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每日國際焦點
白俄羅斯獨裁強人總統盧卡申科拒絕重新大選，控訴北約在白俄羅斯西邊界增兵。北約、立陶宛否認。白俄羅斯將空軍轟炸部隊移往西邊界，軍方計畫在8月17~20日，於波蘭、立陶宛邊界的核電廠附近，進行軍事演習。
西歐一面倒對盧卡申科施壓，歐盟計畫制裁，德國總理梅克爾要求無條件釋放示威者，捷克總理14日要求重新選舉，波蘭總理14日也表示支援民主運動。捷克波蘭的定調，顯示歐盟已經對白俄羅斯問題達成共識，「歐洲堤壩」國家如波蘭也已經站在反盧卡申科一方。
盧卡申科選前反俄，選後在西方壓力下回頭加速親俄，14日將32名先前稱是俄國傭兵逮捕的俄國人交還俄國。同意與普丁合作，普丁表示俄國已準備好軍事協助白俄羅斯。
以色列與阿拉伯聯合大公國16日公開通電話，兩國建立電話通訊是兩國關係正常化協定的一部分。阿聯電信商16日解除封鎖以色列的+972區碼。
當前中東分為沙國/遜尼陣營，伊朗/什葉陣營，互相大包圍，以色列早前已經與沙國暗地密約，只是不方便公開關係，土耳其則兩不相幫，擔任攪局者角色。此次以色列與阿聯建立正常化關係，遜尼陣營有阿曼公開支持，沙國、科威特保持沉默，什葉陣營伊朗與黎巴嫩真主黨嚴詞譴責，土耳其也表態反對。歐洲方面，西班牙則表達支持。
土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，將作業到8月23日，引發與希臘、歐盟國家間衝突。希土兩國海軍在東地中海對峙中，12日發生擦撞，希臘表示是意外，土耳其則譴責是挑釁。歐盟14日在希臘要求下召開線上外長會議，譴責土耳其，艾爾段15日表示絕不會在東地中海退縮，16日加碼表示石油鑽探船在東地中海域作業將延長到9月中。
美國民主黨總統候選人拜登曾於2019年12月譴責土耳其總統艾爾段，表示應該支持土國反對黨在選舉中打倒他，艾爾段必須付出代價，近日影片又重新浮出網路，艾爾段對此發表嚴詞譴責，表示美國總統候選人無權干涉他國內政。
聯合國安理會14日針對美國提案延長對伊朗禁運投票，聯合國對伊朗禁運在簽署2015年核協定中訂於10月取消，投票結果，11個會員國投票，其中包括英德法，只有美國與多明尼加投同意票，中俄等國反對，投票不通過。美國譴責安理會無能。普丁呼籲召開全球領袖高峰會討論伊朗問題，川普15日表示不會參加。
以色列外長15日譴責安理會決議將造成中東不穩。。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
南海
美軍航空母艦雷根號戰鬥群14日於南海演習。
印度
印度總理莫迪15日與尼泊爾總理在雙方5月因領土糾紛衝突後首度會談。
印度在野黨16日召開國會調查，調查Facebook是否偏向執政黨。
尼泊爾
大雨造成山崩，至少16死。
泰國
16日曼谷超過萬人示威，是2014年政變以來最大規模反政府示威。學生要求限制王權。
南韓
美國與南韓聯合軍事演習因疫情暫緩。
模里西斯
印度16日派遣專家團隊前往模里西斯協助處理漏油汙染。
日本觸礁貨輪若潮號15日下午船身解體。先前船上殘餘燃油已經抽出。
白俄羅斯
獨裁強人總統盧卡申科16日拒絕重新大選，並控訴北約在白俄羅斯西邊界增兵。
