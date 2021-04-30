孟買是疫情嚴重災區，這裡大富豪居住的豪宅林立高聳，和貧民窟對比強烈，形成極端。示意圖／入夜時分的孟買天際線。擷自維基百科，公有領域

公衛專家認為：疫苗問世後，世界解封可待，人人可以拋棄口罩，出國旅行了，沒想到印度確診人口暴衝，死亡率上升，已經到每分鐘都有死者情況，世衛組織說: 「印度疫情高峰還沒到」。

國際上正在發起搶救印度運動，為了印度也為了自己，畢竟這個世界已經變成一個村落，即便各國對印度實施飛航封鎖，仍無法確保變種病毒傳入，因此協助壓制印度病毒，降低傳播才是首要任務，美國已經運送六千萬劑疫苗到印度，世衛組織也增援醫生，很諷刺的是：造成印度第二波感染的蔓延，正好是印度各掃門前雪的社會陋習，這個陋習來自千年無法打破的種姓制度。

歷史上，甘地開啟「不合作運動」，推翻英國殖民政府，被世人引為公民運動的典範，但是，隨著全球化崛起，印度的公民意識卻逐漸淪落，中產階級有能力發起社會改造，卻封閉自己，自私自利，底層人民走投無路，只好走向激進的毛派運動，加深社會矛盾，再加上無法突破的種姓制度，使印度兩極化世界更加明顯。

孟買就是疫情嚴重災區，這裡是寶萊塢電影《貧民百萬富翁》拍攝的現場，電影場景顯示：大富豪居住的豪宅林立高聳，一眼望去，和貧民窟對比強烈，形成極端兩個世界，孟買市區最高樓層一整棟主人，是印度鋼鐵大王塔米爾所有，和塔米爾一樣的巨富，搶在英國封鎖航班之前，八架飛機戴滿旅客抵達倫敦，二十七日，《印度日報》追加報導：「還有很多寶萊塢巨星逃到馬爾地夫避難」，當然，面對死神，並非所有富豪和中產階級就有能力逃離，因為頂級機位還是有限，而這些中產者是這波疫情來襲最大的受難者。

甘地追求公義的勇氣於今安在？

印度公衛專家分析：上一波疫情攻擊底層家庭，因為無法閉門在家生活，出門工作就有感染風險，但是中產以上家庭，可以足不出戶，甚至有自家的傭人送到食物，因此感染率很低，群體缺乏抗體，所以在這一波疫情中，有錢人確診率反而偏高，連收費較高的私人醫院，也無法負擔太多的病人，至使醫療系統面臨崩盤。

了解印度社會的人知道，多數中產家庭聘用僕役，擔任買菜送餐任務，這些人在第一波疫情來襲，倒的倒，走的走，迫使中產家庭自己出門購物或用餐，感染機會也增加了，看過寶萊塢電影《孟買夜未眠》，就理解印度社會現況，這部電影描述一位留美的建築師愛上自家煮飯的僕人，可惜，僕人來自最低種姓人家，決定了這場愛情是悲劇收場。

最低種姓階級，無法突破自己受困命運，成為社會最底層，印度人口接近中國，人均七千美元，少中國一些，但是貧富差距更勝中國，本來新科技起家的中產收入者，應該努力投入公益社會，提升公民素質，但是善意的社會循環，卻沒有出現，電影《廁所愛情故事》，這部電影揭露印度很多地區家庭沒有廁所，婦女必須帶著尿盆，成群結隊到荒野之地如廁，這已經二十一世紀，印度居然還如此不文明，印度公民團體又如此沉默，令人匪夷所思，後來才知道，印度宗教禁止家庭裡有廁所設備，而宗教正好是印度最難改革的區域，簡單說：隨處便尿國家，公衛環境如何可以變好？

中產階級充滿改革無力，只好回歸自己的象牙塔，對公共事務退縮，空汙、惡劣的衛生環境、兒童和婦女人權低落，就任他發展，面對環境汙染，富人用室內清淨機對抗，遇到瘟疫時代，富人就躲在家裡，以為惡劣環境終會自然離開，現代社會的印度人，已經失去甘地時代，為大衆追求公義的勇氣，如今，整個社會終於嚐到苦果。

人類在自己創造的社會，無法自成孤島，武漢病毒帶給印度啓示，也希望給台灣啓示，我們生活在共有的島嶼，而且這是獨一無二的島，值得我們一起為她努力。



孟買街頭交通景象。圖／擷自維基百科，公有領域

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