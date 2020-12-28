作者表示，曾收過錯誤的訊息說香蕉皮內的絲筋，可以漂白臉上的老人斑。我想這是因為絲筋氧化後變黑，使人誤以為黑色來自老人斑。示意圖／Pixabay

朋友常會轉傳一些醫療訊息，徵詢我的意見。不幸的是這些訊息十有七、八是不正確的，有些可以說是荒謬到可笑的地步，有些甚至是有害的。我一年總要寫五、六篇反駁假劣醫療訊息的po文。有時相同的假消息，一再的由不同族群傳過來，我的駁文也可recycle重複使用。很久以來，就想寫一篇文章，討論如何鍊就火眼金睛，好一眼看穿假消息。

以下我把幾個典型假消息的破綻指出，也許可以幫助讀者不為之所騙。

1、移花接木型的假消息。前幾天收到兩次同樣的影片。第一次看了，我笑得幾乎把茶水噴出來。影片是白宮的記者會，川普和佛奇（Fauci）醫師都在那裡，瑞士羅氏（Roche）藥廠的人，在宣布他們生產的新冠病毒檢驗方法，已經被美國食品藥物管理局批准。可是影片上的中英文字幕，寫的是病毒疫苗已經準備好了，將在下周日推出。更離譜的是假消息的作者，一點醫學常識也沒有，並不知道疫苗是用來預防而不是治療。而且說注射後三小時治癒，真是胡扯。像這種用真影片傳假消息，影片聲帶和字幕風牛馬不相及，是假消息中最低級的一種。

2、搭便車型的假消息。當某個醫藥消息開始流傳後，很快就有人拿這個消息，加油添醋製作假訊息。很抱歉，搭的便車也許是真的，車上塞的都是假貨。有人藉新冠病毒可能在上呼吸道停留兩天以及病毒不耐濕熱的說法，製造了洗鼻子、嗽口、喝熱鹽水等，不合理也不曾證實的，防止感染新冠肺炎的方法。

3、冒用權威名義的假消息。偶爾也會收到以國內外醫學權威之名發表的訊息。根據我的判斷，這種訊息，常常不但不是那些權威傳出來的、而且內容使人懐疑是對該项目有心得的人之陳述。其實假訊息不只是在網上流傳，被冒名的人也不限於醫師。前陣子，英國太陽報不是登了一封比爾蓋茲的西貝公開信嗎？那封信其實寫得很好。我常想，如果創作假消息的人，那麼相信自己的言論，為何不行不改名、坐不改姓的用真名發表呢。

4、用邏輯障眼法的假消息。如果我告訴你，甲可以治乙病。相信的人可能不多。不過如果我告訴你，甲可以造成丙，或改變丁，所以可以治乙病，相信的人就多了。僅管甲是否會造成丙，或改變丁，丙或丁是否真的對乙病有幫助，都沒有證據，甚至沒有解䆁，只是存在於造假消息者心裏的惴測，這樣子，一個假消息，用每一步都充滿了漏洞的邏輯包裝後，就賣得出去。我請教過一個腸胃科醫師，看他有沒有治療胃食道逆流的撇步心得。他介紹我吃一種很特別的丙種維生素製劑。正在不解維生素丙和胃食道逆流的關係時，他丟了一句話，「胃是人體最髒的地方，丙種維生素是抗氧化劑」。髒在這裏的定義是什麼？髒和逆流有什麼關係，抗氧化劑在胃裡可以起作用？對我而言，這個解釋的每一步推理，都是無憑無據的「自由心證」。所以看到有給理由的訊息，要小心，每一步推理都要看合不合理，有無證據。

5、錯把關連誤為因果。過去二十多年，有一些文獻指出，耳垂上有折痕（crease）的人（下圖）有冠心病的機率大，反之亦然。也就是說二者統計上有顯著的關連。有位先生看到這種一報告，就做了一個影片，教人以搓壓耳垂來治療冠狀動脈的阻塞。明顯的他不了解統計上有關連，並不代表有因果關係。



耳垂折痕（earlobe crease）。圖／作者提供

6、凡是訊息末，附有一段話，動之以情、曉之以理，要你趕快把消息轉傳出去、可以救人命、做功德的訊息，我一概不但不轉送，而且馬上刪除。大部分是假消息。

7、錯誤觀察的假消息。我目前沒有關於醫療這方面的例子。擧兩個生活上的例子說明。每個人都聽過鬍子越刮越粗的説法吧，想想除了靑春期剛開始長鬍鬚的人，刮去毛囊外的鬍子，會刺激毛囊長出更粗的鬍子嗎。我想這個錯誤的觀察，起源於刮後剛長的毛較短，摸起來感覺較硬，給使人有較粗的錯覺。另外一個錯誤觀察的訊息，我倒是收到過幾次。有訊息說香蕉皮內的絲筋，可以漂白臉上的老人斑。我想這是因為絲筋氧化後變黑，使人誤以為黑色來自老人斑。

8、假劣訊息常包裝成老頭子（如「祖傳秘方」）或摩登小姑娘（如以前和「原子」扯上關係，現代以「量子」為招牌）。看到有這種些buzzwords（流行語）的消息，我的警戒心就提高。

網路上不正確的假訊息太多了。有機會再舉幾個例子和讀者共享。如果懷疑收到的訊息可能是不正確的，有兩個網站，可以幫助你查究收到訊息的真假：

英文 www.snopes.com

中文 www.mygopen.com