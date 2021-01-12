衛福部第六屆社區金點獎於2020年末辦理，門諾基金會的居服員黃桂枝受到獲獎肯定，吉安工作站的A單位個案管理員（以下簡稱A個管）蕭鈺湘也入圍專業人員獎，讓大眾看見長期在花東地區默默耕耘的長照工作者的努力。而整個花東地區僅有衛福部花蓮醫院附設長照機構梁玲瑛居服員入圍個人獎，慈濟醫院共照中心曾玉玲個管師入圍專業人員獎，這獎項可說得來不易。

過去長照服務各自為政，而在2017年長照2.0正式上路、2018年初推出｢包裹式給付｣之後，衍生出來「A單位個案管理員」（以下簡稱A個管）這個專業角色。A個管任職於政府部門所認證的長照A級單位底下，平時需與政府長照中心的照顧管理專員搭配合作，負責電訪、訪視、評估所申請的長照個案，並進一步負責整合服務需求，開立、派案給相關服務的單位，讓個案受到整體的照顧計畫與服務。居服員的歷史則比較久，在長照2.0以後，專業與收入提升也漸漸受到政府重視，彈性的居家服務，讓經濟或時間有困難的弱勢家庭，也能負擔得起長照，為失能長輩提供服務，居服員是在第一線撐起弱勢家庭的重要支持。

黃桂枝風雨無阻 資深服務17年從不請假

門諾基金會黃桂枝以居家服務員（以下簡稱居服員）入圍並且獲獎，由賴清德副總統親自頒獎。居家服務員主要是提供：洗澡、如廁、餵食、擦藥、復建、陪同就醫……等日常生活中不可或缺的服務。黃桂枝已經在門諾基金會擔任居服員長達17年，是相當資深，她所服務最久的單一個案也長達8年。督導陸思敏說，黃桂枝服務的長者、家屬們都相當喜歡桂枝，從來沒有提出要換居服員的要求，不管什麼樣的個案交給黃桂枝都讓她很放心，而且每當有新進照服員進來時，也會由桂枝協助做實務帶領及示範，這17年來煌桂枝也幾乎從未請假。

黃桂枝表示，她會選擇擔任居家服務員的主要原因是跟自己身為「母親」的角色有關。當時與先生離異的她，必須一個人獨自帶三個小孩，但醫院的工作必須輪班，她希望能兼顧到帶孩子的需求，加上她已有醫院四年的護理助理經驗，因此具備對於醫療、照顧上有一定的技術知識與興趣，透過朋友的介紹下展開相關培訓後，便進入門諾基金會工作。



黃桂枝（左）服務的長者、家屬們都相當喜歡她，從來沒有提出要換居服員的要求，黃桂枝經常負責協助做實務帶領及示範，這17年來黃桂枝也幾乎從未請假。圖／門諾基金會

受傷後仍心繫服務 常被鄰居誤認成個案的女兒

黃桂枝說，擔任居服員除了是一份養活自己、拉拔孩子長大的工作以外，更是她的生活重心，例如前陣子她在工作時被狗嚴重咬傷，造成手指第一節必須截肢，在那個當下黃桂枝所擔心的，其實是：糟糕了，要請假，是否會影響服務？還能繼續擔任居服員嗎？而且當問及她工作上的困難時，黃桂枝第一時間想到的，也是遇到家屬會拖延長者就醫，會令她很擔心長輩健康。大概是這種把個案當家人照顧的心意，讓黃桂枝常常被個案鄰居誤認為是個案的女兒，這種融入案家的全心投入，就是黃桂枝溫暖的服務特色。

除了溫暖，還有專業。黃桂枝會不厭其煩的鼓勵個案在能力所及範圍，帶動他們進行簡單的肢體擺動、伸展，並將相關的物理治療知識和技巧教導給個案和家屬，達成健康促進、延緩失能。長輩肉眼可見的進步，就是她工作上成就感的來源。

金點獎是居家服務員一項最大的殊榮，獲獎的黃桂枝在第一時間是感謝並將功勞歸功於帶領自己的陸思敏督導，她指出因為有督導積極的鼓勵，以及細緻的為她撰寫服務日常，她才有辦法被看見。黃桂枝表示，其實有很多居服員跟她一樣認真、努力，但卻因為缺乏自信而不敢為自己發聲，她期望自己的案例能夠讓大家都增加信心，勇於肯定自己。

身為家庭照顧者 種下對長照資源的關注

如前所述，A個管則是2017年後才有的職稱，出身自護理師背景的蕭鈺湘即為在第一線面對民眾的A個管。蕭鈺湘之前擔任護理師長達12年，也曾獲資深護理人員獎肯定。為何會轉換跑道來到長照領域？其實是媽媽罹癌有關。在媽媽生病之後蕭鈺湘除了平常要照顧病人之外，更也肩負著照顧媽媽的責任，雖然當時受到醫療系統很多的幫忙，而在媽媽返家療養之後雖然有申請居家服務，但在日常生活上的照顧上仍感到相當吃力，這樣的親身經歷也默默種下她對長照議題的關注。



蕭鈺湘對工作負責與用心，與長輩、案家討論時相當仔細且有耐心。圖／門諾基金會

身兼A單位與A個管，盡力公平與專業

蕭鈺湘是來花蓮進修社工所以後，在機緣之下擔任A個管，談到工作上的挫折、困難，蕭鈺湘表示身兼A單位跟A個管，難免會受到質疑與批評，也因此在衛生局尚未跟大家要求之前，門諾基金會就率先自主製作派案表單呈現專業與公平性，也因此會花費更多時間去溝通，如今不管是跟政府部門還是其他長照機構的合作上也較過去兩年順利，也曾被公部門邀請至會議上分享經驗。

不放棄任何個案 期望提升大眾認知

蕭鈺湘對工作的負責與用心，從她曾處理過一件遊民的個案就可略知一、二。當時該為遊民64歲，居無定所，剛開始接觸時，他暫居在朋友的店面，當時蕭鈺湘很積極向他介紹長照服務，並解除他的疑慮與抗拒，並依據他的身體狀況幫他申請送餐與沐浴服務，但該遊民與朋友吵架後就離開原本的暫居地並失去行蹤。隔一個月後，蕭鈺湘鍥而不捨找到該遊民，不過當時他已經離開吉安鄉區域，居住在花蓮市，蕭鈺湘沒有馬上將個案轉到花蓮市的A個管，而是持續留意他的就醫狀況、追蹤一段時間確定情況後才進行轉介個案。

蕭鈺湘表示，她希望自己的角色可以提升個案與家屬的生活品質，讓有需要的家庭都能夠受到專業且扎實的幫助；同時，也期望A個管這個角色的重要性與專業度能逐漸被辨認，提升政府與社會大眾對此職位的重視。

超高齡社會，佈建軟硬體讓長輩安心老

臺灣2025年老年人口就將超過20%，是「超高齡社會」，而根據行政院2015年的提出的「高齡社會白皮書」，國家有四個目標要促成：第一是延長老人健康年數並減少失能人數、第二是落實「為老人找依靠」的施政主軸、第三是減輕家庭中年輕世代的照顧壓力、第四是促成銀髮產業發展的環境與商機，衛福部主辦的「社區金點獎」所頒發的長照據點、專業人員與基層居服員獎項，正是嘉勉工作人員、促成以上目標。花東地區專業人員與居服員的獲獎，告訴我們，只要有完好的據點與機構、從業員共同合作，「超高齡社會」下，花東長輩仍然可以安心老。