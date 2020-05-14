國人若口口聲聲自稱中華民國，即無異於承認台灣這一國家，其正確身份是一屬於中國政治實體。依此推論，無可避免的結論即是「台灣這塊土地是屬於中國」。滿口中華民國，則世衛組織基於所宣稱一中原則，稱謂「中國台灣」又有何不對？圖為民間推動東奧正名記者會。 圖／張家銘，民報資料照

本土社團台獨聯盟主席陳重光，日前以臉書呼籲當道，勿在520就職演說又提到「中華民國」這一稱號，但似並未引發廣大國人迴響，有心人士恐不免深有黃鐘毀棄之歎。

陳主席的呼籲確很值得深思，不能貿然以發洩情緒視之。要知中華民國也者，在英文是「拆那共和國」，意即「中國的共和國」，中文的中華民國也正是此義。國人若口口聲聲自稱中華民國，即無異於承認台灣這一國家，其正確身份是一屬於中國政治實體。若再依此推論，無可避免的結論即是「台灣這塊土地是屬於中國」。所以你若滿口中華民國，則世衛組織基於所宣稱一中原則，稱謂「中國台灣」又有何不對？國人若不願被國際社會稱為中國台灣，應至少是以少提中華民國稱號為妙。

不過陳主席儘管呼籲，以今天當道之格局膽識，欲求在演說中不提「中華民國」恐怕也難。而「中華民國」這塊招牌，至少短期內也將一如我曾多次引為譬喻，天方夜譚傳奇裡騎坐在航海家辛巴達肩頭，甩不掉的那位海上老人，和今天國人長期左右。

時事雖然如斯，國人面對這塊一時甩不掉的招牌，至少也須建立幾項關鍵性基本認識，以免繼續被黨國教育多年來「愛中華民國即是愛國」，「愛中華民國才是愛國」一類咒語麻醉，而陷於政治性思覺失調，不能認識什麼才是真實世界。

政治性思覺失調，能讓患者沉溺於虛幻認知和虛擬世界，自我放逐於主流社會之外，也是一如病理的思覺失調，是具有潛在危險性反常心態。本文即試舉幾項有關中華民國這塊招牌理性分析，期能多少有助於控制此方面思覺失調症之蔓延。

1.中華民國這一國號並不等同中國這一國家。中國是中國，中華民國則只是一種「朝代」稱號，和歷史上「漢朝」、「宋朝」或「明朝」無甚差異。「中國」很可能存在到整個人類物種滅絕時，但「中華民國」這一朝代，即使未被後一朝代「中華人民共和國」推翻取代，遲早也會被另一新興朝代取代，不會一如歌曲所唱「中華民國」直到永遠。國家可以恆久不變，朝代則是隨來隨去不足為異。

國人掌握到上述這一認知，即不難領悟到愛「中華民國」未必即是愛國，而愛國也不是非愛「中華民國」不可。而且不僅如此，若以今天台灣人民而言，或許不愛這一虛幻名號，才是更正常心裡反應。

2.依據史書通例，任何王朝一旦國都淪陷又未能收復，朝代即算結束。此所以朱元璋派軍攻陷大都，元朝即被視為滅亡。其後帝國君臣在塞外以原名號抗拒朱明數十年，史家也不認為有此「大元帝國在大漢」即表示元朝依然存在。依據同一觀點，北京被李自成攻破，即是明王朝滅亡之日。其後南明出現三位皇帝抗清，也不能否定明室已亡於1644年這一結論。



1971年10月25日外交部長周書楷聲明「因為當前聯合國正籠罩在不理性的情緒與程序之下，中華民國代表團從現在開始，不再參與任何聯合國的會議。聯合國成立時的信念已遭背叛。」，率領代表團全體團員走出會場。圖／資料照

南京陷落中華民國壽終正寢

再依此而論，1949年4月23日南京陷落，即是宣示中華民國這一朝代已告結束，不能憑藉仍有「中華民國在台灣」強辯硬掰。所謂熱愛中華民國保衛中華民國，說穿了反映的僅是對逝去的時代，消失的朝代的懷戀，是一種未必很健康遺民心態。

3.不可否認的是，今天中華民國這一國號，是只能純供內銷，出不了國門一步。如今國際間提到台灣，皆是稱台灣為台灣，不是拆那共和國。即令和台灣有邦交袖珍型國家，恐也只有在雙方交往正式場合才稱中華民國國號。近年世界多國感謝台灣贈口罩，又有無一國是宣稱感謝中華民國？

今天你在國外若堅稱是來自拆那共和國，外國人恐會認為你是在宣示自己是中華人民共和國人民，只是省略掉國名前方PEOPLE’S一字而已。你願意被外人如此看待？

4.今天能讓泛統派嘴硬一則論據，是台灣這一政治實體，遵奉的仍是中華民國國號中華民國憲法，所以中華民國當然存在。但說者避而不談的是今天的中華民國早已不是當初原汁原味的中華民國，而已縮水成為中華民國在台灣。口口聲聲中華民國，不過自我麻醉而已。這也正猶假定台塑或國泰之類大財團，如果已把旗下工廠銀行和醫院等企業輸光賠盡，而只能寄身於一所產權不明小加工廠營運維生，縱然打的仍是原招牌，你又能否承認該財團依然健在？國人對中華民國是否仍存在這一爭議，是否也該同樣作如是觀？

不願被統一是最大公約數

時下國內頗有一種流行論調，指稱「中華民國」是國人最大公約數，意思是台灣仍有廣大人民認同效忠中華民國這一國號，所以這塊招牌是甩不得、換不得，以免「撕裂社會」製造紛亂。看來蔡政府乃至蔡本人可能也已被這一說法唬住。

然而真正的事實恐怕是，絕大多數國人對「中華民國」這一國號縱無惡感，但也欠缺深厚歸屬感或可稱為無感。異日台灣若更名為台灣共和國，高砂共和國或福爾摩沙共和國，人民也不會感到痛不欲生。

台灣人民真正的最大公約數，是否仍是不願被統一併吞，成為中華人民共和國的一部份？

本文分析至此，再回到陳主席的呼籲，中華民國是否仍以不提為妙？