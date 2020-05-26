宜蘭城略圖：本圖為拉直城內道路而做，可說是宜蘭城最早的都市計畫圖，雖然也是未經實地測量，但對於宜蘭城的結構，有清楚的描繪。《台灣總督府公文類彙》，1899，V04543-A031。圖／李界木提供

日治市區改正

光緒20年（1894年）清朝甲午戰爭失敗，將台灣割讓給日本，於是宜蘭城也順理成章被日本人接收。為了都市發展的需要，清代的九芎城城門與城牆都被拆掉，並在原城牆所在地興建寬廣的環城道路（就是今日的舊城東、西、南、北路）。

1895年日本政府正式接收台灣之後，初期以鎮壓反日活動為優先，因此基隆、蘇澳間之軍備道路及宜蘭街中道路整頓等等都是以鎮壓為第一考量。之後，以殖民統治者的姿態，對宜蘭街進行空間改造，企圖以先進、乾淨、整齊的城市新形象，來宣示新統治者的威權。從南門改造計劃開始、宜蘭驛的設立啟用，到宜蘭街改制為宜蘭市，一連串有計劃性的規劃建設，改變了宜蘭街的市街面貌。公共建設的位置，則是強化政府的威權，也讓宜蘭街，呈現出與清代時完全不一樣的面貌。

明治41年（1908）的宜蘭城正式展開『市區改正』計畫，日本殖民政府以衛生為由，將城門與城牆拆除一空，在原城牆所在地，建築寬廣的環城道路（今舊城東西南北路）。原有的護城河被視為水圳處理，西、北兩側水圳被埋入道路下方，東、南兩側則保留作為景觀水道，同時在兩旁栽植柳樹，形成垂柳青青、流水潺潺的美景，水圳由舊城的西南角，沿環狀道路，蜿蜒流向東北角，再由小東門流入「壯一庄」附近的灌溉溝渠，同時作為城內台人（被統治者）和城南日人（統治者）的分界。昭和15年（1940）宜蘭街正式改名為宜蘭市，而水圳更名為「八千代川」。

日本政府基於軍事作戰，對於氣象情報之需要下，於昭和10年（1935年）12月6日台灣總督府第185號令，設立氣象站（測候所），於次年1月1日假宜蘭無線電局（今宜蘭市東港路電信局機房），開始臨時地面觀測工作。 昭和11年（1936年）3 月12日現用辦公廳舍、風力塔、觀測坪興建完成，乃遷此正式設立氣象站。



圖中的測候所就是今天的宜蘭氣象站；測候所西邊即當時之廣場（日文），現今為力行國小；宜蘭橋所橫跨之溪流為宜蘭河；宜蘭（驛）就是今天的宜蘭車站；壯圍庄役場就是今日的壯圍鄉公所；四結公學校為現在的四結小學；煉瓦會社所在地是今天宜蘭保存較為完整的窯廠。（宜蘭郡大觀） 圖／李界木提供



1937年時的〈宜蘭郡大觀〉。注意圖中可以看到銀行前的噴水池，在戰後噴水池換成了圓環銅像。照片中筆直的街道就是現今宜蘭市的中山路。據說當初噴水池是展示用，為讓民眾認識自來水益處，也是宜蘭第一個自來水供應站，可免費取水飲用。（宜蘭郡大觀） 圖／李界木提供

日人進入宜蘭後，為展現新的都市風貌，旋即利用交通建設、衛生工程之推展、及都市與建築法令之頒布等方式，以控制都市發展及建設，進而達到塑造現代化城市風貌之效果。20世紀初，宜蘭逐漸轉型為現代都市，明治三十年 （1897），台灣地方行政區域改正，宜蘭支廳改為宜蘭廳。西鄉菊次郎任職期間，於南門外營建新統治中心，成為日人公共建築、設施的集中地。

