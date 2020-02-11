中央流行疫情指揮中心為了讓民眾了解最新疫情狀況及政府措施，幾乎天天二場以上直播記者會對外說明，除了指揮官陳時中的網路聲量直直飆升外，今天下午2點記者會現場網友開始歪樓，眼睛盯著記者會現場為陳時中及其他各部會官員所準備的馬克杯，點名要購買當作防疫款項，還央求必須有「阿中部長」的簽名，擔任直播現場的衛福部小編幽默回應，「部長代言可能要洽XD」、「想不到馬克杯如此受歡迎XD」，還不忘提點大家聽「阿中部長」的話，謹慎防疫。

為了瞭解最新疫情，得到第一手資料，避免二手傳播造成資訊誤差，許多網友會直接收看中央流行疫情指揮中心的直播，聽了好幾天的防疫消息，加上有些疫情的解釋有重複性，今天下午2點的記者會已有網友開始將焦點轉移到記者會現場為各個官員準備的馬克杯。

有網友一開始問:「馬克杯哪裡買?」引起不少網友響應，整個聊天室開始歪樓，紛紛希望買到有「阿中部長」簽名的馬克杯，建議衛福部將現場的馬克杯取名為防疫馬克杯，並對外販售，並將所得拿來當防疫物資，還有網友幽默的建議馬克杯的文案可以寫成:「有事陳時中，沒事總柴杯」。

沒想到網友的創意，得到現場衛福部小編的回應，「疾管署的馬克杯是非賣品喔!」為了滿足廣大網友的請求，小編直說:「想不到馬克杯如此受歡迎XD」、「部長代言可能要洽XD」、「有最新消息也一定會馬上跟大家說」。