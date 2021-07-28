從產經新聞的河崎眞澄先生口中具體聽到，希望在報紙連載「李登輝秘錄」此一企劃案，應該是我在2016年7月前往日本沖繩縣石垣島訪問的時候。當時，身為該報上海支局長的河崎先生也加入採訪記者團行列，他相當熱心地對我和內人提出這個計畫。

老實說，一開始我個人並沒有特別感興趣，因為，我不願意台灣前總統「李登輝」被偶像化。雖說台日無論在歷史或情感上都有著無法切割的關係，但仍然存在許多彼此無法完全理解的部分。

然而，當我閱讀從2019年4月開始在產經新聞連載的內容之後，才發現原來這一切都是我的杞人憂天。連載內容不僅耗費許多時間直接採訪我，也設法從日本、美國等地廣泛聽取許多人士的說法，並收集文獻資料進行分析，客觀地撰述相關事蹟。

同時，此事也幸虧有我完全信賴的李登輝基金會秘書長王燕軍，以及負責日本事務的秘書早川友久，他們兩位認為，當前應該保留日本記者眼中所看到的李登輝以及台灣的實像，並抱持著赤忱的熱情，努力協助使本書得以出版。

政治世界許多時候相當冷酷無情。單憑理想論和情感論，並無法讓國家與國民永續存在，甚至即便只是想維持安定繁榮，也相當不容易。對於為了讓台灣就是「台灣」，如何讓台灣得以續存？此連載實際上精確描述了我這些思考的本質。

已有不少批評李登輝的書在台出版，我個人也出版過數冊講述自己想法的書籍。然而，一位日本記者能用冷靜透徹的目光，詳盡地透過李登輝這個人來看台灣艱難走過的民主化歷程，本書應該算是開啟先例。

本書幾處評論關於我個人或環繞台灣的各個問題，回顧身為總統在那個時間點認為是正確的判斷或行動，後來也不一定絕對都是正確的。這些問題點被重新指出，其情況也確實如此。

當然，書中也有台灣年輕記者無法撰寫的內容。譬如描述我在2007年6月前往位於東京．九段的靖國神社參拜，並與戰爭中陣亡的兄長李登欽「再會」。日本記者為何能如此深入地理解身為台灣人的我，內心的複雜心情？內人在閱讀過程中也感到驚訝。

我在2015年1月出版的《新．台灣的主張》，與2016年6月出版的《熱誠憂國．想傳達給日本人的事》這兩本書中，皆有描述與河崎先生結緣的契機。那就是關於在日本統治時代的台灣，完成嘉南大圳的水利技師八田與一之「夢幻的演講原稿」。

2002年11月，我接受慶應義塾大學學生社團的演講邀約，以八田與一為題，對大學生闡述日本人的精神，特別是強調實踐躬行這件事的演講原稿，但最後由於日本外務省不願發給簽證，導致赴日演講一事無法實現。

當時河崎先生擔任產經新聞台北支局長，他知悉此事後，熱心地提出「希望能在報上刊登這份演講稿」的請求。老實說，當時我對此事並無興趣。除了對原本預定前往日本演講的簽證不被許可而感到不快之外，我也有點擔心新聞報導的內容可能有所偏頗。

當時，他剛到台北赴任不久，我們也僅見過一次面。然而，我還是被他一次又一次來訪的熱情所感動，最後勉為其難地答應刊登，於是囑咐秘書鍾振宏將我用鉛筆手寫的原稿交給他。但關於是否見報一事，我並未提出任何其他要求。

大概是第三天吧，產經新聞竟用全版刊登演講原稿全文。這麼一來，不單是我，連內人與鍾振宏都著實大為震驚。此事確實非常諷刺，原本已無法實行的演講，結果反而讓超過一百萬讀者直接讀到內容，也使得八田與一的存在開始在日本傳開，這真的是非常幸運。

在河崎先生擔任台北支局長期間，曾數度前來採訪。記得在2006年2月，他即將卸任返國前夕，台灣剛好完成「高砂義勇兵慰靈碑」的移設事宜。在連載中也有提到這件事，我十分高興能參加追悼儀式。

此外，內人也相當信賴他。2005年5月，我接受文藝春秋的邀稿，特別請他來家裡、拜託他代筆。那次的題目是「治癒暈眩」，文章內容描寫內人曾為暈眩所苦，而我想到有種藥物非常有效，實際上也確實發揮了療效的過程。

我一直認為「誠」是最重要的，「誠」的精神即是「誠實自然」。欲將此點付諸行動，如果沒有「實踐躬行」，絕對不可能落實「誠」的精神。終吾一生，讓台灣的民主化得以大幅進展，是我最引以為傲的事。

在專欄中也特別提到對「李登輝」這個人物在歷史上會被如何評價，但我個人絲毫不感興味。主角應該是目前活著的每一個人，絕對不應是某個人憑著一己之力就能完成民主化，或者是實現國家正常化。

無論台灣、日本或全世界，今後都將面對更為艱困的挑戰。台灣在2020年1月11日順利完成第七次總統大選，蔡英文總統成功連任。我深信，我們一定會克服萬難，開拓一個嶄新的世界。

我期待《李登輝秘錄》之成書出版，能引起更多讀者關注，讓更多日本人、台灣人或中國人能以台灣現代史為明鏡，思考自己的現在和未來，朝向正確的道路，實踐躬行，戮力不懈。



前總統李登輝伉儷攝於2010.12.26。圖／擷自李登輝基金會

※本文轉載自《李登輝秘錄》（前衛出版社，2021.7）