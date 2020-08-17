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每日國際焦點

白俄羅斯獨裁強人總統盧卡申科拒絕重新大選，控訴北約在白俄羅斯西邊界增兵。北約、立陶宛否認。白俄羅斯將空軍轟炸部隊移往西邊界，軍方計畫在8月17~20日，於波蘭、立陶宛邊界的核電廠附近，進行軍事演習。

西歐一面倒對盧卡申科施壓，歐盟計畫制裁，德國總理梅克爾要求無條件釋放示威者，捷克總理14日要求重新選舉，波蘭總理14日也表示支援民主運動。捷克波蘭的定調，顯示歐盟已經對白俄羅斯問題達成共識，「歐洲堤壩」國家如波蘭也已經站在反盧卡申科一方。

盧卡申科選前反俄，選後在西方壓力下回頭加速親俄，14日將32名先前稱是俄國傭兵逮捕的俄國人交還俄國。同意與普丁合作，普丁表示俄國已準備好軍事協助白俄羅斯。

以色列與阿拉伯聯合大公國16日公開通電話，兩國建立電話通訊是兩國關係正常化協定的一部分。阿聯電信商16日解除封鎖以色列的+972區碼。

當前中東分為沙國/遜尼陣營，伊朗/什葉陣營，互相大包圍，以色列早前已經與沙國暗地密約，只是不方便公開關係，土耳其則兩不相幫，擔任攪局者角色。此次以色列與阿聯建立正常化關係，遜尼陣營有阿曼公開支持，沙國、科威特保持沉默，什葉陣營伊朗與黎巴嫩真主黨嚴詞譴責，土耳其也表態反對。歐洲方面，西班牙則表達支持。

土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，將作業到8月23日，引發與希臘、歐盟國家間衝突。希土兩國海軍在東地中海對峙中，12日發生擦撞，希臘表示是意外，土耳其則譴責是挑釁。歐盟14日在希臘要求下召開線上外長會議，譴責土耳其，艾爾段15日表示絕不會在東地中海退縮，16日加碼表示石油鑽探船在東地中海域作業將延長到9月中。

美國民主黨總統候選人拜登曾於2019年12月譴責土耳其總統艾爾段，表示應該支持土國反對黨在選舉中打倒他，艾爾段必須付出代價，近日影片又重新浮出網路，艾爾段對此發表嚴詞譴責，表示美國總統候選人無權干涉他國內政。

聯合國安理會14日針對美國提案延長對伊朗禁運投票，聯合國對伊朗禁運在簽署2015年核協定中訂於10月取消，投票結果，11個會員國投票，其中包括英德法，只有美國與多明尼加投同意票，中俄等國反對，投票不通過。美國譴責安理會無能。普丁呼籲召開全球領袖高峰會討論伊朗問題，川普15日表示不會參加。

