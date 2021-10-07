最近我在醫院的接駁車上聽到一位年長女病人的報怨，她說最近因疫情的關係，原來就醫的醫學中心的大醫院可能要負責照顧有「染疫」的病人，而減少門診的次數，使得已習慣固定去門診領藥的她感到不方便，因此轉來一個有「專科」名號的醫院就醫。因為此次來到過去沒有就醫紀錄的醫院門診是初診，因而需多付初診掛號費，也被要求回診看檢查報告。因此向車上的乘客抱怨這醫院，對年長病人的不便及官僚。這個對話讓我聯想及分析台灣的「便民」就醫問題。

一般民眾掛號求醫，都是因為身心不適而去求「醫者」幫忙改善。過去幾十年來。在台灣一般民眾是找住家附近的「開業醫師」或經家人、朋友或依其他媒介來找出名的「有名醫師」幫忙，以求緩解或治療不舒適。近年因為醫師舆人口的相對比增加，各分級的醫院、診所也增設許多，加上醫療保險的普及，使台灣的民衆有很多求醫的方式。除了分布在各地的診所，還可以「自我診斷」到不同分級的醫院甚至醫學中心的特別門診掛號求診。

目前在台灣的民眾因身心不適可求助的管道很多，從傳統的求神拜佛、秘方傳授的漢草秘方等等之外，還有中西結合的「順氣」、推拿等民俗療法。最近民意開放，有科學根據的「西方醫療」漸漸受到重視，求診於經「認證」的醫療機構的民眾也很多，認同科學診斷及治療的民眾也更普及。因此，病人求診的管道及方便度都在近年內改變了許多。全民健康保險的推動，台灣民眾就醫更方便，因而追求進階的「專科」或「次專科」。求診及治病更方便，一般民眾求醫的量及質方面都有很大的變化。加上經濟條件改善、生活品質進步，也顯現出一般民眾很注重健康狀況及醫療品質。國民平均壽命的延長，尋求醫療資源的幫助時，有些人仍有如求神拜廟的心理，以為「廟大、神會更靈」，因而追求去出名的「醫學中心」看診。

除了治療管道多樣化之外，民眾也會尋求更「精準」及提供最先進的醫療科技來診治病情。要求受到最 好的、更新的技術來「看病」。各種檢驗的方式也比以前多樣化。醫學界也推出更「精準」的影像及生化、基因的技術。中西醫門診及特殊次專科的服務業者也推薦更多的診斷及治療技術，增加了許多化驗及技術的分析，來維護「更好」的醫病關係。醫療給付，包括轉診去專科或次專科就醫。就醫的經濟負擔也因健保給付，而有醫師變「醫匠」的現象。媒體的報導在新進醫療方面的資訊也增加很多，多少影響到民眾追求名醫或要求特殊醫療器材檢查的要求。

就醫很方便在追求更次專科的「專家」以獲得最好的服務及治療。一般的民眾對醫療機構也多少有些迷思，同拜廟求神類似，很多都以為「廟大、學問就大」而趨向醫學中心，甚至向醫學院的附屬機構求助。因為一般民眾認為有專科醫生的頭銜，對病情的了解、判斷、檢查也應有高人一等的能力。一般民眾總期待又新又貴的檢查及診治會有更好的療效。這類的醫療資訊廣泛的在媒體上報導，多少影響一些「久病亂投醫」的現象。

上述的社會現象或許會讓醫學生產生一些迷思，也會影響醫學生畢業後選擇進階臨床受訓的方向及執業的場所，甚至未來服務的方向。不同社經背景的民眾對疾病的認知不一樣，對現代科學及突飛猛進的醫療新科技的認知也很不同，對生命的看法也不一致，所以追求新醫術及科技療法很難有共識，對醫療「成果」及疾病「治癒」 的定義也不盡相同。或許更好的社會教育，會影響一般民眾的就醫形態。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台