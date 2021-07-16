●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

梅克爾最後一次以總理身分訪美，美國總統於白宮接見，雙方共識共同對抗中俄，但對北溪二號天然氣管線仍有歧見。

中國中鐵投資Bandar馬來西亞複合商業地產計畫破局。

哈里里表示與總統無法達成共識，放棄組閣，黎巴嫩又將繼續無政府狀態。

亞美尼亞與義大利簽署2021亞美尼亞-義大利雙邊軍事合作計畫。

日本

人權團體抗議日本企業參與緬甸仰光Y複合地產開發案，認為會資助軍政府。Y複合地產開發案由日本藤田、東京建物、日本海外交通與都市基礎建設投資公司主導。東京建物公司表示緬甸政變後已經退出。

外長茂木敏充前往中美洲四國，協助美國抗衡中國以基礎建設與疫苗外交在中美中發展勢力。

全球原物料上漲，使日本企業進口成本大增，2/3企業表示將漲價轉嫁給消費者。

南韓

派往亞丁灣參與反海盜護航任務的驅逐艦上有300船員群聚感染，派遣醫療團前往支援。

澳洲

失業率降低至4.9%，為2010年12月以來最低，而當年澳洲正因為礦業大景氣而失業在歷史低點。央行可能升息。

印尼

為巴布亞地區擬定新自治法，巴布亞人抗議此為中央強加於巴布亞加強控制。

菲律賓

美國開始出貨320萬劑嬌生疫苗予菲律賓。

馬來西亞

中國中鐵投資Bandar馬來西亞複合商業地產計畫破局。

衛生部表示用完手上的科興疫苗以後就不再使用。馬國已取得4500萬劑輝瑞BNT疫苗，將以此為主。

新加坡

越南籍陪酒女郎引起KTV夜店感染群聚，新加坡尚未開放KTV管制，業者以餐飲型態經營卡拉OK或夜店迴避規範，造成防疫缺口。

越南

因疫情嚴重，Nike越南3工廠停產。

泰國

阿斯特捷利康要求泰國展延出貨6100萬劑疫苗的時間5個月。

緬甸

疫情肆虐仰光單日死亡高達200人，殯葬業者無力負荷。

中國

美國準備制裁與迫害香港民主相關的中國官員，並警告國際企業香港現況。

印度

因萬事達未能配合印度2018年立法規定外國信用卡公司需將支付資料儲存印度本國，將禁用萬事達卡。

阿富汗

巴德吉斯省地方政府與塔利班停火。

巴基斯坦

巴魯支斯坦發生軍官座車遭炸彈攻擊2死3傷。

14日巴士爆炸事件原本稱機械故障，15日巴國表示調查發現炸藥殘跡，不排除為恐怖攻擊。

蒙古

美國副國務卿Wendy Sherman將訪問東北亞，包括：日、韓、蒙古，但獨缺中國。

吐瓦魯

吐瓦魯財長表示，受疫情影響，希望能免除債務。歐美與中國爭相貸款爭取太平洋島國支持，如今都面臨欠債不還。

歐盟

法院宣判歐盟企業可以禁止員工帶面紗。

英國

歐洲杯足球賽決賽因PK戰中3名黑人球員均未踢進而敗北後，網路攻擊3位球員，將之視為種族歧視，逮捕4人。

法國

2024年奧運重要交通建設Line 16地鐵進度落後工期需延長2年將趕不上奧運。

成立跨部會的世俗委員會，取代內政部世俗觀察局，以強化打擊激進伊斯蘭。

巴士底日2萬民眾上街抗爭法國政府要求醫護人員強制施打疫苗，認為違反人權。

德國

梅克爾最後一次以總理身分訪美，美國總統於白宮接見，雙方共識共同對抗中俄，但對北溪二號天然氣管線仍有歧見。

暴雨橫掃西歐，德國42死，比利時2死。

義大利

金管會表示加密貨幣交易平台Binance未獲授權在義大利提供投資服務。繼英、日之後義大利也加入打擊Binance的行列。

俄羅斯

總統普丁下令政府支持白俄羅斯對抗歐美制裁。

波蘭

歐盟最高法院裁決波蘭司法改革違法，波蘭與歐盟司法衝突加劇。

荷蘭

犯罪記者Peter R. de Vries中槍一周後不治死亡。

羅馬尼亞

美軍黑鷹直升機在預演慶祝羅馬尼亞空軍節，以及羅馬尼亞自阿富汗撤軍活動時，故障緊急迫降首都布加勒斯特街道，無傷亡。美軍將停止參與兩活動。羅馬尼亞為北約成員國。

亞美尼亞

與義大利簽署2021亞美尼亞-義大利雙邊軍事合作計畫。

美國

奧勒岡州的Bootleg野火，自6日起火至今已燃燒超過9.186萬公頃，2000人撤離，動用1700消防員與十數架消防直升機仍無法滅火。美國各州當前有70起大型野火燃燒中。

加拿大

6月減少29.42萬就業，主要在受到防疫管制影響的服務業。

巴西

總統波索納洛腸阻塞狀況改善可能不需手術。

阿根廷

6月通貨膨脹較前一年暴增50%，主因全球原物料上漲，高通膨、內需不振、高失業、實質薪資下降，成為嚴重問題。

古巴

在民眾抗爭後，宣布暫時放寬海關攜帶食品與藥品限額。

海地

取得首批50萬劑美國經COVAX計畫援助的疫苗。

以色列

微軟表示以色列公司Candiru開發並銷售攻擊Windows的駭客工具。

土耳其

執政黨表示，以色列總統與土國總統艾爾段通話，雙方同意改善關係。兩國在2018年因巴勒斯坦問題互相驅逐大使。

伊朗

Facebook表示移除200個伊朗用來監視美國軍事人員的假帳號。

黎巴嫩

哈里里表示與總統無法達成共識，放棄組閣，黎巴嫩又將繼續無政府狀態。

約旦

伊拉克與約旦延長石油供應合約，每日供應1萬桶原油。

衣索比亞

首都阿迪斯阿貝巴有數百提格雷人遭逮捕。

南非

暴動緩和，共造成117死。

奈及利亞

石油改革法案在下議院遭暫緩投票。

民主剛果

結束軟禁前總理Matata Ponyo Mapon。

利比亞

聯合國警告利比亞內戰雙方央行若無法整合，銀行體系有崩潰風險。

阿爾及利亞

總統Abdelmadjid Tebboune下令釋放101名抗爭人士。

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