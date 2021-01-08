運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）（左2）星期四（1月7日）宣布辭職，這是因為星期三一大群支持川普的人衝入國會並發生人員死亡事件而辭職的首位內閣部長。圖／擷自美國運輸部臉書，2017.6.14資料照

美國總統川普（Donald Trump）的運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）星期四（1月7日）宣布辭職，這是因為星期三一大群支持川普的人衝入國會並發生人員死亡事件而辭職的首位內閣部長。

趙小蘭的丈夫是現任參議院多數黨領袖並且是川普密切政治盟友的米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）。她說，川普的言辭助長了星期三的暴力，令她「深感不安」。

「昨天，我們的國家經歷了令人痛苦難忘而且完全可以避免的事件，總統的支持者在他對一次集會講話之後闖入了國會大廈，」 趙小蘭在一項聲明中說，「我肯定，跟你們許多人一樣，這令我深感不安，讓我無法忘懷。」

在川普支持者衝入國會大廈後，越來越多的川普政府官員辭去職務，趙小蘭是最新一名。

星期四早些時候，前白宮辦公廳主任米克·馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）說，他辭去北愛爾蘭事務特使的職務，他還說，其他行政當局官員已經考慮了辭職。

「我做不了。我沒辦法留下來，」 馬爾瓦尼在CNBC電視台上說，「那些選擇留下來的人，我跟他們其中的一些人談過，他們選擇留下來是因為他們擔心總統可能會安插一個更糟糕的人。」

在馬爾瓦尼宣布辭職後不久，商務部負責情報與安全事務的副助理部長約翰·科斯特洛（John Costello）說，暴力事件也促使他辭去職務。

「昨天的事件是對我們民主根本核心前所未有的攻擊，這是一位現任總統所煽動的，」科斯特洛在推特上說，「總統長期以來忽視和削弱法治與憲法。昨天，這導致了煽動暴力，針對的是美國國會，其目的在於推翻法律承認和有效的選舉。」

川普的中國政策的一位首要設計者博明（Matt Pottinger）星期三宣布辭職。行政當局的一位高級官員說，博明的辭職是針對川普對抗議者衝擊國會的反應所做的回應。

博明的上級、國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）曾請求博明留在崗位，以幫助向拜登新政府的過渡，但是這位官員說，博明已經「完成了這些任務」。

第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）的辦公廳主任、曾經擔任白宮新聞秘書的格里沙姆（Stephanie Grisham）是星期三宣布辭職的第一位官員。據一位白宮官員說，副新聞秘書薩拉·馬修斯（Sarah Matthews）也很快辭職，隨後白宮社交秘書里基·尼斯塔（Rickie Niceta）也辭去職務。

馬修斯說，能為川普效力，讓她心存感激，但是她強調，發生在國會山莊的致命暴力也讓她感到不安。

「我很榮幸在川普政府中任職，並為我們落實的政策而自豪，」馬修斯在聲明中說，「作為曾經在國會工作過的人，我今天所目睹的令我深感不安。我將辭去我的職務，立即生效。我們的國家需要和平權力過渡。」

川普最密切的政治朋友圈中宣布辭職並對他的行為發表批評言論的人越來越多，這意味著針對總統的明確譴責。消息人士說，今後幾天可能會有更多人宣布辭職。