二戰之後，在我成長的台北北投，鄕下小鎮的電影戲院，上演的多半是不帶配音的老電影，黑白默聲片。小學時記憶深的有中國的「火燒紅蓮寺」、美國電影「王哥柳哥—勞萊與哈台（Laurel and Hardy）」，或是卓別林（Charlie Chaplin）的短片笑劇。卓別林的笑劇不少，但僅存在我的記憶裏有「玻璃修理匠」的故事。當然我童年時，不會識知英語的片頭主題，或是拍攝的年代。

笑劇的內容，卓別林是個窮玻璃匠工，他沒有店舖。我們可以意識到就是工業化以後的國家，如英、美等國，在二十世紀初，做為上街叫賣的小販仍然存在。就是1945〜50 年代左右，二戰後物資貧乏的台灣，在小鎮有磨刀、補鼎（鐵鍋）的遊動匠工，推車小販等等。玻璃匠卓別林的故事背景大概是在美國的小城市。他有一個兒子，頑童的樣子，那個時代，連小孩都流行帶鴨嘴帽。卓別林作遊動的窗戶玻璃修護工，大概生意非常有限清淡。不要緊，卓別林有一個妙計：他在上街必須叫喚「修理玻璃窗門哦！」的工作以前，先派遣兒子上街。小鬼兒子收集石頭，放在袋子裡。這小鬼小心翼翼地，避開路人注意，挑選適合的住宅，拋飛㧒去小石頭，打碎玻璃窗戶後，趕快遁覓。大概隔了一段時間，老爸卓別林就推動他運呼叫賣的「玻璃修理車」，沿走與小鬼兒子約定的住宅街路，大喚「修理玻璃哦！」，「誰家要修理玻璃啊？」

上面的記憶，使我連想起現在流行正髙鋒的「武漢病毒」（SARS-CoV2），它毫無疑問的發源自中國。中國科學院武漢病毒研究所（大門所址名稱是郭沫若的筆跡）也僅距離擴大傳染的漢口大巿場只有二、三十公里的地點。這個硏究所的規模之大，超過我以前認識所及，雖然我三十多年前早知道，該所與加拿大的大學，或是生化科技研究機構有互相交流訪問合作的關係，我現在始認知該硏究所已經有六十五年的歷史。如上提及，該所設立時是大喊毛澤東是中國人民的「太陽」，名文人郭沫若氏當中國科學院長的時代。郭沫若是少為人知的日本九州帝國大學的醫學士，元配是日本人。1965年，在文化大革命的前年，我在日本留學時的指導老師—大阪市大久保田尚志教授（見附註）受邀請訪問中國，他們一行三人受郭院長的宴會招待，久保田教授並且受贈郭氏的書法，文寶寫作「要保衛健康必須預防病毒，要保衛科學必須預防科學的逆用」。

「武漢病毒」極可能意外漏出

我們現在知道，武漢病毒硏究所在2020年以前，曾經作菊頭蝙蝠病毒的基因序列的研究，也發佈過科學報告作「基因逆向操作」（reverse genetics），這個問題不就是郭前院長所謂的「科學的逆用」嗎？我們可以相信經過針棘（virus spike）蛋白質結構調整的病毒，「極可能」意外漏出的。雖然中共政府或是「蝙蝠女俠」Bat Woman 石正麗研究員極力否認。但是武漢病毒硏究所機構龐大，實驗室衆多，人民解放軍的參與運作，進行「生化武器」的研究，可能是無法避免的。因此，病毒漏出的管道也不只是一個。過去一年半以來，中國政府的阻礙調查病毒感染來源，不就是俗語的諷刺「此地無銀三百兩」的作為似的嗎？郭沬若氏半世紀前的警告不就是成真了嗎？既然病毒發生自中國，其後又大力推廣疫苗外交及生意，使我想起卓別林的「玻璃匠」電影故事。習近平領導人的作為不是很像玻璃匠卓別林嗎？



作者指出，經過針棘（virus spike）蛋白質結構調整的病毒，「極可能」意外漏出的。示意圖／擷自BBC中文網、人民網，民報合成

附註：久保田尚志博士是日本有機化學的理工系開宗教父真島利行教授（東北帝大教授、大阪帝大校長）的最後門生，與前台大名化學家野副鉄男教授（回日本後就任東北大學）同一教室出身，在日本其他有農學及藥學兩學派。台大化學系統的名望，除了發展自日治時代的基礎外，有錢思亮校長的後援（有機化學家，美國名學者 Roger Adams 的學生）。大阪市大（前大阪商大）初創為綜合大學時代，非常活躍，醫學院是前台大教授故小田俊郎博士（台大附屬醫院首任院長，醫學教育家堀內次雄女婿）創辨的。