大正2年（1913）起拆除城牆，次年實施「市區改正」後，城內道路已呈棋盤式，尤其是沿著今宜蘭市中山路，向南北兩端發展。另外，為普及新式教育，於大正三年調整，使九芎城的南門外，有了公園、公學校、小學校，及後來成立的宜蘭幼稚園、宜蘭街圖書館，儼然成為新的文教區。

大正八年（1919）宜蘭車站啟用後，為聯絡城內與車站，而興建光復路，形成另一條重要衢道。同年宜蘭升格為「宜蘭郡宜蘭街」，昭和十五年（1940），宜蘭街由宜蘭郡獨立出來，升格為宜蘭市，直隸於台北州。

宜蘭街道上的日治建築，多集中於中山路，光復路以及康樂路一帶的街廓之間....踩街的感覺還不錯。向南的民權社區，位居市中心偏西南處，社區內機關林立，有如台北市之「博愛特區」、計有台灣宜蘭地方法院、地檢署、水利署第一河川局、民進黨宜蘭縣黨部、宜蘭縣警察局、宜蘭縣稅捐處、國稅局北區宜蘭分局、農委會東區糧管處宜蘭辦事處、宜蘭縣消防局、宜蘭市衛生所、宜蘭市戶政事務所、宜蘭市地政事務所、國立蘭陽女中、自來水公司第八區管理處。

台灣銀行宜蘭分行

歷史將近百年的台灣銀行宜蘭分行，原本是磚造一層樓建物，因戰爭受損在1949年重建為三層樓鋼筋混凝土的辦公廳舍。宜蘭縣政府在2002年依照文化資產保存法公告登錄為宜蘭縣歷史建築。現今的宜蘭美術館也就是舊台灣銀行大樓，最早始於1907年日本時代，當時作為台灣銀行宜蘭支行，在那個時代的台灣多半仍處於農業生產，工商尚未發達。



台灣銀行建築經歷美軍的轟炸與戰爭裡的洗禮後，因戰爭之故受到毀損，故於1949年重建為鋼筋混凝土造，屬初期現代建築風格。圖／李界木提供



現今台灣銀行宜蘭分行。圖／李界木提供



現今的宜蘭美術館也就是舊台灣銀行大樓。宜蘭美術館前的藝品。圖／李界木提供

宜蘭郡役所（宜蘭廳舍）

宜蘭廳舍建於20世紀初，在宜蘭市南門「離順門」外（今舊城南路縣政府舊址），為磚造木屋架瓦頂建築，坐南向北，外圍以牆，係日本明治初期風格，結合法國第二共和及明治時期日本國內的建築手法，正面圓拱入口、山形牆、四披屋坡尖頂是其特徵；當時宜蘭、桃園、苗栗、阿猴（屏東）等處廳舍建築及規模均相似，前三者表門前方均有溝渠，以橋銜接對外道路。

宜蘭廳署的建設，展現日本人對台灣長治久安的決心。這個佔地6.05公頃的基地，配備了廳署衙門，左側是14戶日本式宿舍。以此為起點沿著現在的舊城南路，沿途有學校、公園、街役場及臺灣銀行，形成當時的「政治大道」。大正9年（1920年）台灣行政組織大幅調整，宜蘭地區隸屬台北州，分設宜蘭、羅東及蘇澳等3郡，宜蘭郡役所沿用宜蘭廳署辦公。下圖中大門及橋並非初建原貌，經整建後，較為寬闊氣派。

日治時代，宜蘭郡警察課在郡役所的右側前方，興建一棟「武德殿」專供培訓警察人員的柔道、劍道及跆拳道等技能。戰後，宜蘭縣政府將武德殿改稱「中正堂」，為集會等場所，歷經多次修繕。1994年，縣府因經鑑定為危險建築，不堪使用，所以拆除了，改為停車場。

1950年宜蘭縣設治之初，縣政府承襲宜蘭區署舊址。復於1952年增建縣長室、餐廳等，1954年增建福利社。惟該辦公廳舍，因庶政日繁，已不敷使用，且「多係年湮才朽，輒遭颱風地震威脅」因此，在陳進東、李鳳鳴二位縣長任內研議另建。後由於「南門計劃」的實施，縣政府於1997年元月遷至和平路新址。