白俄羅斯軍方計畫在8月17~20日，於波蘭、立陶宛邊界的核電廠附近，進行軍事演習。
北約否認白俄羅斯所稱在白俄羅斯西界增兵的指控。
立陶宛16日否認對白俄羅斯有軍事威脅。
教宗方濟各16日呼籲白俄羅斯尊重正義與人權。
俄羅斯總統普丁15日與盧卡申科通電話，表示如果需要的話，俄國已準備好軍事協助白俄羅斯。
盧卡申科15日表示將空軍轟炸部隊移往西邊界，並表示已經同意與普丁合作。
俄國稱可以軍事援助後，白俄羅斯首都明斯克16日抗爭加溫，揮舞白俄羅斯脫離蘇聯時的舊國旗(遭盧卡申科更換)，20萬人上街但警方沒有出現。
白俄羅斯足球員Ilya Shkurin在Instagram表示若盧卡申科不下台，他拒入國家隊。
美國國務卿蓬佩奧15日中歐巡訪來到華沙，表示正與歐盟討論白俄羅斯問題。波蘭外長表達若對白俄羅斯制裁，應該僅限於高層官員個人。美國與波蘭簽署7月時雙方同意的國防協定，駐波蘭美軍將增加至5,500人，協助訓練波蘭軍隊，並在有危機時增派兵力援助，波蘭將支付軍費每年1.35億美元。
波蘭總理14日表示將開放邊界與勞工市場，並財政支持公民社會，包括獨立媒體，以支援民主運動。
14日上萬人上街抗爭，盧卡申科譴責為外國陰謀。
歐盟14日準備開始對白俄羅斯進行首波制裁，將針對選舉舞弊與迫害人權的高層官員。
德國總理梅克爾要求白俄羅斯無條件釋放示威者。
捷克總理14日要求白俄羅斯在外國觀察員監察下重新選舉。
白俄羅斯14日將32名先前稱是俄國傭兵逮捕的俄國人交還俄國。
法國
法國總統馬克宏將於8月20日會見德國總理梅克爾討論黎巴嫩大爆炸、東地中海危機問題、英國脫歐、防疫、歐盟與中國關係、非洲問題。
義大利
抵達義大利的偷渡客因突尼西亞經濟危機激增，2019年8月到2020年7月達2.1萬人，年增148%。其中有5000人是受NGO救援上岸。2016-2017年度高峰時，一年有18.3萬人抵達義大利，義大利打擊偷渡網絡，以及協助利比亞攔截偷渡船後數量有減少，但2020年又回升。
美國
川普14日發布命令要求抖音母公司字節跳動90天內出售美國業務。
川普15日表示禁抖音之後，將對付其他中國公司，例如阿里巴巴。
哥倫比亞
美國副總統彭斯14日呼籲哥倫比亞解除對其前總統烏力韋的居家監禁。
委內瑞拉
為解決委內瑞拉問題而成立的12國組織利馬集團，包含中南美洲國家與加拿大，14日表示反對委內瑞拉總統馬杜羅舉行無反對黨的國會選舉計畫，宣言由玻利維亞、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、祕魯共同簽署。阿根廷不同意此宣言。
巴西
民調顯示47%巴西人民不認為總統波索納洛應該為疫情負責，只有11%如此認為。
以色列
以色列與阿拉伯聯合大公國16日公開通電話，兩國建立電話通訊是兩國關係正常化協定的一部分。阿聯電信商16日解除封鎖以色列的+972區碼。
以色列情報部長16日表示預期巴林、阿曼將跟隨阿聯腳步與以色列關係正常化。以色列於中東戰爭後，1979年與埃及簽和約，1994年與約旦簽和約，但多數阿拉伯國家都與以色列不相往來。
阿曼14日表示支持以阿關係正常化。
茅利塔尼亞16日表示相信阿聯的智慧與判斷。茅利塔尼亞過去原本與以色列有邦交，在2008~2009年迦薩戰爭後凍結外交關係。
