在遷延兩年多後，「實價登錄2.0」草案的進度終於重新回到了2018年，於今日（12/10）再次送入立法院待審，草案內容也與兩年前幾乎相同。巢運對實價登錄2.0重新往前推進抱持肯定態度，但也指出：正是因為當前政府輕忽選前對居住正義的承諾，對早就該推行的改革不夠堅定，才造成目前的亂象與社會代價。在此時此刻，推動實價登錄2.0已非未雨綢繆，而是亡羊補牢！

實價登錄2.0是蔡英文總統2016年「房市三箭」的關鍵政策，同時也是蘇貞昌院長於2018年競選新北市長時親口支持的政策。具備總統與行政院長的雙重支持，以及立院佔多數的委員席次，實價登錄2.0卻在數年間遲遲無法推進，導致今年初因「屆期不連續原則」退回。

巢運指出，總統與行政院長仍是這兩位，內政部也早在今年1月時就已將實價登錄2.0重新提至行政院審查。政府卻遲至房價高漲民怨沸騰，且在野黨委員一再催促後，才重新將法案提交至立法院。

近日房市重啟炒作風潮，尤以「預售屋紅單」為炒作重災區，政府實難辭其咎。若實價登錄2.0在兩年前、甚至是一年前通過，其中「銷售預售屋應報請地方主管機關備查」，以及「查核權入法」，對當前預售屋違法買賣紅單查核都極有幫助，現在的炒作很可能不會如此嚴重。

但亡羊補牢，為時未晚，讓房產交易資訊更透明化仍是改善台灣房市扭曲的重要手段。巢運依舊期待、且呼籲實價登錄2.0盡速排審，加緊通過，以有效揭露預售屋交易資訊黑幕、降低房屋交易資訊門檻，並更有效地查核登錄資訊。

巢運將持續結合朝野立委，民團於下個會期持續施壓監督。亦將於巢運新發起的「天龍房屋」舉辦相關講座活動，以凝聚民眾支持共識，增添改革推動力道。