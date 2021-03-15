美國國防部長勞埃德·奧斯汀表示，他亞洲旅行以增進與美國盟國的軍事合作為目標，並鞏固對中國的「可信性威懾。」

奧斯汀任防長首次外訪途徑夏威夷，這裡是美國印度太平洋地區的軍事指揮部所在地。

他在途中對記者說：「這完全是聯盟和夥伴關係。這次訪問包括與東京、新德里和首爾的主要盟友舉行會晤。

奧斯汀補充說：「這也關乎增強能力。」他回憶說，儘管美國專注於在中東地區打擊吉哈德的鬥爭，但中國正在高速推進其軍隊的現代化。

他說：「我們的競爭優勢已經被侵蝕。但我們仍然保持優勢。我們將繼續擴大這一優勢。」

奧斯汀說：「我們的目標是確保有能力和行動計劃，能夠對中國或任何想與美國抗衡者形成可信性威懾。」

奧斯汀將在東京和首爾與國務卿安東尼·布林肯會面。他說：「我和國務卿要做的一件事就是開始強化這些同盟。他說：「這更多地將是傾聽和學習，了解他們的觀點。」

此次美國外交與國防首腦的亞洲之行是在史無前例的「四方」峰會之後展開的。「四方」這個非正式的同盟機制始於2000年代，旨在平衡中國的崛起。」

布林肯將於3月18日在安克雷奇和拜登總統的國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan），與中國同行王毅和楊潔篪會面。

阿拉斯加會談將是自楊潔篪去年6月與川普政府的國務卿蓬佩奧在夏威夷會面後兩大國間的第一次高層級會談。

拜登總統總體上支持前總統川普對中國採取的強硬態度，但他也堅持認為，通過加強聯盟並尋求在諸如氣候變化等領域進行有限度的合作。