依報導，「前進CPTPP法規配套 還缺4法案。」其中之一為著作權法修正，擴大公訴罪範圍，只要是數位格式重製、散布、公開傳輸，且侵害權利人達一百萬元以上、又是原樣重製等樣態，將由原本的告訴乃論罪改為公訴罪。

當著作權侵害發生時，採行公訴罪，如此擴大刑罰權，恐造成權利人「以刑逼民」之不當作為。在人權時代，刑罰輕緩化為趨勢，11月6日司法院大法官釋字第796號解釋產生，加強憲法第8條對人民身體自由之保障，即為一例。但主政者為了參加CPTPP，卻反其道而行，原因何在？

濫用刑罰權造成冤案

世界人權日將屆，蔡英文總統出席12月5日國家人權博物館舉行「2020世界人權日」典禮時指出，「當我們能夠面對歷史的傷痛，不再重蹈覆轍，我們一定可以走向共同的未來，在跨時代攜手參與之下，台灣的轉型正義更加落實，人權的保障更加徹底。」這段總統的談話，寓意深遠，應予深思。

平實而論，刑罰權運行之良莠，關係到人權保障。過去，擁有羈押權的檢察官濫用刑罰權，扭曲社會的公平正義，造成冤案，被告及其家屬遭受司法凌遲，為數不少，例如一銀案（流浪法庭30年）、太極門冤案（24年）、蘇建和案（冤獄21年）等。

經過了24年，太極們冤案未了結，今年9月19日又衍生了「竹北黃媽媽事件」，12月4日上午，當淒風苦雨中，一群人在新竹縣議會、縣政府廣場，準備向監察委員陳情，喊出「請監察委員救救人權」、「請監察委員救救黃媽媽」等口號，讓人覺得政府推動轉型正義之真意何在？

預定在世界人權日出版《誰偷走了他們的青春》一書，敘述了24年的法庭輪轉人生，盼能消除「公權力侵害人權」情形。且期盼刑罰權的運行，能夠更加審慎，才能真正保障人權，使冤案的發生成為歷史。



預定在世界人權日出版《誰偷走了他們的青春》一書，敘述了24年的法庭輪轉人生，盼能消除「公權力侵害人權」情形。圖／擷自總統府flickr，博客來網站，民報合成​