台灣聯合國協進會近日在立法院召開記者會，再度宣示以台灣名義爭取加入聯合國主張。由於我國明年才會舉辦公民投票，台灣聯合國協進會理事長涂醒哲表示，正名制憲公投是台灣必走之路，而入聯和正名都是協進會的目標，因此會慎重考慮，看能否在明年公投日之前提出。

在此想提供一些資訊給台灣聯合國協進會參考，在2008年3月22日舉行的與聯合國有關的公民投票共兩項：一案是由民主進步黨提案的「以臺灣名義加入聯合國全國性公民投票案」；另一案是由中國國民黨提案的「推動我國以務實、有彈性的策略重返聯合國及加入其它國際組織全國性公民投票案」。但兩項公投案均因投票率未達50%而宣告失敗。但現行公投提案門檻已降到最近一次總統副總統選舉人總數萬分之一，約一千八百多人；公投連署成案門檻則是最近一次總統副總統選舉人總數1.5%、約二十八萬多人。通過門檻則採相對多數決，若同意票多於不同意票，且同意票數達投票權人總數四分之一以上就算通過。如果民進黨願意相助，是有可能通過。

蔡英文忘了她的入聯承諾

記得2013年5月10日 台灣加入聯合國協進會 晚間在海霸王舉辦十周年餐會，民進黨前主席蔡英文應邀出席，她說，台灣加入聯合國這件事一直都是要達成的願望，相信只要大家一起努力，堅定目標跟價值，有一天一定可以走到我們的目的地。蔡英文說，政府無法做、做不到的事情人民就自己努力，相信只要大家一起努力，堅定目標跟價值，有一天一定可以走到我們的目的地，在這過程中大家一起投入、互相支持，這條困難的路大家一起走，一定會成功。

當時涂理事長也在場，不知是否還記得那一幕，蔡英文當年說政府無法做、做不到的事情人民就自己努力，如今她身為總統，為什麼不做入聯的動作，區區一個聯合國協進會為何要不自量力？因此應先考慮該不該提，再考慮要不要提？