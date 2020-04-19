國內今（19）日新增22例武漢肺炎確診病例，其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，全船累計24人確診，海軍副司令梅家樹對此鞠躬道歉。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(19)日公布，國內新增22例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，全船累計24人確診，另1例是境外移入；海軍副司令梅家樹中表示，對任務期間沒有做好相關防疫工作，造成人員感染，他代表海軍向社會大眾道歉。

指揮中心今天召開記者會表示，今天新增22例確診（案399至420），其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清；相關接觸者疫調中；目前全台累計420例

指揮中心說明，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人(含3艘軍艦留守人)，均已完成採檢，共計有24位確診個案於醫院隔離治療中；昨晚已針對上述人員發送關懷簡訊，及今日針對相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理，若有不適，請撥打1922專線。其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫；截至目前，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

另，案400為20多歲男性，於去年4月21日前往美國就學，今年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今日確診，為境外移入個案。

此外，陳時中指出，昨天陳述有關媒體報導軍艦曾至帛琉停泊且為境外個案，則報導感染源為帛琉境外移入，他澄清，在案情還不清楚前，不分境內境外，以敦睦艦隊來進行調查監控，昨天提到可能在帛琉感染，是沒有把話講清楚，但考量航程時間較長及個案數多，指揮中心認為還需要更多調查，才能確認感染源。

海軍敦睦艦隊由3艘軍艦組成，包括磐石補給艦、岳飛艦及康定巡防艦，官兵學生合計700多人，3名官兵今年2月21日登艦，3月12至15日至停靠帛琉4天，4月15日返台下船，3名確診者在海上已出現症狀，下船後自行就醫。