以色列外長15日譴責安理會決議將造成中東不穩。。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

南海

美軍航空母艦雷根號戰鬥群14日於 南海演習 。

印度

印度總理莫迪15日與尼泊爾總理在雙方5月因領土糾紛衝突後 首度會談 。

印度在野黨16日召開國會調查，調查 Facebook是否偏向執政黨 。

尼泊爾

大雨造成 山崩 ，至少16死。

泰國

16日曼谷超過 萬人示威 ，是2014年政變以來最大規模反政府示威。學生要求限制王權。

南韓

美國與南韓聯合 軍事演習因疫情暫緩 。

模里西斯

印度 16日派遣專家團隊前往模里西斯協助處理漏油汙染。

日本觸礁貨輪若潮號15日下午 船身解體 。先前船上殘餘燃油已經抽出。

白俄羅斯

獨裁強人總統盧卡申科16日 拒絕重新大選 ，並控訴北約在白俄羅斯西邊界增兵。

白俄羅斯軍方計畫在8月17~20日，於波蘭、立陶宛邊界的核電廠附近，進行 軍事演習 。

北約 否認 白俄羅斯所稱在白俄羅斯西界增兵的指控。

立陶宛16日 否認 對白俄羅斯有軍事威脅。

教宗方濟各16日 呼籲 白俄羅斯尊重正義與人權。

俄羅斯總統普丁15日與盧卡申科通電話，表示如果需要的話， 俄國已準備好軍事協助白俄羅斯 。

盧卡申科15日表示將 空軍轟炸部隊移往西邊界 ，並表示已經同意與普丁合作。

俄國稱可以軍事援助後，白俄羅斯首都明斯克16日 抗爭加溫 ，揮舞白俄羅斯脫離蘇聯時的舊國旗(遭盧卡申科更換)，20萬人上街但警方沒有出現。

白俄羅斯足球員Ilya Shkurin 在Instagram表示 若盧卡申科不下台，他拒入國家隊。

美國國務卿蓬佩奧15日中歐巡訪來到華沙，表示正與歐盟討論白俄羅斯問題。 波蘭外長表達 若對白俄羅斯制裁，應該僅限於高層官員個人。美國與波蘭簽署7月時雙方同意的國防協定，駐波蘭美軍將增加至5,500人，協助訓練波蘭軍隊，並在有危機時增派兵力援助，波蘭將支付軍費每年1.35億美元。

波蘭總理14日表示將開放邊界與勞工市場，並 財政支持公民社會 ，包括獨立媒體，以支援民主運動。

14日上萬人 上街抗爭 ，盧卡申科譴責為外國陰謀。

歐盟14日準備開始對白俄羅斯進行 首波制裁 ，將針對選舉舞弊與迫害人權的高層官員。

德國總理梅克爾要求 白俄羅斯無條件釋放示威者。

捷克總理 14日要求白俄羅斯在外國觀察員監察下重新選舉。

白俄羅斯14日將32名先前稱是俄國傭兵逮捕的俄國人 交還俄國 。

法國

法國總統馬克宏將於8月20日 會見德國總理梅克爾 討論黎巴嫩大爆炸、東地中海危機問題、英國脫歐、防疫、歐盟與中國關係、非洲問題。

義大利

抵達義大利的偷渡客因突尼西亞經濟危機激增，2019年8月到2020年7月 達2.1萬人，年增148% 。其中有5000人是受NGO救援上岸。2016-2017年度高峰時，一年有18.3萬人抵達義大利，義大利打擊偷渡網絡，以及協助利比亞攔截偷渡船後數量有減少，但2020年又回升。

美國

川普14日發布命令要求抖音母公司字節跳動 90天內出售美國業務 。

川普15日表示禁抖音之後，將對付其他中國公司， 例如阿里巴巴 。

哥倫比亞

美國副總統彭斯14日呼籲哥倫比亞 解除對其前總統烏力韋的居家監禁 。

委內瑞拉

為解決委內瑞拉問題而成立的12國組織利馬集團，包含中南美洲國家與加拿大，14日表示 反對委內瑞拉總統馬杜羅舉行無反對黨的國會選舉計畫 ，宣言由玻利維亞、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、祕魯共同簽署。阿根廷不同意此宣言。

巴西

民調顯示47%巴西人民 不認為總統波索納洛應該為疫情負責 ，只有11%如此認為。

以色列

以色列與阿拉伯聯合大公國16日公開通電話， 兩國建立電話通訊 是兩國關係正常化協定的一部分。阿聯電信商16日解除封鎖以色列的+972區碼。

以色列情報部長16日表示預期 巴林、阿曼將跟隨阿聯腳步 與以色列關係正常化。以色列於中東戰爭後，1979年與埃及簽和約，1994年與約旦簽和約，但多數阿拉伯國家都與以色列不相往來。

