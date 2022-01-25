在這科技大躍進的時代，我們的生活往往受它的操縱。就說伊美兒吧，幾乎每個人天天開手機、電腦、iPad，用伊美兒、line、或 text 跟家人、朋友、同事連繫。有好的消息，有壞的假新聞。我是這麼的幸運，竟然在伊美兒找到了童年的玩伴，也是阿姨們的花童一對。半個世紀杳然無音，眞是天掉下來的禮物！

我記得她的名字叫Eiko，是幼稚園時期的日子吧。在我叔公王受碌醫生的家裡，豪華的巴洛克大廈，清香優雅的花園，還有甘甜的枰碰，和全世界最和藹可親的嬸婆。我們就無憂無慮地玩， Eiko 很有音樂天才，她帶我們唱歌，也會作曲！

後來念大學時，在台北的濟南教會又相逢。啊！她是教會的司琴，又美麗、又聰明、又有才華，弹一手好琴。我因為在台大校總區附近的Friendship Corner教主日學，也活躍在青年團契和聖歌隊，只能偶而由表兄昭仁帶我去濟南教會。有一次代Eiko司琴，想她是放假去了。

在濟南教會有一群台大醫學院的學生，是近水樓台先得月的原因吧，台大法學院和醫學院都由濟南教會轉個彎就到了。雖然我住法學院宿舍，我的禮拜日是在Friendship Corner渡過的。

當然「醫學生 」都是最優秀、最能幹的才有資格考進醫學院。假使，醫學生長得英俊潚灑，那麽喜歡他的女生一定如珍珠一大串。但是Eiko不用跟別人爭，Long就是醫學院的帥哥。他們倆人確是人人羨慕的一對鴛鴦！

大學畢業，各奔各的天下。我原本計劃去德國留學，相信是叔公啓發的。他，王受碌醫生，是台灣首位德國培育的醫學博士，可是家父把我嫁到美國去了。

2007年，台灣的伯樂計劃 把我帶回國科院工作，碰見了胡乃元的媽媽，算起來是阿-Kim。她帶我去拜訪小時Eiko和我當花童的阿水姨，她們告訴我，Eiko和Long在關島，可惜沒有地址。又是一個驚喜，阿-Kim，阿-Yi 都認識 Eiko。但我一直猜著：為什麼Eiko和Long會在關島。

今天，終於找到答案了。

原來我所認識的Eiko正名是江榮女，法學髙材生。她的夫婿Long，是在關島鼎鼎有名的陳光明醫生。他的專門科是精神病學（Psychiatry）和神經學（Neurology）。在偶然的際會中，美國國家最高醫學研究院（National Institute of Health，NIH）之國家精神病科和盲目科研究院（Natiohal Institute of Neurological Diseases and Blindness，NIN。DB），邀請他去關島做有關ALS和PDC的研究。

ALS即肌肉萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis）；PDC 則是巴金森氏症 （Parkinsonism-dementia Complex），俗稱老人癡呆症。

關島位於太平洋的西部，就在我們台灣和菲律賓的東邊，北回歸線的北方，是馬里亞納群島 （Mariana Islands）最大的一個島嶼。被稱為太平洋上的一朵珍貴的花，也叫小福爾摩沙。首都在阿卡納（Agana）。面積有541平方公里，約台北的二倍大。人口有17萬左右（不包括美軍）。主要的住民為柴莫羅人（Chamorro）和菲律賓的移民。其他是日本、越南、泰國、美國、台灣、高麗、和中國的移民。就如夏威夷的種族大鍋爐（Melting Pot），各種不同的人融化在一起。經濟狀况也跟夏威夷類似，靠旅遊業與美國軍事基地的消費。

關島於1899年美國與西班牙戰後，由美國占領。1941年底被日軍攻占，1944 年夏再由美國太平洋戰役中奪回。1947年終由聯合國委託美國代管。1950 年杜魯門總統簽署一法，准許關島設立自治政府。居民可以申請成為美國公民，但不能參加美國聯邦的大選。1972 年關島選出第一位出席美國衆議院的代表。但關島的總督在1970年就選出了。

可別小看這個小小的島嶼，二次世界大戰時，它扮演了非常關鍵的角色，使美國在太平洋戰中贏得勝利。就是今日的地緣，也是美國的重要戰略基地。關島可以攔截北韓射往美國本土的遠程彈導飛彈。

關島有二件令人相當傷心悲痛的天災人禍。由於地理位置的獨特，關島位在北回歸線和西太平洋赤道之交义點，每年由赤道上的熱海水、南美洲吹來的風（稱 El Nino）、還有從東太平洋往南方流的冷海水相逢，踫撞一起，引起莫大的天候震怒，一般稱為颱風（Typhoons），大西洋方面的叫颶風（Hurricones）。使關島成為家喻戶曉的颱風製造工廠，傳送大災難去日本、台灣、菲律賓，和關島自已的島上。有時候，不僅風速快到每小時120哩、200哩，雨又下不停，連續20 小時，甚至27小時都有。災害造成沒水、沒電及無家可歸的上千上萬人。

