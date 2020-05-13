台灣優秀的防疫成績得到美國的支持，目前不斷與世衛組織協商，希望能夠參加將於日內瓦當地時間5月18日以視頻會議方式舉行的世衛組織的年度大會「世界衛生大會」。圖為2020.4.2蔡英文總統視察「中央流行疫情指揮中心」。圖／擷自總統府flickr

美國國會委任的美中經濟與安全委員會（USCC）週二表示，中國對世界衛生組織施加壓力致使台灣被排除在外，此舉限制世衛成員獲得公共衛生信息，危及全球健康。

在這份名為《北京的致命遊戲：疫情期間將台灣排除在世衛之外的後果》的報告中，研究員阿納斯塔西婭（Anastasya Lloyd-Damnjanovic）指出，在新型冠狀病毒席捲全球之際，北京向世衛組織施壓，無視與台灣的疫情諮詢交流。

她寫道：「北京利用對世衛組織的影響力並對這個聯合國機構的施壓將台灣排除在外，這損害了全球健康。世衛組織官員一直無視台灣交換有關病毒信息和分享遏制病毒的最佳做法的行動。」

台灣在新冠病毒擴散早期採取了積極措施，已經控制住了病毒流行。截至5月12日，台灣僅有440例確診病例和7例死亡。

憑藉優秀的防疫成績和美國的支持，台灣不斷與世衛組織協商，希望能夠參加將於日內瓦當地時間5月18日以視頻會議方式舉行的世衛組織的年度大會「世界衛生大會」。

但在北京的壓力下，台灣尚未能得到邀請參會。在全球忙於對抗疫情的同時，北京還通過一系列軍事演習，加大對台灣的軍事壓力，包括今年已經三次飛躍台灣海峽中線，而在2019年只有一次。

美國國務卿蓬佩奧5月6日在記者會上表示，世衛總幹事譚德塞有權力對台灣發出邀請函，世界各國應該支持台灣參與今年的世衛大會。

報告指出，將台灣排除在世衛組織之外將危及台灣人民的健康，並限制世衛組織成員獲得重要的公共衛生信息，進而危及全球健康。

報告還表示，中國對世衛組織的影響導致全球未能及時阻止新冠病毒的蔓延，台灣遭到世衛排除，也耽誤了成員國在疫情初期獲得正確的引導。

報告寫道：「這些失誤造成的生命損失悲慘地提醒我們，世衛組織出於政治動機將台灣排除在外，從而損害了全球健康。」