科威特並不跟隨阿聯腳步與以色列關係正常化。
沙烏地阿拉伯保持沉默。沙國與阿聯在葉門支持對象一度分裂交火，早前阿聯支持的分裂勢力已經重新歸隊。
伊朗威脅阿聯表示兩國關係生變，要是波灣發生任何再小的對伊朗國家安全威脅，都將唯阿聯是問。
黎巴嫩真主黨14日譴責以阿關係正常化是為了討好川普背叛伊斯蘭與阿拉伯。
土耳其考慮召回阿聯大使，以表達反對以阿關係正常化。
阿聯與以色列關係正常化，將有助於美國出售武器給阿聯。
西班牙支持以阿正常關係，14日表示將有助於以色列與巴勒斯坦之間尋求解決方案。
土耳其
土耳其在與希臘的東地中海爭議上火上加油，16日表示Yavuz石油鑽探船在東地中海域作業將延長到9月中。
美國民主黨總統候選人拜登於2019年12月譴責土耳其總統艾爾段，表示應該支持土國反對黨在選舉中打倒他，艾爾段必須付出代價。影片又重新浮出網路後，艾爾段對此發表嚴詞譴責，表示美國總統候選人無權干涉他國內政。
歐盟14日在希臘要求下召開線上外長會議，譴責土耳其，艾爾段15日表示絕不會在東地中海退縮。
土耳其外長14日針對法國與希臘13日舉行軍事演習，表示法國應自我節制，不要增加東地中海緊張。
土耳其探勘船奧魯奇雷斯號10日在軍艦護送下出航前往克里特島與塞浦路斯之間，將作業到8月23日，引發與希臘、歐盟國家間衝突。希土兩國海軍在東地中海對峙中，12日發生擦撞，希臘表示是意外，土耳其則譴責是挑釁。
美國總統川普與法國總統馬克宏14日通電話表示對同為北約盟國的希土兩國發生衝突表示關切。
伊朗
聯合國安理會14日針對美國提案延長對伊朗禁運投票，聯合國對伊朗禁運在簽署2015年核協定中訂於10月取消，投票結果，11個會員國投票，其中包括英德法，只有美國與多明尼加投同意票，中俄等國反對，投票不通過。美國譴責安理會無能。美國仍可以根據核協定中的機制來推動禁運，不受川普2018年退出核協定的影響。
普丁呼籲召開全球領袖高峰會討論伊朗問題，川普15日表示不會參加。
以色列外長15日譴責安理會決議將造成中東不穩。
伊朗首都德黑蘭15日爆炸起火，近幾周以來伊朗類似事故頻傳，包括核設施等敏感設施受到攻擊。
美國14日表示已經沒收了4艘伊朗運往委內瑞拉油輪上的111.6萬桶油，是沒收最大的一批。
黎巴嫩
黎巴嫩為大爆炸起訴25人。
葉門
沙烏地聯軍16日宣布擊落射向沙國的彈道飛彈與武裝無人機。6月時葉門胡塞叛軍曾經發射飛彈射至沙國首都利雅德。
聯合國要求北葉門胡塞叛軍允許前往處理擱淺5年崩解中的油輪，該油輪有可能洩漏出110萬桶原油。
索馬利亞
伊斯蘭民兵16日對首都摩加迪休一間旅館發動自殺汽車炸彈攻擊，至少28人受傷。
敘利亞
受到民兵攻擊增加，俄羅斯與土耳其雙方停止3月起的聯合軍事巡邏。
伊拉克
2枚火箭彈落入有聯軍駐軍的伊拉克塔吉鎮，無人傷亡。
3枚火箭彈落至巴格達機場周遭，一周以來已經有至少5起攻擊。
阿富汗
阿富汗14日釋放400名塔利班囚犯中的最後80人。
法國要求阿富汗不要釋放涉嫌殺害法國公民的塔利班嫌犯。
衣索比亞
教宗方濟各15日呼籲埃及、衣索比亞、蘇丹針對尼羅河上游水壩問題互相對話。
尼日
法國外長14日向先前尼日遇襲的6名法國公民致悼，表示這起攻擊事件與2015年巴黎槍擊案一樣嚴重。