預計氣候變化將造成政治動盪，確實一些專家認為，氣候變化導致的乾旱、高糧價和向城市的遷移，促使敘利亞捲入內戰。

如果這是真的，並且我們只能猜測再升3°C的世界中可能會發生多少衝突。當遭受毀滅性的洪水，乾旱或暴風雨襲擊時，社區將傾向於將其視為上帝的作為，這是自然而然的事情，它必須應對。但是，如果我們認為死亡和破壞不是由自然引起的，而是由操縱天氣的人造成的，該怎麼辦？

中國政府面對該國北部的災難性乾旱，可能會決定其生存需要迅速的全球降溫。但是，派遣飛機噴灑二氧化硫可能會使印度、巴基斯坦和孟加拉喪失季風降雨，從而引發飢荒。然後，三個核武國家在影響其數百萬公民生存的天氣模式方面將發生衝突。

格溫．戴爾（Gwynne Dyer）的《氣候戰爭2.0：決定全人類命運的最後一場戰役》（Climate Wars: The Fight for Survival as the World Overheats）書中指出：「全球平均氣溫上升攝氏2度，台灣只高出1.5度，而中國沿海地區上升3度，內陸的溫度更高。台灣仍能用自己生產的糧食養活自己，而且這個國家非常富有，即使2040年物價嚴重膨脹，仍有錢可以進口其他糧食。台灣真正的氣候變遷問題是政治。」



《氣候戰爭2.0：決定全人類命運的最後一場戰役》圖／擷自博客來網站

問題是這樣的：近年來北京的民主運動達到極盛之際，當時「改革派」已在執政黨內掌控重要職位，民主的人民共和國似乎指日可待，台北和北京簽署許多相當樂觀的協議（馬英九當政時），其中最重要的是，保障在台灣與中華人民共和國之間的自由遷徙，包括在兩國之間做生意所享有的公民權，甚至是在對方的國度裡定居。

原本認為台灣會受惠，因為台商非常成功利用龐大的中國市場。但在2018年那場「大修正」（Great Correction）終結了中華人民共和國的民主改革（也終結許多改革者的生命）後，台灣方面改變了一些想法，但人口的移動主要仍是由台灣流向中國，其中大多數是企業家。在全球暖化變得更嚴重前這個條約，並不成問題。

但全球暖化終究真的變得更嚴重，2030年代的氣候變遷對中國尤其無情，為華北平原帶來降雨的東北季風持續減弱，同時許多地區的深層地下蓄水層大多被抽乾殆盡（淺層的地下蓄水層早在2010年前就被抽乾了）。中國政府採取滴水灌溉及勸導農民捨去小麥改種馬鈴薯等省水措施，以因應這場危機，但隨著沙漠對農地的蠶食鯨吞，華北能栽種的糧食數量銳減。

許多國家成為糧食淨進口國已有好幾代時間，假如你有足夠的錢進口短缺的糧食，就不成問題。中國當然有很多錢：到2040年人均所得幾乎與台灣不相上下，但要填補的糧食缺口卻是非常巨大，需要進口可供3.5億人口食用的糧食，而國際榖物市場實際上已經崩潰。

中國政權為因應這場危機顯然費了許多心力，例如大幅減少豬肉及雞肉的產量，因為以前許多榖物都被拿去餵養牲畜而非供人食用：在2037年前中國每人平均消耗的肉類退回到2010年的水準，但在2038年不得不實施糧食配給，而且隨後兩年每年的配給都減少。這就是20年前簽訂的自由遷徙條約為台灣帶來嚴重問題的原因。

台灣不會實施糧食配給，肉品雖仍能隨處買到，但價格非常貴。台灣明顯氣溫比中國涼爽許多，政治氣氛也比中國冷靜許多，中國「大修正」以後的政權比之前政權更為專制，但並未引發民眾大規模出走至台灣，因為移居台灣需要很多錢，但確實催生了一股龐大且日漸猖獗的偷渡潮。

戴爾指出，假若在中國淨資產逾百萬美元的家庭有5%選擇移居台灣的話，這個島嶼將須接納500萬個移民。如果是淨資產逾50萬美元的中國家庭移居台灣，那麼只需其中1%，就會有500萬人遷居台灣，要是其中5%移居台灣，那麼島上現有的居民將淪為少數。台灣會被中國人吞沒。