預計氣候變化將造成政治動盪,確實一些專家認為,氣候變化導致的乾旱、高糧價和向城市的遷移,促使敘利亞捲入內戰。

如果這是真的,並且我們只能猜測再升3°C的世界中可能會發生多少衝突。當遭受毀滅性的洪水,乾旱或暴風雨襲擊時,社區將傾向於將其視為上帝的作為,這是自然而然的事情,它必須應對。但是,如果我們認為死亡和破壞不是由自然引起的,而是由操縱天氣的人造成的,該怎麼辦?

中國政府面對該國北部的災難性乾旱,可能會決定其生存需要迅速的全球降溫。但是,派遣飛機噴灑二氧化硫可能會使印度、巴基斯坦和孟加拉喪失季風降雨,從而引發飢荒。然後,三個核武國家在影響其數百萬公民生存的天氣模式方面將發生衝突。

格溫.戴爾(Gwynne Dyer)的《氣候戰爭2.0:決定全人類命運的最後一場戰役》(Climate Wars: The Fight for Survival as the World Overheats)書中指出:「全球平均氣溫上升攝氏2度,台灣只高出1.5度,而中國沿海地區上升3度,內陸的溫度更高。台灣仍能用自己生產的糧食養活自己,而且這個國家非常富有,即使2040年物價嚴重膨脹,仍有錢可以進口其他糧食。台灣真正的氣候變遷問題是政治。」



《氣候戰爭2.0:決定全人類命運的最後一場戰役》圖/擷自博客來網站

問題是這樣的:近年來北京的民主運動達到極盛之際,當時「改革派」已在執政黨內掌控重要職位,民主的人民共和國似乎指日可待,台北和北京簽署許多相當樂觀的協議(馬英九當政時),其中最重要的是,保障在台灣與中華人民共和國之間的自由遷徙,包括在兩國之間做生意所享有的公民權,甚至是在對方的國度裡定居。

原本認為台灣會受惠,因為台商非常成功利用龐大的中國市場。但在2018年那場「大修正」(Great Correction)終結了中華人民共和國的民主改革(也終結許多改革者的生命)後,台灣方面改變了一些想法,但人口的移動主要仍是由台灣流向中國,其中大多數是企業家。在全球暖化變得更嚴重前這個條約,並不成問題。

但全球暖化終究真的變得更嚴重,2030年代的氣候變遷對中國尤其無情,為華北平原帶來降雨的東北季風持續減弱,同時許多地區的深層地下蓄水層大多被抽乾殆盡(淺層的地下蓄水層早在2010年前就被抽乾了)。中國政府採取滴水灌溉及勸導農民捨去小麥改種馬鈴薯等省水措施,以因應這場危機,但隨著沙漠對農地的蠶食鯨吞,華北能栽種的糧食數量銳減。

許多國家成為糧食淨進口國已有好幾代時間,假如你有足夠的錢進口短缺的糧食,就不成問題。中國當然有很多錢:到2040年人均所得幾乎與台灣不相上下,但要填補的糧食缺口卻是非常巨大,需要進口可供3.5億人口食用的糧食,而國際榖物市場實際上已經崩潰。

中國政權為因應這場危機顯然費了許多心力,例如大幅減少豬肉及雞肉的產量,因為以前許多榖物都被拿去餵養牲畜而非供人食用:在2037年前中國每人平均消耗的肉類退回到2010年的水準,但在2038年不得不實施糧食配給,而且隨後兩年每年的配給都減少。這就是20年前簽訂的自由遷徙條約為台灣帶來嚴重問題的原因。

台灣不會實施糧食配給,肉品雖仍能隨處買到,但價格非常貴。台灣明顯氣溫比中國涼爽許多,政治氣氛也比中國冷靜許多,中國「大修正」以後的政權比之前政權更為專制,但並未引發民眾大規模出走至台灣,因為移居台灣需要很多錢,但確實催生了一股龐大且日漸猖獗的偷渡潮。

戴爾指出,假若在中國淨資產逾百萬美元的家庭有5%選擇移居台灣的話,這個島嶼將須接納500萬個移民。如果是淨資產逾50萬美元的中國家庭移居台灣,那麼只需其中1%,就會有500萬人遷居台灣,要是其中5%移居台灣,那麼島上現有的居民將淪為少數。台灣會被中國人吞沒。