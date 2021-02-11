擔任番薯電視台總監的黃西田，過去數年都在擔任幕後編導。黃西田說：「今年二月農曆年開始一連串節目有我黃西田參與演出。歡迎大家捧場」！(圖/陳俊廷)

國寶級藝人黃西田編導、製作並邀請獲得金鐘獎的導播、樂團還有一群專業燈光、音響老師共同製作的新春過年節目。今11日除夕晚6點正式開始。

另值一提的滿滿本土台灣味的「蕃薯田庄」綜藝節目與「番薯田仔秀」的戲劇節目也將在農曆年後正式首播。

擔任番薯電視台總監的黃西田，過去數年都在擔任幕後編導。黃西田說：「今年二月農曆年開始一連串節目有我黃西田參與演出。歡迎大家捧場」！

從黑白電視唱到彩色時代，能演、能歌、能導「影歌視全方位」走過也見證台灣演藝界的黃西田2006年還以《草地狀元》獲得金鐘獎最佳主持人，他也是當前仍活躍螢光幕前的國寶級藝人。

「番薯田仔秀」貼近台灣民間如過去風靡大街小巷的「天天開心」精進版再現！連同「蕃薯田庄」綜藝節目均是黃西田親自參與製作主持與演出。

黃西田說，該節目迥異於一般電視台，相關演出人員均是番薯台自行培育的主持人所扮演，每個主持人都能歌能演，也都有其人生的心聲故事，他希望製作貼近人民生活，看了之後會心情放鬆豁然大開的節目。

尤值一提的是，番薯電視台與微微笑廣播網的總部「石川數位科技大樓」，位在高雄民族路，這棟新近啟用的大樓，引進全台頂尖專業軟硬體設備，以「高規格、高標準、大舞台、大製作系列節目，隱然已成為南部首席影視重鎮。

「蕃薯田庄」首播是 2/21(日) 12:30當天17:309，及隔週六12:30、17:30重播。

「蕃薯田仔秀」是短劇每週六日每一檔節目都會播出一齣不同的戲劇。今起除夕開始有製作特別節目。

※上網影音：國寶藝人/番薯電視台總監黃西田與談今起開春大戲。記者現場直擊及黃西田導演現場精彩花絮特集。

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