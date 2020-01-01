「一邊一國行動黨」總召楊其文（左）今（1）日發表「2020心頭願景」，籲人民讓一邊一國的聲音進入國會。圖／林冠妙（資料照）

「一邊一國行動黨」總召楊其文今（1）日表示，他從黨外就一路追隨民主前輩的理念，無法忽視台灣人犧牲青春與生命用來支持的民進黨墮落不堪，呼籲人民讓一邊一國的聲音進入國會，讓真實的台灣文化有機會走向正常化，重新打造台灣理想的未來。

楊其文今天在臉書發表「2020心頭願景」，他表示，從來沒想過退休後還要來忙這一攤，到底是甚麼原因，會讓一個國立大學退休校長，義無反顧跳下來擔任「一邊一國行動黨」的召集人？

楊其文指出，他從小在羅東長大，親自經歷過白色恐怖，對政治始終保持距離，但是對台灣土地的關愛跟堅持，倒也從來沒停歇過，「我沒加入過台派任何政黨，但是從黨外就一路追隨民主前輩的理念，票票投給曾經誓為台灣爭取自由民主，獨立建國的民進黨。但是眼見的，卻是人民給他們完全執政後，卻帶來完全的腐敗貪婪，派系不但獨大，手法更形卑劣，令人無法忍受。」

「對同志的無情無義，放任陳水扁前總統的一再被抹黑，沒聲援還落井下石」，他質疑「陳水扁若有貪污，那越方如檢察官還需要跑到日本找辜仲諒做偽證？用這條偽證來入罪判刑？」

他說，他無法忽視台灣人犧牲青春與生命用來支持的政黨，卻墮落到這樣不堪的地步，所以當「一邊一國行動黨」要成立時，他答應要來陪跑第一棒，讓一邊一國的聲音進入社會，進入國會，重新打造台灣理想的未來。

楊其文說，他原本在不分區排名第二，但他認為擔任召集人不必站在有利自己的位置，排第四或許更能為黨衝高票源，他呼籲藝文界的朋友們，如果想看國立大學退休校長在立法院的身影，這次選舉的政黨票，請持10號「一邊一國行動黨」，果真如此，真實的台灣文化跟教育或許有點機會，走向正常化，我們的子孫才有更健康的未來。