中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日坦言，去年底確曾去函WHO示警，但對方僅回「收到了」，但對自己的情蒐有相當信心，台灣防疫並沒有因此被延誤。圖／取自世界衛生組織（資料照）

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前表示，台灣去年12月底就已向世界衛生組織（WHO）示警，武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）可能有人傳人的風險，但中國直到今年1月20日都還在否認，批評中國隱瞞疫情；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日坦言，確曾去函WHO，但對方僅回應「收到了」。

指揮中心今天召開記者會，疫情監測組組長周志浩表示，台灣在去年12月31日確實曾送電子信函給中國以及WHO，根據各方面蒐集到的情報，得知在湖北武漢有呼吸道疫情出現，請教他們相關疫情資訊，是否有人傳人的可能性，並提醒這件事情，但WHO只回應「有收到了」，並沒有對實質內容回應。

指揮中心指揮官陳時中說明，外交部駐館有和WHO聯絡過，但也只表示「收到了」，並沒有進一步的回覆，「但我們對自己的情蒐有相當的信心」，因此在去年12月30日就對武漢直航班機進行登機檢疫，1月2日開設應變中心，1月11日也要求派專家到武漢了解疫情狀況，當時曾要求到華南海鮮市場，但並未獲准，只到金銀潭醫院去看，14、15日就回來。

陳時中指出，前往武漢的防疫醫師並沒有實際看到病人，也沒進到華南海鮮市場，「越不讓我們看，我們就覺得越緊張」，因此1月20日宣布三級開設，1月21日登機檢疫措施就收到一例通報，1月23日半夜武漢宣布封城，原本1月23日就準備提升至二級開設，之所以動作很快跟得上，都是因為前面的情資，提高了警覺。

陳時中也說，若中國當時能讓台灣看到更多更清楚，也許對世界的疫情會有所幫助，但台灣防疫並沒有因此被延誤，台灣動作是滿快的。