宜蘭廳署（《台灣寫真帖第壹集》1915年） 圖／李界木提供



宜蘭縣政府中正堂原為日治時代「武德殿」。（縣史館） 圖／李界木提供



1997年元月27日縣府全體員工於搬遷前合影留念。（縣史館） 圖／李界木提供



充滿綠意的宜蘭縣政府廣場（和平路） 。圖／李界木提供

宜蘭設治紀念館：力行三巷的住戶



舊城南路力行三巷。圖／李界木提供

走進巷道（力行三巷），來到這日式建築區，看到牆上的導覽資料，才知道這些建築是日治時代宜蘭廳的官舍，共有三棟， 最大的一棟是舊宜蘭廳長官舍，一棟是舊宜蘭廳庶務課長官舍，一棟是舊宜蘭農林學校校長官舍。

戰後，接收日本的官署機構，宜蘭縣政府亦設於這裡，舊宜蘭廳長官舍成為宜蘭縣長的官邸，舊宜蘭廳庶務課長官舍，則成為縣政府主任秘書的宿舍（現為九穀日式餐廳所在）。 隨著宜蘭市區的發展，都市計劃的更動，原位於南門的宜蘭監獄，已於1992年遷往三星鄉，宜蘭縣政府亦於1997年遷至市郊，舊有的房舍閒置荒廢，於是縣政府將這個區域的公有地重新規劃，稱為「南門計畫」，積極招商，計劃將南門一帶蛻變為現代化的商業城。 區域內老舊的建築，便遭到拆除的命運。 日治時代在這附近共興建了14棟文官官舍，目前僅保存這三棟官舍，還有巷道內一小段紅磚牆而已。 紅磚牆之外，已都夷為平地，目前慈濟持有，工程建設尚未展開。

舊宜蘭廳長官舍，所以能夠獲得保存，最初是因為地方人士呼籲保留，官舍庭園裡一棵百年老樟樹，希望拆屋時，勿砍除這棵老樹。後來縣府經過討論之後，決定連同官舍一起保存下來，以保存歷史記憶。官舍經過整修後，設立為「宜蘭設治紀念館」，於1997年對外開放參觀。舊宜蘭廳長官舍，建於明治39年（1906年），由日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎所建造的，當時從日本東京，請來木匠及庭園設計師規劃。



位於九芎埕裡的設治紀念館，也是早期的宜蘭縣長官邸。圖／李界木提供



今日的「宜蘭設治紀念館」。圖／李界木提供



從裡面的窗戶看另外的格局很特別，感覺屋外別有洞天的感覺。圖／李界木提供



官舍後方的清末石砌牆遺跡，用蛋白、牡蠣殼粉、糯米粉可以做這道石牆。圖／李界木提供



該校是當時全台第2所農林學校，校長為奏任官，社會地位崇高。圖／李界木提供



舊宜蘭農林學校校長官舍。圖／李界木提供



曾是宜蘭文學館。圖／李界木提供



曾為音樂館。圖／李界木提供



請來喝一杯咖啡，領悟4C的妙處。圖／李界木提供



九芎埕藝術廣場的另一棟建築，原是舊主祕公館，在整修後，一樣開放給民間經營，現在是由宜蘭著名的日本料理「九殼」代為經營。圖／李界木提供



店內為木頭桌椅、地板，除了中式座位也有日式座敷喔。圖／李界木提供



閒置空間再利用，活化地方資產再添一例！宜蘭舊主秘公館變身「九芎埕」人文空間，由在地仰山文教基金會負責營運管理，提供宜蘭民眾藝文展演觀賞與休憩的新去處。圖／李界木提供

舊宜蘭監獄

宜蘭監獄創立於西元1895年，是日人於蘭陽平原建造的首座建築，至今已有一百餘年的歷史。宜蘭縣政府在監獄遷往三星鄉後，依舊保留紅磚牆、舍房、監獄門廳及崗哨等古蹟建築。



