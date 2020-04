全球新冠病毒世界超過265萬人確診。為了遏止疫情的擴散,全球33億8100萬人以上居家隔離,等於全世界有將近一半的人都「悶」在家裡,行動受到限制。人是群居的動物,「悶」在家裡仍想方設法要和他人社交,怎麼辦呢?標準答案是「滑手機」。人們被要求停止或儘量減少面對面接觸的同時,社交網路流量在全球顯著地激增。流言蜚語,是沒有一個人宣稱喜歡的東西——可是大家都樂此不疲。( Gossip is what no one claims to like — but everybody enjoys. ) 但是流言蜚語如果已經變成危害他人性命的「殺手」時,只有瘋子才笑得出來。

科學錯誤資訊廣泛傳播,成為政治武器

魯帕里(Rupali Jayant Limaye)最新在 Lancet 醫學期刊上發表的〈建立信任,同時影響社交網站世界中的在線新冠內容〉 ( Building trust while influencing online COVID-19 content in the social media world ) 文中指出,社交網路促進了另一種「病毒」(錯誤資訊)實體的傳播。科學的錯誤資訊已被廣泛傳播,以破壞對政府的信任並成為政治武器。自第一批新冠病例以來的幾個月中,世衛組織稱之為「資訊流行病」的傳統媒體和社交網站中散佈了廣泛的錯誤資訊,這裡指的是過多的錯誤資訊、虛假資訊和謠言,以及難以確定可靠來源的資訊。魯帕里是約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院國際衛生系 (Department of International Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) 的教授。

這次疫情與歷史上的疫情最大的不同是「手機」的出現

他表示,這次新冠的疫情與1918年H1N1大流行等歷史性大流行,其最大的不同,在於新冠遍布在網際網路高度連接的世界,在這個世界中,幾乎所有個人都可以通過口袋裡的手機相互連接。由於各國都採取嚴格的隔離及疏導措施,人們非常依賴使用Facebook或Twitter等全球社交網路連接,以促進人與人之間的互動以及有關該病毒的資訊共享。應對這些挑戰,特別是政府領導人、社交網站公司和醫療保健提供者都密切地關注中,以防止社交網站被用來發動不信任和進一步危害公共健康的「武器」方面應發揮作用,同時還要確保社交網站能夠履行其基本的公民責任,以促進真誠的政治表達和話語權。

魯帕里說,錯誤的資訊可能會導致致命的後果,如過早被表明奎寧是有效治療新冠的藥物。鑑於新冠大流行呈指數級增長,主要由社交網站推動的錯誤資訊未經制止和迅速傳播,對新冠控制和緩解措施造成了緊迫的公共衛生挑戰,因為錯誤資訊造成的混亂阻礙了公眾的信任,共識,以及後續操作。

檢查或刪除社交網站資訊,載舟?覆舟?

在社交網站平台的背景下,合法性的概念已經發生了變化。用戶越來越多地看到其對等網路中受信任的個人,他們將自認為有價值的資訊的產生和交換作為權威資訊源。隨著資訊的進一步傳播,這種共享和驗證資訊的方法與由中介(例如,傳統媒體)直接控制的方法形成對比,中介具有與資訊驗證和共享有關的專門知識和特定職責。這種資訊共享模型已經成為與健康和醫學相關的公共資訊如何產生和傳播的驅動特徵。在新冠大流行中,個人毫不奇怪地轉向這一新的數位現實進行指導。

我們對新冠的理解正在不斷發展、不斷地修正。因此,被認為是錯誤資訊的事物,也將對新的科學發現和見解變得更敏感,從而使消除錯誤資訊變得更加困難。亦即,目前將錯誤資訊與合法資訊區分開是一個「移動的目標」,賭注很高,水能載舟,亦能覆舟。隨著大流行的規模和範圍成倍增加,迫切需要建立有效傳播當前準確資訊並迅速識別,立即性地根除過時的或錯誤資訊的做法。

政府機構與社交網站巨頭Facebook,Twitter和Instagram合作所採取的行動表明,公私合作來標記,事實檢查甚至刪除虛假或過時的資訊如何成為一種有效的方式來阻止這些網路的傳播和感染,成為公共衛生工作的重點工作。社交網站公司已承諾根據流行病來規範內容,消除錯誤資訊可以幫助社交網站用戶收集和傳播準確的資訊,從而幫助他們保持安全並降低他人的風險。包括基於人群情報的錯誤資訊檢測在內的新興工具,可以支持社交網站平台消除錯誤資訊。

保護言論與促進公衛生必須平衡

馬克吐溫 (Mark Twain ) 說 : 「在我國,我們擁有三種不可以言喻的寶物:言論的自由、信仰的自由、以及使兩者均不獲履行的精明。」( In our country we have those three unspeakably prc- cious things: freedom of speech, freedom of con­science, and the prudence never to practice either.) 真是道盡所謂民主國家肚子裡的「壞水」。一旦政客們想要剥奪誰的權利,總會想到哪一條法律來對付你;如果沒有法律,就馬上立一個法。

社交網站雖然散佈著許多假新聞,但是也呈現了過去傳媒不可能出現的真正老百姓的聲音。大家比較可以接受的是刪除有關新冠的虛假聲明,並提高權威性資訊,以幫助保護這個特殊時期的公共健康。不過,刪除內容標準的設計應允許各種聲音,包括「批評」政府政策的聲音。可以理解,這個目標很複雜。在制定這些標準時,至關重要的是保持社交網站作為公開、重要的公共政策討論平台的作用,其中包括對政府或全球衛生機構如何應對這種流行病的真誠是否與事實分歧。

我們預計,隨著公民越來越質疑被制約保持「身體距離」的好處,批評只會越來越響亮。隨著公共衛生當局和公眾之間的緊張關係加劇,錯誤資訊傳播的風險可能會增加。社交網站提供了一個重要平台,可確保公民對決策的透明度和問責制有發言權並增進公眾的信任。作為公共衛生從業人員,我們必須確保措施在保護言論與維護和促進公共衛生之間達到倫理上適當的平衡。

邪惡只會見縫插針,從來都是不請自來

由於許多人正在轉向社交網站獲取資訊和建議,因此誰是有資格在網上提供準確資訊的個人,他們與流行病學家之間的區分越來越困難。普通公眾成員可能會嘗試將其封閉網路中看似合格的成員,標識為審查資訊的可信賴資源。這些人可能覺得自己沒有能力有效應對個人在社交網站上暴露的錯誤資訊。

比如,在社交網站上流傳的一個普遍「神話」說新冠是在實驗室中設計的,好事者還可以指出陰謀論的各種「情節」。這種言論典型地暗示了沒有事實根據的聯繫,並被援引成為在疫情大流行幕後起了作用的,令人看不見、摸不清是從何而來的邪惡網路主題。法國的「人格者」,箴言作家拉羅斯福哥(La Rochefoucauld, 1613 -1680) 曾說 : 「當邪惡拋棄我們的時候,我們就自以為是自行拋棄它們的。」( When our vices leave us. we flatter ourselves that we are leaving them. ) 邪惡只會見縫插針,從來都是不請自來;邪惡從來不會因為你服侍他吃飽喝足,自行欣然離去的。由於與新冠有關的錯誤資訊無處不在,這些廣泛的數位社交網路的所有成員(包括政府機構,社交網站公司,醫療保健提供者以及資訊的消費者或傳播者)必須共同承擔協力的責任,來解決這種潛在的資訊大流行的廣泛影響,以增強社區的適應能力。