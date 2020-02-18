中國媒體今 (18）日報導，中國湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明，因感染武漢肺炎於今早過世。圖／取自網路

中國武漢肺炎疫情（COVID-19）持續擴散，中國媒體今（18）日報導，中國湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明，因感染武漢肺炎，經搶救無效，於今天上午去世，享年50歲，是醫護前線第一位染病不治的醫院院長。

中國官媒央視新聞報導，從北京協和醫院派往武漢的醫療隊獲知，經全力搶救無效，劉智明因感染武漢肺炎，於今天上午10時30去世。

中媒報導，微博認證「湖北省衛健委宣教中心黨委書記、主任」的「@全科健康」帳號，17日晚間發布訊息指出，劉智明因感染武漢肺炎，於2020年2月17日去世。沉痛悼念第一個犧牲的醫院院長。

但此消息發布不久後，《梨視頻》報導，劉智明的妻子指出，劉智明仍在搶救中，不過病情嚴重，已經上了ECMO（葉克膜）。

而率先發布劉智明去世消息的微博「@全科健康」今天凌晨刪文，指稱據劉智明家人消息，醫院仍盡最大努力搶救中，並解釋當初消息來自於他和劉智明的共同好友，可能友人也不了解後面的搶救情況。

對此，許多網友解讀，有關劉智明病危狀狀的反覆報導，和之前曾引起輿論關注的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的死訊類似，2月6日深夜至2月7日凌晨，李文亮生命垂危，關於他情況的消息，也是經歷了「病逝—搶救—病逝—搶救」的過程。

中媒引述一名與劉智明熟識的醫生表示，劉智明之前在武漢市第三醫院當副院長，前幾年調到武昌醫院當院長，平時身體很好，沒想過會因為武漢肺炎去世。

據公開資料顯示，劉智明，湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。