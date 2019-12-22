假作真時真亦假，無為有處有還無。

從小沒有立志要讀博士的賈小英，不太會讀書考試，本來爸爸要她念念五專就好，後來還是選擇讀高中升大學。不喜人群的個性，大學聯考時小英原本想選歷史系或考古系，但因父親期待、及家庭休閒飯店事業需要，後來還是選擇法律系。

大學畢業後，賈小英想出國闖江湖，雖然媽媽心疼地哭得稀哩嘩啦，爸爸不捨地說「如果不行，回來沒關係，妳要什麼跑車，爸爸都買給妳」，小英還是毅然背上行囊到美國留學，投入「該死未死」的巴塞隆教授門下。不擅記憶的「讀稿機」賈小英，發現競爭法只有二則法條、較易背誦，便以之作為碩士專業。惟，美國法學碩士（LLM）按理修業只需一年，但小英第一年念完，時值台美斷交，台灣處於風雨飄搖之際，乃聽從父親建議，續留美國一年，一方面重修碩士課程、一方面準備紐約律師考試。不料碩士畢業後，無法進入博士班課程、律師考試也落榜，遂在亨利路易斯獎學金獎助下，轉赴英國留學。

1980年10月到英國後，痛恨背誦的賈小英乾脆選擇完全沒有法條要記的國際經濟法，作為專攻領域。

小英在英國留學期間，每天很認真，像寫日記一樣練習寫論文，每天寫一、兩頁。但她很少找指導教授討論，指導教授也常找不到她。後來她知道這樣的論文無法通過博士資格考，在考前一個月曾跟某同學說，「快資格考了，論文大綱還沒完成」。於是放棄該次資格考，想說半年後再拼一次。但半年快到仍沒準備好，乃心生一計，在1982年10月，以經濟因素退學返台。經由爸爸的黨政關係，透過黨國紅人馮教授引薦、系主任劉主任賞識而入大學教書。小英向劉主任謊說自己已開始撰寫博士論文，待口試通過後，即可取得博士學位，於是先以客座教師聘用。

當時小英一方面思索如何回英國完成博士學位，一方面希望升等成為正式教師，於是把在英國寫的論文，翻成中文投稿。很幸運的，第一篇文章馬上被法學評論接受並在1983年6月號刊登。由於小英渴望成為博士，乃在論文作者介紹中誆稱自己是國際經濟法博士，沒想到期刊並未查證、來文照登。自己一開始還不太自在，同仁問起，只好騙說「暑假要返英參加口試，待通過，即取得學位」。於是大家也就都以「賈博士」相稱。久而久之，賈博士內心也不禁飄飄然起來了。

隱去候選人三字 明目張膽以賈博士自稱

1983年暑假，小英在姊姊陪同下飛往倫敦，參與博士資格考試，姊姊停留兩週後先行返台，小英則搬去跟閨蜜賴同住，還很熱心地用自己的電動打字機幫其友人重新謄繕博士論文。某日賈小英通過博士資格口試，成為博士候選人後，很高興邀賴和幾位朋友去中國城餐廳慶祝。小英回台前，還和閨蜜賴一起去哈洛德百貨公司買衣服，後來也將其「英倫電動打字機」送給了賴。從此，賈小英博士候選人更隱去候選人三個字，明目張膽以賈博士自稱，闖蕩台灣學界和政界。

同年年底第二篇中文論文也在1983年12月刊登，作者當然也是註明國際經濟法賈博士。賈博士1984年8月由政大提報教育部升等副教授，由於靠政大法學評論那兩篇升等論文質量不夠，乃索性整理博士資格考的英文論文為升等論文，加入申請文件。經冗長的審查，終於在1986年1月正式升等為副教授。通過副教授後，賈博士覺得，有無真博士好像對其教職沒啥影響，乃逐漸放棄回英國取得博士學位之想法。

賈博士教學成績雖不突出，但憑其號稱專精國際貿易談判的英國博士、以及良好的黨國關係，也開始參與國家事務。在後來幾年，又把其英文論文中的內容，分別翻成幾篇中文小論文，投稿法學評論，後來更將其1990年8月前五年著作彙整成論文集，並加上實務經驗提報升等為教授。

從此，賈博士自學界跨入政壇，無往不利，平步青雲，後來還登上九五之尊。正是神鬼交鋒（Catch Me If You Can）的最佳寫照！

後記：本文純屬虛構，在苦悶的2020大選中，博君一笑。請勿對號入座。