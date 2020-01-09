川普總統與副總統邁克·彭斯，白宮高級顧問和高級軍事人員一起在2020年1月8日星期三的全國電視講話中說由於採取了預防措施和預警系統，沒有美國軍人傷亡，基地的損失也非常小。 圖／擷自白宮flickr

美國總統川普星期三在伊朗對駐有美軍的伊拉克空軍基地發射導彈之後表示美軍在伊朗的導彈襲擊中沒有遭受任何傷亡，並表示要對伊朗加強制裁。川普還說，只要他是美國總統，就絕不會允許伊朗擁有核武器。

美國總統川普1月8日美東時間上午11點半在白宮發表全國電視講話說，由於採取了預防措施和預警系統，沒有美國軍人傷亡，基地的損失也非常小。同時，伊朗看來也有所讓步，這對所有各方都是好事。

他說：「我很高興地通知你們：美國人民應該非常感謝和高興，沒有任何美國人在昨晚的伊朗政權襲擊中受到傷害。我們沒有人員傷亡，我們所有的士兵都是安全的。我們的軍事基地受到的破壞很小。

當我們繼續評估應對伊朗侵略的方案時，美國將立即對伊朗政權施加額外的懲罰性經濟制裁。這些強有力的制裁將一直持續到伊朗改變其行為。」

川普再次為美軍上星期擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊的蘇萊曼尼辯護，稱蘇萊曼尼是全球頭號恐怖分子，在中東地區煽動血腥的內戰，直接為數以千計美軍的傷亡負責，並指揮了近期對美國在伊拉克人員的攻擊，造成4位美軍受傷，1位合約工死亡。

川普表示，伊朗必須放棄其核野心並停止支持恐怖主義。他說，現在是英國、德國、法國、俄羅斯和中國認清現實的時候了，必須放棄伊朗核協議。川普強調，所有各方必須合作，與伊朗達成一個令世界更安全和美好的協議。

川普在最後對伊朗領導人和伊朗人民說，美國希望伊朗有一個未來，一個偉大的未來，一個值得擁有的繁榮和諧的未來。