另外一個大災禍是：本地原住民柴莫羅人患有一種莫明其妙的病。神話中的故事是：在烏馬塔克（Umatac）村裡，到處都有芒菓樹。1521 年，大航海探險家麥哲倫（Magellan）在此上岸。說是，1800年代，西班牙的神父詛咒柴莫羅人，使他們癱瘓，無法再爬上樹偷芒果。當然這是傳說。事實上，1896 年，美國海軍佔領關島時，醫學史上就有記載此病。

當時的記錄是：遺傳性的麻痺，幾乎整個關島均流行的病。患者的手、手指、脚、脚指、手臂、腿部等都會發抖、麻痺、抽筋、無力，沒辦法自己控制這些神經，非常痛苦。沒有藥吃，醫生也找不出主因來治療。1904年時，有病人的死亡證明書就說明死亡原因為：「全身癱瘓致死。」1925 年，一位富有的柴莫羅居民去東京治療，」帝國大學才首次認定這種病稱 ALS （Amyotrophic Lateral Sclorosis; 肌肉萎縮性脊髓側索硬化症）。我們比較熟悉的名人患有此病者是：天才太空物理學家Stephen Hawking。

許多學問高深的神精科醫生和精神科醫生，如台灣去的陳光明醫生、美國去的 Dr. Harry Zimmerman、日本去的 Asao Hirano 醫生，都做了徹底的研究，仍舊無法找到病源，或治療方法，顯然更沒有藥可用。後來，日本的 Hirano 醫生發現 19 位病者另有新症，稱為 Parkinsonism Dementia Complex （PDC，巴金森氏症）。

本來陳醫生在台大醫學院執教時，正逢升等為正教授，他却犧牲了大家都夢想的機會。他的夫人榮女，更是夫唱婦隨，把自己的法律專業抛棄了，陪她的夫婿到偏僻貧困的地方，服務窮人。他們和三個活潑聰明的孩子定居在關島，長時間照顧病人，試用種種方法治療，使患者能够過得較舒服的日子。也時常跑到荒野叢林裡，家家戶戶採訪診治無法到診所的患者。病情嚴重的根本不能走路，日夜躺在床上，要有人餵食、洗澡、換衣服、翻身、上廁所等等。柴莫羅人得此病的比率很高，有的全家都有，多麽辛苦的人生。

除了看病人，陳光明醫生的團隊，更為了尋覓治療的方針，耐心耐力地調查病源。首先，察看遺傳的可能性。有芒果樹的烏馬搭克村，病人最多，透過八代中的 1450患者檢驗，却無遺傳現象。

那麼，水質適當嗎？早時用舊油桶接屋頂上滴下的雨水，洗碗、洗衣服、煮飯、煮菜、飲用，是否安全？由山上流下來，用竹筒接進屋內的水呢？ 缺鈣、缺鎂、缺鋅？還有土壤的本質，是否有足够的微細維他命？是否太多鉛？太多錳、鐵、鉛會使病情惡化。他們也探究了環境對 ALS 和 PDC 的影響。如鐵樹的菓子，吃了有毒嗎？蝙蝠肉也一樣有毒？

陳光明醫生花了極大的精神、時間、智慧，為柴莫羅人解決幾個世紀來無望解決、且非常普遍的病。犧牲自己，特別是夫人榮女，把她的法律專業、音樂才華藏在倉庫裡，全心全意扶持他，陪他渡過艱苦的40年在外鄉的歲月，教養三位優秀的孩子，使他無後顧之憂，眞是偉大的一對伉儷。可讚譽他為台灣在關島的史懷哲醫生（ Dr. Schweitzer ）！

他們倆位自小就是虔誠的基督教徒，相信他們根深蒂固的信仰，使他們有力量、有勇氣在偏野的關島，完成他們神聖的使命一一幫助、醫療柴莫羅住民苦痛無醫的病症。

2005 年，非常不可思議地，這兩種神經系统不正常的病忽然消失了。陳醫生的解釋：很可能是，關島生態之急速變化，以及年青一代生活形式之轉換，使遺傳基因產生突變，致使 ALS 和 PDC 全然絕跡。

是醫學上的奇蹟吧！ 更是大自然的奇蹟！（於夏威夷）



台大醫學院同學聚會，前排中間是一陳光明醫師，左2是陳夫人江榮女，右2是被稱為台灣內視鏡之父的陳寶輝院長。圖／謝淑媛提供