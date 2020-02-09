世衛組織宣告「空污引致肺癌，尤其細懸浮微粒（PM2.5）」後，「肺癌即空污，空污即肺癌」已成環保醫療共識，並進而將「空污防制」和「肺癌防治」視為一體兩面的工作。圖／民報資料照

2011年4月3日彰化縣醫療界聯盟在彰化縣芳苑鄉舉辦了一場反空污的餐會，促使政府撤銷了國光石化工業區的開發案。而今2020年2月10日，為了火葬場的興建案，芳苑鄉民將至公所抗議，並到彰化縣政府陳情不同意設立。從環保醫療的觀點來看，這兩場十年之隔的公民行動都與住民「顧健康、反空污」的議題相關，尤其是空污性肺癌。

自從世衛組織宣告「空污引致肺癌，尤其細懸浮微粒（PM2.5）」以後，「肺癌即空污，空污即肺癌」已成環保醫療共識，並進而將「空污防制」和「肺癌防治」視為一體兩面的工作。世衛組織甚至強調，不用再去求證肺癌是否空污引起的，或空污是否會造成肺癌，直接找出空污、制止空污才是肺癌防治的正解。

所以，進一步要質問的是芳苑的肺癌發生率高否，以及PM2.5空污嚴重否。



圖表1：彰化縣四區肺癌發生率_2016年及其10年平均（A10）。圖／作者提供

首先，按照立委選區把彰化縣分成四區（圖表1）：東北、西北、西南和東南，分別計算和比較2016年及其十年平均的肺癌發生率（單位：人／十萬人口）。顯然，不論2016年或其十年平均肺癌發生率，芳苑所屬的西南區都是最高，男女性都是，且2016年還在成長，尤其女性成長更多。

其次，圖表2以芳苑最近的二林空品測站為中心，對比其鄰近測站，最近空污月份（即2019年10月到2020年1月）的「當月PM2.5濃度值的最大時值」（表示當月空污最嚴重的時段）。顯然，二林測站這4個月幾乎都是最高，而且都是紅害標（≧54.5，對所有民眾的健康都有傷害），2020年1月甚至是紫危標（≧150.5）。



圖表2：彰化縣二林及其鄰近空品測站當月PM2.5濃度最大時值_2019年10月～2020年1月。圖／作者提供

讓情況更嚴重的是，2016年縣市肺癌發生率，彰化縣是本島第一高。所以，真地無法想像，在彰化縣肺癌發生率最高、空污最嚴重的西南區的芳苑如何可蓋火葬場？說是有全額補助經費和可觀的回饋補助款──可以抵得上空污性肺癌（還有其他空污擔責疾病）的生命價值嗎？──不勝感慨和擔心，一個單純的住民「顧健康、反空污」事件，難道果真也會「十年一場夢」嗎？