阿曼 14日表示支持以阿關係正常化。

茅利塔尼亞 16日表示相信阿聯的智慧與判斷。茅利塔尼亞過去原本與以色列有邦交，在2008~2009年迦薩戰爭後凍結外交關係。

科威特 並不跟隨阿聯腳步與以色列關係正常化。

沙烏地阿拉伯 保持沉默。沙國與阿聯在葉門支持對象一度分裂交火，早前阿聯支持的分裂勢力已經重新歸隊。

伊朗威脅 阿聯表示兩國關係生變，要是波灣發生任何再小的對伊朗國家安全威脅，都將唯阿聯是問。

黎巴嫩真主黨 14日譴責以阿關係正常化是為了討好川普背叛伊斯蘭與阿拉伯。

土耳其 考慮召回阿聯大使，以表達反對以阿關係正常化。

阿聯與以色列關係正常化，將 有助於美國出售武器給阿聯 。

西班牙 支持以阿正常關係，14日表示將有助於以色列與巴勒斯坦之間尋求解決方案。

土耳其

土耳其在與希臘的東地中海爭議上火上加油，16日表示Yavuz石油鑽探船在東地中海域作業將 延長到9月中 。

美國民主黨總統候選人拜登於2019年12月譴責土耳其總統艾爾段，表示應該支持土國反對黨在選舉中打倒他，艾爾段必須付出代價。影片又重新浮出網路後， 艾爾段對此發表嚴詞譴責 ，表示美國總統候選人無權干涉他國內政。

歐盟14日在希臘要求下召開 線上外長會議 ，譴責土耳其，艾爾段15日表示絕不會在東地中海退縮。

土耳其外長14日針對法國與希臘13日舉行軍事演習， 表示法國應自我節制 ，不要增加東地中海緊張。

土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，將作業到8月23日，引發與希臘、歐盟國家間衝突。希土兩國海軍在東地中海對峙中， 12日發生擦撞 ，希臘表示是意外，土耳其則譴責是挑釁。

美國總統川普與法國總統馬克宏14日通電話表示對同為北約盟國的希土兩國發生衝突 表示關切 。

伊朗

聯合國安理會14日針對美國提案延長對伊朗禁運投票，聯合國對伊朗禁運在簽署2015年核協定中訂於10月取消，投票結果，11個會員國投票，其中包括英德法，只有美國與多明尼加投同意票，中俄等國反對， 投票不通過 。美國譴責安理會無能。美國仍可以根據核協定中的機制來推動禁運，不受川普2018年退出核協定的影響。

普丁呼籲 召開全球領袖高峰會 討論伊朗問題，川普15日表示不會參加。

以色列外長15日 譴責 安理會決議將造成中東不穩。

伊朗首都德黑蘭 15日爆炸起火 ，近幾周以來伊朗類似事故頻傳，包括核設施等敏感設施受到攻擊。

美國14日表示已經 沒收了4艘伊朗運往委內瑞拉油輪上的111.6萬桶油 ，是沒收最大的一批。

黎巴嫩

黎巴嫩為大爆炸 起訴25人 。

葉門

沙烏地聯軍16日宣布 擊落射向沙國的彈道飛彈與武裝無人機 。6月時葉門胡塞叛軍曾經發射飛彈射至沙國首都利雅德。

聯合國要求北葉門胡塞叛軍 允許前往處理擱淺5年崩解中的油輪 ，該油輪有可能洩漏出110萬桶原油。

索馬利亞

伊斯蘭民兵16日對首都摩加迪休一間旅館發動 自殺汽車炸彈攻擊 ，至少28人受傷。

敘利亞

受到民兵攻擊增加，俄羅斯與土耳其雙方 停止3月起的聯合軍事巡邏 。

伊拉克

2枚火箭彈 落入有聯軍駐軍的伊拉克塔吉鎮，無人傷亡。

3枚火箭彈 落至巴格達機場周遭，一周以來已經有至少5起攻擊。

阿富汗

阿富汗14日 釋放400名塔利班囚犯 中的最後80人。

法國 要求 阿富汗不要釋放涉嫌殺害法國公民的塔利班嫌犯。

衣索比亞

教宗方濟各 15日呼籲埃及、衣索比亞、蘇丹針對尼羅河上游水壩問題互相對話。

尼日