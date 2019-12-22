代表時代力量參選新北市第一選區立委的張衞航律師表示，台灣非常需要第三勢力，「討厭藍綠兩大黨的人滿多的，特別是這次藍綠提名人選，我實在投不下」，他認為，民主社會不該有「鐵票」觀念，應該用價值說服人民，「我把你視為我的鐵票，永遠都要投藍或綠嗎？」，選舉是別人的權利，怎麼會是你的鐵票？做不好難道不能換人？他強調，監督不分藍綠、是非高於藍綠，希望他的參選，能提供選民一個新的選項。

擔任法扶律師 太多不公不義悲劇

時代力量新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委候選人張衞航接受《民報》專訪時表示，雖然一直很關心政治議題，但從來沒有想過要從政，但擔任法扶律師、犯罪被害人扶助律師10幾年來，看過太多不公不義的悲劇，令人感到非常無力，覺得社會需要改變，今年時代力量前主席、常常和他一起咒罵國民黨的當兵同梯好友邱顯智，希望他推薦淡水人選出來翻轉局面，其實鎖定的對象就是他。

「我花了一個多月的時間思考」，他坦言，爸媽當時反對，雖然支持他想參選的價值，但他爸爸見識過政治的黑暗，深知政治背後的黑暗與骯髒，不是他們這種沒有背景出身的人碰得起的，又怕他把房子拿去抵押，因為他們知道選舉很花錢，無論是財力、人力、人脈都處於弱勢，並不希望他參選。

政治黑暗 沒有家族背景碰不得？

而太太一開始也沒有支持，他對太太說，身為土生土長的淡水囝仔，40幾年來，他沒有感受到地方的顯著進步，「我們這邊的候選人，我實在投不下去」，後來又邀邱顯智夫妻到家中討論，若沒有人願意站出來，就只能看著有家族背景，但沒有社會經驗和專業的政客們繼續主導我們的生活，「因為他們跟我們是不同世界的人，根本不知道一般老百姓日常生活的無奈與辛苦」，實在很難期待他們會認真為一般人民發聲，他認為自己可以提供選區人民一個更好的選擇，才在家人同意下投入選舉。

張衞航認為，台灣非常需要第三勢力，因為藍、綠兩黨都有擺爛的問題，他們認為只要比另外一邊不爛就好，就可保住政權，傳統上他也支持民進黨，但民進黨有很多作為令人不滿，「像吳宏謀為什麼一直有位子？只因是某人的人馬嗎？」；而在居住正義部分，年輕人壓力實在太大，「我當了15年律師，買不起一間新房子」，那20、30歲的年輕人生活有多悲慘？



張衞航說，民主的真諦就是選賢與能，選民若認為他符合期待、值得支持，投給他絕對不會浪費選票。圖／張衞航提供

改變金權政治結構 實現公平正義

「太太願意支持，坦白說我也滿訝異的，因為這不是一個正常太太會做的決定」，他說，可能她也希望孩子們可以憑自己的努力，創造自己的人生機會與成就，而不是被與生俱來的家族背景、階級侷限了自我發展的可能，站出來改變金權政治結構、實現真正的公平正義、讓台灣的明天越來越好，是他這次參選的唯一想法。

他提到，現在媽媽也會陪他去掃街、幫忙發傳單，總部都是媽媽在顧，每天早上9點就到了，太太會跟他一起討論議題發文，他的弟弟、《返校》遊戲的作曲家張衞帆，也提供金錢資助，還有只收車馬費幫忙拍片的導演，此外，他要特別感謝競選團隊主任、他的研究所同學莊緒沅，精通日文、當了15年導遊，其實收入很好，從桃園搬到淡水來幫忙，8月放下工作迄今，幾乎沒有一天休息，還有很多同學、客戶出錢出力，小額捐款、擔任志工、贊助看板傢俱等，都讓他深深感激。

他提到，現在媽媽也會陪他去掃街、幫忙發傳單，總部都是媽媽在顧，每天早上9點就到了，太太會跟他一起討論議題發文，他弟弟、《返校》遊戲的作曲家張衞帆，也提供金錢資助，還有只收車馬費幫忙拍片的導演，此外，他要特別感謝競選團隊主任、他的研究所同學莊緒沅，精通日文、當了15年導遊，其實收入很好，從桃園搬到淡水來幫忙，8月放下工作迄今，幾乎沒有一天休息，還有很多同學、客戶出錢出力，小額捐款、擔任志工、贊助看板傢俱等，都讓他深深感激。

很多人問他，投給他會不會變成廢票？他強調，民主的真諦就是選賢與能，如果大家都認為他相信的價值理念行動，符合期待、值得支持，「勇敢的投票給我，累積的結果就會結合成眾人的意志，絕對不會浪費」。

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