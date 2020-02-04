去年三月，高雄市政府水利局在網站上發布徵才公告，欲於「污水一科」進用兩位約僱人員，公告上註明「法律、土木、環工、水利」相關科系優先錄取。

水利局業務難道也包含「老人照顧」？去年三月，高雄市政府水利局在網站上發布徵才公告，欲於「污水一科」進用兩位約僱人員，公告上註明相關科系優先錄取，結果最後錄取者卻有「老人照顧」等科系畢業生，其他如水土保持、環境與安全衛生工程、土木與生態工程、水產與法律等相關科系報名者反而未獲錄取。時代力量高雄市議員林于凱質疑，難道是錄取者有特殊背景？否則為什麼沒有照原定計畫優先錄取相關科系？

在水利局的徵才公告中，寫明「法律、土木、環工、水利」相關科系畢業者優先錄取，根據資料，報名者26人當中，扣除未面試者，相關科系畢業者也還有8位（國立、私立學士各3位，國立、私立碩士各1位），結果這8位統統慘遭滑鐵盧，最後錄取者分別是某私立科大老人照顧學位學程之畢業生與某私立大學資訊管理學系碩士班之畢業生。

林于凱指出，水利跟長照都有其專業，但是對的人要擺在對的地方，才能發揮最大功能，而徵才公告中的工作項目，主要涵蓋「用戶接管、自來水收費規劃、開徵、用戶接管工程牴觸強拆作業」等內容，皆與老人照顧無關，結果卻錄取老人照顧畢業生，棄相關科系畢業生而不用，林于凱質疑，這樣子的人事聘用真的能發揮原本預期的工作成效嗎？錄取者究竟有何特殊背景得以獲得水利局青睞？

公務員出身的林于凱認為，人事關說的惡習積弊已久，一般民眾跟守法的公務同仁都非常厭惡，雖然本案沒有明確證據，但相關科系報名者相當不平，認為錄取標準與公告不符，且沒有明確評分依據，質疑該不會是淪為與內定者陪榜的角色。

林于凱建議，未來人事評選可參照政府採購評選，對過程進行錄影留存，審查、議決等評選作業以記名方式進行，依據學經歷專業度、執行實績等細項做評分，而不是只有含糊的總分與排序，並保留評分紀錄表，爭議發生時才有依據以昭公信。