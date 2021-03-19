佐臻股份有限公淤深耕AR智慧眼鏡的開發，在高雄5G AIOT活動會場展示最新的智慧眼鏡。(圖/陳俊廷)

佐臻股份有限公司是台灣智慧眼鏡的領導先驅，引領業界率先投入智慧眼鏡的研發與設計。當前已掛上自有品牌，推出台灣最先進AR眼鏡。

成立於1997年的「佐臻」深耕AR智慧眼鏡的開發，已邁入第七年，18日在高雄5G AIOT活動會場展示最新的智慧眼鏡J7EF，吸引各界參觀，備受肯定。尤值一提的是，針對眼鏡族的配戴方式的新開發，讓人眼睛為之一亮！

AI浪潮因科技的蓬勃發展，結合物聯網(IoT)技術，推展出智慧物聯網(AIoT)。同時5G通訊傳輸升級，具備低時延、大頻寬、多連結三大特性，更是推動AIoT朝向更全面、高效的應用，成為現今科技主流趨勢，帶動業界的投資與關注。今20121年3月18日，在經濟部科技產業園區指導下，由加工區電電公會於高雄軟體園區舉辦「5G_AIoT論壇與成果展示」。

佐臻成立初期以無線模組系統（SoM）和系統級封裝（SiP）模組技術成為全球大廠的零組件供應商。然而隨著物聯網和可穿戴設備的出現，佐臻將無線傳輸、中央處理、影像和感測等技術核心，進一步發展成智慧眼鏡、物聯網模組和視覺感測器。

隨著5G網路及工業4.0的發展，智慧穿戴技術的發展將成為消費電子的下一個殺手級應用。佐臻致力於智慧穿戴技術與智慧眼鏡的研發，同時也提供工業物聯網的低功耗廣域網路LPWAN（Sigfox與LoRa）、無線網路、藍芽以及感測器等IIoT解決方案，