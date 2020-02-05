武漢肺炎掀起口罩之亂，令人嘖嘖稱奇，感覺不可思議。政府面對武漢肺炎，在防疫措施表現可圈可點，為何口罩處理問題不少。先後有不同政策，人民無所適從，爭先恐後搶購口罩，一罩難求。

此次武漢肺炎發展迅速，中國大陸正式爆發不久，包括台灣及大陸之外國家，均受到波及。全球化丶適逢中國春節，人力的流動，防不勝防。台灣在近期病例控制得宜。可是中國大陸隠匿實情，台灣又遭到外交打壓，未參加世界衞生組織活動。純粹技術面而言，比較吃力。幸好台灣醫療水準甚高，一流的醫謢人員，全民健保制度，完整的醫療體系。加上2003SARS經驗，包括政府丶醫療團隊丶人民，均有心理準備及具體因應措施。

與SARS比較，除了病毒等差異，2003中國大陸也是開始時隱匿疫情，台灣在該年二月，逐漸受影響，途徑係由中國大陸丶香港，再擴至台灣。社區感染丶台北和平醫院封鎖，四月底中央政府成立中央防治委員會，由行政院長親自擔任召集人，十二小組，納入地方政府。連續二個半月的運作，才完全恢復正常。

當時發生之際，除了對病毒不了解，病毒感染方式逐漸掌握之後，真正全民防疫。測量體溫丶嚴格居家管理丶設立專門防疫醫院等。

口罩難求 民怨四起

記得四月底之後，全民開始戴口罩，與此次武漢肺炎在台灣引起正視不及十天，人民即紛紛戴口罩，有些不同。因此造成口罩難求，政府政策不斷變更，人民抱怨連連。台灣人民口罩的需求，實際的供給，本來十分單純，容易估算。

可是疫情擴散，人民恐懼心理，必然引發搶購。需求量大增，不言而喻。台灣的口罩生產，本來就供不應求，相當比例依靠進口。除了醫療機構，甚少有口罩儲量。2003處理口罩等醫療器材，主管防疫的衞生部門，無法獨自承擔，必須跨部會合作，尤其經濟部。

經濟部負責包括口罩等防護裝備，尤其口罩與所有人民息息相關。當年經濟部掌握所有口罩的供需，尤其供應方面，國內廠商的擴大生產，其他替代方案，進口的加速及擴大。通路方面也嚴格規定，由廠商直接送至醫療機構丶藥店。並透過里幹事丶管區警察丶區域護理人員，協助里長，全面處理。防㽺工作包羅萬象，尤其病毒防治，十分專業，有賴專業人士處理。可是其他相關防疫措施，係全面性，必須整合政府相關部門。防疫丶疫情控制，乃是危機處理，政府的治理能力良否，危機管理見其真章。平時的準備，災情發生的應變處置，災後的重建。颱風丶地震丶天災丶意外事故丶疫情等均是。人民所以需要政府，特別在危機時期，政府有責仼降低人民恐懼損失。

此次口罩風波，從是否人道支援中國大陸，何時何地何人應該戴口罩，政府相關政策舉棋不定，人民陷入買不到窘境。近日採取實名制，一周限購2片，或許消弭一些問題，但是顯現短期口罩依然供不應求。

專欄屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。