高雄大同國小在教育局主辦的高雄國小運動會暨教育盃足球大賽(校際足球聯賽)，男女足表現精彩，均獲冠軍。(圖/陳俊廷合成)

小校足球大驚奇！高雄大同國小延續去年體促會男女足獲得冠亞軍的佳績後，18日在教育局主辦的高雄國小運動會暨教育盃足球大賽(校際足球聯賽)，男女足表現精彩，均獲冠軍。

大同國小男足近年來「南征北討」在各種「戰役」擊敗全國各地很多大校與體育班，在全國學童足球界早已享盛名，今年高市國小運動會暨教育盃足球聯賽，以學校班級與人數區分甲乙丙各組，大同國小在男丙與女乙丙組踢出雙冠，堪稱小校南霸天。

「不只球踢的好，學童也非常重視課業」！大同足球隊有球員是資優班，也有球員在五年級時就在大同校友、美國恆豐銀行總裁贊助力挺下前往波士頓與美校交流訪問，大同球員在各項表現都名列前茅，備受肯定。

尤值一提的是，今年男足六年級主力先發球員全部將集中就讀高雄名校五福國中，學生愛踢球也愛讀書，盼組球隊，延續少年足球夢。

大同國小無體育班，大同當前如六年級學童僅2班，1班約15人，男女約各半，學童數雖少，惟不論與體育班或外縣市足球名校對戰，勝多敗少，勝負都在伯仲間；而對戰班級人數少的小校則常以懸殊比數壓倒對戰學校，令各界刮目相看。

見諸也備受關注的體促會足球賽屬於教育局主辦的年度大賽，大同國小足球隊戰績非凡，對戰人數與班級數多、非體育班的大校截自去年底男足已連兩年獲得體促會足球賽亞軍，而女足去年底首參賽即獲冠軍。男女足隊在非體育班競賽中創下非凡的戰績，被媒體視為小校足球大驚奇！地方電視台也曾專題採訪報導「國小版少林足球」。

另值一提的是本學期開學隨即應戰教育部與全國足協舉辦的國小世界盃，隨後至今小運會大同國小校長陳詠禎每場都與會為球員加油打氣！很多家長都揪感心！

陳校長說：眼見近年來國內熱愛踢球的人口愈來愈多，因此期待社會可以提供小小選手們無限寬廣的未來，盼高雄市亦能成為足球訓練重鎮，願大家一起來成就孩子的足球夢！共同燃起全民的足球魂！

大同國小足球隊：老師主任、教練與球員名單

領隊：校長陳詠禎 教練：黃睿暘、曾雯婷 管理：潘書玲 學校主任：邱世杰

男足：

郭仲錡、蔡旻儒、周家俊、蔡季翰、陳宥齊、 蔡旻霖、李子戊、王品寓、張祐嘉、侯宥安、陳鏡絃、陳信鋐、林頡、林祐霆、蔡季錡

女足：

林祺珈、郭靖、杜盈璇、吳欣穎、鄭嵐心、張雅軒、蔡纹娟、紅沁緹、葉姿而、葉惜汝、何羽寧