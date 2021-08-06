王伯仁，1950年生於彰化埤頭鄉，與我同年屬虎，我們生日相差不到一週。伯仁兄讀成大會統系畢業，大學時代我們就共同關心校園民主、爭取言論自由，而互相結識。他畢業前，成大發生校園社團「大陸研究社」的學生遭逮捕的事件，他差點被波及，曾跑來高雄醫學院找我躲藏一段時間，我們從學生時代就成為反對運動的戰友，迄今長達50年。

伯仁兄大學畢業服完兵役後，曾於其叔父主持的台中天主教社會服務研究院工作一段時間，後經我介紹去幫忙過康寧祥先生參與選戰，當時我們和台大一群朋友，共同出版「選戰快報」轟動當年的黨外運動。之後我再介紹俞國基、陳冷夫婦與他認識，他就參與了當時俞先生夫婦主持的《台灣日報》，跑省議會新聞，正逢黨外省議員林義雄、許信良、張俊宏等在省議會發揮最大制衡力量的時期，伯仁兄健筆報導省議會新聞發揮了很大的影響力，最後情治單位出面逼走俞先生夫婦遠赴海外，伯仁兄也轉往當時余紀忠主持的《中國時報》，仍主跑省議會和省政新聞，一直做到從《中國時報》退休。他是省議會的資深記者，也最了解省政的媒體工作者，他曾出版《看千帆過盡：一位省政記者的憶往》，這本書詳實記載了他在省議會的所見所聞，是寶貴的民主運動和地方自治發展史，見證了他作為一個新聞工作者的良知所扮演的監督角色。伯仁兄退休後本可閒雲野鶴的過著悠閒的日子，他也在台中郊外山上闢有小小農場，種植一些農作物，閒暇時喜歡喝幾杯啤酒，唱歌自娛娛人，過得輕鬆自在。沒想到我退休後又創辦了《民報》仍堅持學生時代未竟的理想，希望扮演社會的良知，追求台灣人的尊嚴，繼續努力朝著建立台灣為新國家的目標來打拼。伯仁兄知道我辦《民報》就義不容辭拔刀相助，這些年來繼續執筆為文，不斷發表文章，他下筆迅速言之有物，對社會、政治、經濟議題都有深入的探討和批判，而且堅持台灣立場，不怕得罪當道和中共，經常有令人激賞的文章引起讀者的共鳴，他甚至義務幫忙《民報》撰寫中部地區的新聞，這份學生時代迄今超過50年的堅定友誼，令我感動又感恩。



王伯仁與其著作《看千帆過盡：一位省政記者的憶往》。圖／擷自王伯仁臉書、李筱峰提供（書封），民報合成

昨天（2021年8月5日）在台中的共同朋友魏文炳兄，突然來電告知伯仁兄發生意外身亡，經我向伯仁嫂了解，竟然是他在家中為了防範颱風來襲，在陽台上修剪樹枝時不慎墜落，頭部受傷送醫竟然不治。真是令人震驚的意外事故，讓我整晚難以入眠，想起50年來的交往點點滴滴，共同為黨外民主運動的付出歲月已悄然飛逝，政黨輪替後台灣無法成為正常國家，無法完成獨立建國的理想，是我們共同的遺憾。在這人生進入黃昏夕陽西下的時刻，伯仁兄竟以這樣令人措手不及的方式告別，我只能為文哀悼：「請伯仁兄一路好走，在天之靈請仍守護台灣這苦難島嶼，那美好的仗你已打過，就請安息吧！」也請伯仁嫂保重身體節哀順變，阿們！（2021.8.6凌晨）



2020年8月作者出版《我的人交響曲》，王伯仁（右１）特別北上參加。圖／林世昌