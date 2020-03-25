空軍司令部某單位部分軍士官，以公出或加班為由，每天虛報150元誤餐費。軍校應該學西點或維吉尼亞軍校的辦學方式，徹底國家化，才能讓軍人有榮譽感。圖/取自空軍司令部臉書

廉政署及調查局接獲檢舉，空軍司令部某單位部分軍士官，以公出或加班為由，每天虛報150元誤餐費，不料調查單位擴大清查後，竟發現多達上百位軍士官涉嫌「虛報」，其中負責審核的多位人事軍務處人員也涉案。

司令部居然說他們可能是"誤領" ! 真是鬼扯蛋。其實在黨國教育下的職業軍人，有幾人能像孫立人蔣軍與其部屬那麼潔身自愛? 若是如此，還會被老共打到幾乎脫褲子逃亡到台灣嗎? 當年許多將官就是虛報軍餉，貪污腐敗，如同陳儀那幫人，所以才會丟掉江山。

效法西點軍校 培養軍人榮譽感

當年若非日本退將根本博的白團，以及孫將軍所訓練的201師協助，國府守得住金馬嗎?從日前吳某人所表現的種種孬種言行看，誰對這些軍人有信心?對國家與人民不忠的人，有何資格要求恢復軍法?

除非軍校學西點或維吉尼亞軍校的辦學方式，徹底國家化，才能讓軍人有榮譽感。例如，如不應將某黨黨歌當國歌唱，國旗中不應有某黨黨徽，不應擺獨裁者銅像，集會時不需對某黨總理三鞠躬，也無需唸其早已作古的遺囑。尤其是不應有政工人員，畢竟歐美軍校沒有這些人與黨國不分的圖騰。

如果制度不改，軍中貪腐將層出不窮。