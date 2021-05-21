台灣的防疫工作，歷經一年漂亮成績單，把台灣知名度送上國際高峰，沒料到，變種病毒突然攻破防線，台灣失守，引起國際關心，而另一因素，半導體產能是否受到疫情影響，這也成為國際關心題目，這場防疫球賽的終局，要如何收尾，關鍵時刻尚未來到，月底才會揭曉，不管如何，台灣故事必然是全球瘟疫故事重要的一章。

這場防疫戰爭，其實也是一場政治博弈，內有國共兩黨聯合，爭奪防疫話語權，企圖引進中共製疫苗綁架人心，雙北政客趁機爭取聲量，但是看看探長和醫生的臨床表演，就知道非專業者還是少說話，否則被看破手腳，單單太早上演「封城秀急」，連日搶購，就把雙北搞到一團亂，增加傳染風險，也影響探長聲望。

如果美國指責的中共涉及釋放生化戰爭的嫌疑，那台灣更不能等閒視之，所以有人懷疑，台灣防疫突然落漆，這裡面是否有潛入台灣的第五縱隊，涉入其中，畢竟台灣防疫成功，一直是中共痛點。

日前，彭博社一篇報導，直接點出這一次台灣失守原因，前幾天，我曾經在專欄中分析：宗教和政治造成印度疫情爆發，已經有印度理性公民團體，發起拋棄崇拜印度多神泛靈信仰運動，這是一個好的開始，台灣疫情爆發也是政治打敗專業的案例。

彭博社說：關鍵是華航貨運機師偏離管控航道，超越十四天隔離守則，變成特權，特權還忽視自主管理，四處遊走，形成第一道破口，加上諾福特飯店鬆散的管理，破口加大，終於讓變種病毒進入社區，以致一發不可收拾。

縮短隔離時間導致防疫破口

人民質疑：為何縮短華航航空機師隔離時間，聲音不斷，換一句話說，政府認為拼經濟重於防疫，因為華航在疫情期間運量龐大，不管是那位立委充當說客，希望縮短隔離時間，爭取更多運量，最後拍板定案的指揮官，勢必要扛下責任，當時作出決策的專家也充滿擔心，果然不幸發生了，台灣雖然賺到半導體外銷成績，現在嚐到苦果，這個苦果也是全民買單。

彭博社認為：第二個破口是紅燈區，這是全球對情色行業的通稱，萬華是歷史上的情色區，而且屬於低價位情色區，有牌無牌一百多家，賺食女性年齡含蓋老、中、青，台籍、中籍，以及外國都有，偷渡客或者假幫傭或假結婚入境，甚至黑道人口販賣，黑數更多，重點是此區很難管理，如果成為疫情重災區，必定是最難救援的災區，政府常常說的已經納入管理，結果通常是正道行為無法對付邪道，管理只是文字作業，這裡面涉及黑道集團生存，以及人性問題，歷代政府面對萬華，最簡單就是視而不見，現在問題爆發，全台受累。

家住南部卻在萬華工作，這是人性，因為你不願意讓鄰居朋友知道妳在這種場所工作，同樣的，好色男性不會在自己居住城市，進行情色消費，更不用說實名登記，歐洲情色區也是疫情重災區，台灣人又如何可以不同，日本、韓國疫情一直搞不定，也是情色關難過，就如時中說的「人與人連結」，所以搭上高鐵到萬華，再安靜回家，還是忠誠丈夫，一日生活圈，使病毒活動力更大，還有，人性會造成隱匿，否則就面臨家庭革命，所以台灣人要感謝獅子的坦誠，如果這次大家可以順利過關的話。

都會遊民難以管理

再談遊民，遊民問題困擾全世界，像電影《遊牧人生》這種有車遊民，來往各州間，住露營區，這種遊民較好管理，怕的是沒家當的城市遊民，冬天一床棉被，夏天一條褲子，四處為家，廟宇周邊最多。

台灣法律無法把遊民抓去關，即便是精神病患，除非危及社會或人群，台灣社福法律設有遊民安置所，但是願意被安置者不多，所以才做定點送餐服務，遊民不願被安置有兩個原因：第一、舊生活習慣不想改；第二、安置所規定太多，遊民感到不自由。於是，雙北遊民也成為防疫頭痛對象，簡單說，遊民是城市遊魂，如果他不珍惜生命，他怎麼會在乎是否染疫？

很多最壞條件，結合出最壞情況，接下來，要考驗首善之區的醫療量能，如何安排，去年台灣人向世界示範境外圍堵，現在正示範境內殲滅病毒，我們會成功嗎？或者要向老共疫苗投降？現在是台灣人展現誠實，互相鼓勵時刻了，不出門也可以救台灣，何樂不為？



作者指出，彭博社一篇報導，直接點出這一次台灣疫情失守原因第二個破口是紅燈區。圖／擷自公視新聞影片