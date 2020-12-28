●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

孟加拉將送第二批1000人羅興亞偷渡客到巴贊查爾島。

蘇丹與衣索比亞邊界衝突不斷，因而出兵收復由衣索比亞農民占據的邊界土地，已收回6~7成。

巴林主持線上波灣諸國會議討論與卡達和解。

敘利亞東北部土耳其控制區，土國發動攻擊擊斃15名庫德族民兵。

孟加拉

將送第二批1000人羅興亞偷渡客到巴贊查爾島。

加拿大

發現2例感染英國變種病毒。

英國

將自2021年1月4日起開始接種牛津疫苗。

匈牙利、斯洛伐克

27日開始大規模施打疫苗，歐盟其他國家將跟進。

挪威

發現兩人有英國變種病毒。

俄羅斯

總統普丁決定接種史普尼克五號疫苗。

墨西哥

政府縮短進口石油許可年限，從20年減少至5年，以增加對進口石油的控制，藉口是提升國家能源自給。此舉將增加墨西哥國營石油公司的市場影響力。

蘇丹

與衣索比亞邊界衝突不斷，因而出兵收復由衣索比亞農民占據的邊界土地，已收回6~7成。

伊朗

暴風雪造成12登山客死亡，波斯灣船隻翻覆船員失蹤。

巴林

主持線上波灣諸國會議討論與卡達和解。

敘利亞

東北部土耳其控制區，土國發動攻擊擊斃15名庫德族民兵。

利比亞

內戰雙方處於停火狀態中，但土耳其警告東利比亞的利比亞國民軍勿輕舉妄動攻擊土國部隊。先前利比亞國民軍攔截了土國貨船。

土耳其

國會通過加強管制非政府組織法律，內政部可更換組織成員或停止其活動。

福和會官方網頁：www.fratwn.org