院中104家主要醫院可能參加，政府最終談判中。

美國將協助塔吉克設立新邊界防衛設施以因應安全威脅。

埃及與西門子主導的聯盟簽下44.5億美元合約，興建連接紅海到地中海的高速鐵路。

阿富汗

塔利班表示已經包圍潘傑希爾，要求和談。

央行敦促美國總統拜登與國際貨幣基金釋放凍結的阿富汗資金。

日本

調查發現莫德納疫苗部分受不銹鋼汙染，莫德納與武田藥品表示將回收。

南韓

醫療人員不堪防疫壓力醞釀罷工，全國3400家醫院中104家主要醫院可能參加，政府最終談判中。

北韓

拒絕中國300萬劑科興疫苗。

印度

疫情緩和後用電大增，政府要求電力公司增加進口燃煤。

美國芝加哥大學能源政策研究所報告顯示印度空氣汙染使40%國民壽命減少9年。

印尼

無人機玩家組成運送醫療物資到偏遠小島的小組。

新加坡

高等法院判決2部落格主損害總理李顯龍名譽，需賠付李顯龍37萬星元。

泰國

1日起對Facebook、Google、Netflix等跨國科技公司要求設立本國分部課徵營業稅，目標100家公司中已有69家配合，預計年稅收可達50億泰銖。

緬甸

中國特使孫國祥訪緬甸，討論中國經緬甸開通往印度洋的貿易路線。

中國

南韓SK Innovation投資1.2兆韓圜於中國興建新電池廠。

巴基斯坦

擔憂巴基斯坦塔利班會以阿富汗為基地發動對巴國恐怖攻擊。

塔吉克

美國將協助塔吉克設立新邊界防衛設施以因應安全威脅。

歐盟

歐盟高峰會主席夏爾·米歇爾表示阿富汗危機顯示歐盟應有獨立自主的軍事能力。

英國

將給予免疫不全者追加第三劑疫苗。

疫情減稅措施停止後7月房價一度平緩，但8月又再飆升，月增2.1%。

法國

總統馬克宏計畫打擊馬賽毒品犯罪。

德國

勞動部長表示德國企業不得追問員工疫苗接種狀況。

俄羅斯

警告國際太空站俄國部分有80%零件都已經老舊超過使用期限隨時會發生無法修復的故障。

亞美尼亞

軍事據點遭亞塞拜然狙擊手狙擊1死。

西班牙

暴雨侵襲加泰隆尼亞阿爾卡納爾，造成停電、交通中斷。

白俄羅斯

俄羅斯將出貨大量軍事武器給白俄，含飛機、直升機、防空系統。

烏克蘭

美國總統拜登接見烏國總統澤倫斯基，承諾6000萬美元國防援助。

梵蒂岡

教宗方濟各否認媒體報導辭職之說，表示術後一切正常。

美國

聯邦航空總署調查維珍銀河7月11日試飛時偏離軌道。

加拿大

左翼執政黨在選前大舉政策買票，表示勝選將推出780億加幣5年投資計畫。

巴西

農業部調查疑似狂牛症案例。

委內瑞拉

因缺乏稀釋劑，油井生產8月大減1/4。

巴拿馬

與加拿大礦業公司第一量子談判，希望從銅礦取得更多權利金。

以色列

反對美國總統拜登於耶路撒冷重啟美國駐巴勒斯坦大使館。

伊朗

表示無懼美國制裁，要增加石油出口。

埃及

第二季經濟成長達7.7%。

與西門子主導的聯盟簽下44.5億美元合約，興建連接紅海到地中海的高速鐵路。

敘利亞

8月23日離岸火力發電廠發生漏油事件，土耳其與塞浦路斯密切關注汙染擴大範圍。

摩洛哥

國王Mohammed VI抨擊2020年9月發表的一篇德國論文，該論文代表德國想法，不跟隨美國，擔憂摩洛哥成為區域強權，想支持突尼西亞、阿爾及利亞與摩洛哥對抗。國王Mohammed VI痛批歐洲陰謀無法容忍。

南非

國營電力公司Eskom表示南非若繼續依賴燃煤發電，會遭國際孤立。

奈及利亞

總統Muhammadu Buhari開除能源部長、農業部長。

贊法拉州又發生武裝暴徒入侵高中綁走73學生。

民主剛果

伊圖利省遭烏干達伊斯蘭民兵攻擊4死數十人遭綁，剛果軍方已救出50人。

布吉納法索

加拿大礦業公司Iamgold的金礦車隊遭民兵攻擊，停止派遣車隊。

盧安達

因審判盧安達飯店英雄Paul Rusesabagina引起國際爭議，總統Paul Kagame開除法務部長。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