這麼夢幻的建築物竟然是一棟監獄呢。圖／李界木提供

台灣最古老的監獄建築

舊宜蘭監獄門廳建於1896（明治29）年，是一座典雅的木構造建物，也是台灣最古老的監獄建築，原使用空間包括有總務科辦公室、典獄長室、秘書室、家屬候見室及接見登記等，現存部分為正身及右護龍部分，左護龍原為接見室（磚造已拆除）；主體大部為木構造仿石造，台基則為磚造表面洗石子；其建築物之裝飾以及腳線都是木材精心雕成，顯現其宏偉、氣派。現為＂藍屋＂餐廳。

宜蘭監獄在設立初期此地仍為未開發之郊區，至今已成為繁榮之商業區，而因繁華喧鬧之商業活動，影響教化效果，且基地狹小，無法擴增設施，以符合現代獄政管理及行刑羈押之要求，同時為助於宜蘭市之都市發展，於是1992年遷至三星鄉，以其為新監所在，而原來神農路舊監，則劃為南門計劃用地。監獄建築多以拆除，今僅存辦公廳舍、牢房、崗哨及圍牆。



宜蘭監獄署的位址，是在1895年（明治28年）日本進入宜蘭統治，便進行宜蘭城的空間改造所形成的（宜蘭文化局提供） 。圖／李界木提供



仿造宜蘭監獄崗哨。圖／李界木提供

紅磚牆 1895年（明治28年）日本進入宜蘭統治，便進行宜蘭城的空間改造。首先將作為行政中心的宜蘭廳署，遷至南門外現址，並在西側配置宿舍區，與東側監獄及北側分屯部隊營區連成一氣。1997年宜蘭縣政府再次遷移，此處保留老樹及部份歷史建築，將規畫為新興的南門商圈。未來配合進行「宜蘭設治紀念林園」的興建。



舊宜蘭監獄門廳結合了日本風與西洋的風格。圖／李界木提供



餐廳還應景的取了個藍屋的名稱呢。圖／李界木提供

宜蘭中山公園和獻馘碑

「宜蘭中山公園」設立於1909年，位於宜蘭市水利局後方，在繁榮熱鬧的市區中，是宜蘭市最早期的休閒場所。歷經多年的整頓和美化，及隔壁宜蘭演藝廳的興建，讓公園內景觀煥然一新，更使得宜蘭市區增添一片清涼的綠意，聽老一輩的人說，早期園內還設置了忠魂碑和婢女擇配喻示碑，可惜戰後已不知去向了。

公園內設施有涼亭、噴水池、中山公園建設札記、孫逸仙銅像、蔣介石銅像、草坪、兒童遊樂區、獻馘碑、忠靈塔、吳振立紀念碑、草地槌球區、休憩區、民眾活動區、水域、健康步道區等等。平日都可看到許多人們常來此地做運動、散步休憩、下棋、玩四色牌、聊天、約會，遍滿整個中山公園，尤其到了下午人潮更多，儼然成為當地人的休閒娛樂中心。宜蘭演藝廳亦在公園內，原是廣播電台（民本電台） 所在。電台旁鄰近水池的地方，有溜滑梯的設施是我兒時最喜愛的地方。

現在每天早上，總見一群老人們聚集在大樹下，彈拉著月琴、三弦、大筒弦，隨意的唱起『本地歌仔』，雖然不似職業演員般正式，但一舉手、一投足所流露出的真性情，令人拍案叫好。園裡的長壽俱樂部，也常貼有野台歌仔戲的演出公告，是愛好者的最佳指引。



中山公園入口。圖／李界木提供



都市的森林區：宜蘭中山公園。圖／李界木提供



公園休憩的人。圖／李界木提供



忠靈塔：1936年由武營遷來，正面為「忠靈塔」三字，立碑者署名為台灣軍司令官陸軍中將柳川平助。圖／李界木提供