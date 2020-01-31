「1400多個日子，我希望讓台灣人民相信，立委不必成為金權政治的棋子，國會更不應淪為權貴牟利的喬事中心。」時代力量立委黃國昌今31日(五)在其本屆立委任期的最後一天於臉書PO文說：他相信未來四年，時代力量黨團一定能秉持初衷，不負109萬選民的託付，堅持公平正義的道路。

他指其過去四年，兢兢業業工作，謹守公職分際。沒有買賣不動產，更沒投資炒股。比較顯著的財產變化，是由於必須貼補辦公室支出，存款減少了數百萬。黃國昌以「回首來時路，山高無坦途。」謝謝每一位朋友的支持與鼓勵。他結語說：「讓臺灣更好，國昌會與大家攜手繼續努力」。

明起新國會將揭開序幕！黃國昌PO短文回顧其四年在國會的努力與對時代力量公平正義信念的堅持深具信心。獲得網友狂讚廣傳各社群，網友留言說：「四年的付出！讓我們看見原來一個認真為民的立委可以做到這樣」、「感謝您過去4年的付出，讓我們看清了台灣政治丑陋與黑暗的一面。讓我們看到了一位真正優質的立委應該是什麼樣子，謝謝您。」、「老師 辛苦了！只是下課稍作休息等您回來上課」、「感謝戰神，期待您的下一步，為台灣做出更大的奉獻」、「 感謝國昌老師👍🏻我相信未來的你還會為台灣承擔更重要的責任」、「你的努力真的是一百分」、「謝謝老師，因為你我願意相信未來會有更多的黃國昌出現」。

也有網友喟嘆說：「立法院沒戰神了」、「瞬間少了20個立委⋯⋯」意喻黃國昌一人可抵20名立委，隨即有網友在社群分享說：黃國昌代表的是國會的良心。尤值一提的有網友在黃國昌官網留言：「期待老師來當台北市的大家長。由台北市開始走出中立廉潔有效率跨越藍綠團結的行政團隊...辛苦您了」，但也有網友說：「謝謝國昌老師，老師可以遷戶籍來高雄準備補選高雄市長！」…..